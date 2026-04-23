Cultura

David Bowie vive a través de una experiencia inmersiva de Ziggy Stardust en Londres

Una exposición en la capital británica integra grabaciones de conciertos históricos, entrevistas poco conocidas y testimonios personales para revelar facetas públicas y privadas del influyente artista nacido como David Jones

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La experiencia inmersiva 'David Bowie London' revive los momentos más icónicos de Ziggy Stardust en el recinto Lightroom de Londres
La experiencia inmersiva 'David Bowie London' revive los momentos más icónicos de Ziggy Stardust en el recinto Lightroom de Londres

Con su silueta recortada contra la luz del escenario en 1990, David Bowie entona a pleno pulmón una versión ensordecedora de “Rebel Rebel”, mientras un público embelesado aplaude con los brazos en alto.

Retrocedamos a 1973: la icónica estrella está sobre el escenario del Hammersmith Odeon de Londres cantando “Rock “n” Roll Suicide" en su último concierto como Ziggy Stardust.

Una década después de la muerte de Bowie en 2016 en Nueva York a los 69 años, estos son solo algunos de los momentos fascinantes capturados en una nueva experiencia multimedia inmersiva en el recinto londinense Lightroom, que abrió sus puertas el miércoles.

El espectáculo muestra a Bowie actuando en directo, incluyendo material inédito, junto con entrevistas que rara vez se han escuchado.

El espectáculo multimedia presenta material inédito y entrevistas poco conocidas de David Bowie, profundizando en su vida y obra
El espectáculo multimedia presenta material inédito y entrevistas poco conocidas de David Bowie, profundizando en su vida y obra

Se trata del último proyecto dedicado al cantante, considerado por muchos como uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

En el Lightroom, un espacio “parecido a una catedral”, las imágenes y el metraje se proyectan en pantallas de 11 metros de altura en las cuatro paredes, así como en el suelo.

En combinación con un sistema de sonido de 360 grados, es ideal para transmitir el “genio de Bowie como intérprete en directo" y crear la sensación de estar allí, entre el público, según el guionista y director Mark Grimmer.

“Es un evento social. Es una multitud de gente, estás allí con otros seres humanos”, declaró Grimmer a esta agencia.

La exposición destaca actuaciones emblemáticas de Bowie en Hammersmith Odeon y Earl’s Court, reforzando su impacto en la música del siglo XX
La exposición destaca actuaciones emblemáticas de Bowie en Hammersmith Odeon y Earl’s Court, reforzando su impacto en la música del siglo XX

Para el espectáculo, Grimmer y el codirector Tom Wexler revisaron innumerables horas de material de archivo del vasto archivo de Bowie.

Entre los momentos más destacados de David Bowie: You’re Not Alone se encuentra la actuación de la estrella en el Hammersmith Odeon.

Este concierto, que apareció en la famosa película de DA Pennebaker Ziggy Stardust: The Motion Picture (1983), fue el escenario en el que Bowie puso fin al personaje de Ziggy.

Icono y ser humano

Otro momento destacado es la interpretación de “Heroes” en 1978 en el Earl’s Court de Londres, cuando Bowie “estaba realmente en la cima de su carrera”, afirmó Grimmer.

Las proyecciones de 11 metros y el sonido envolvente ofrecen una vivencia única del genio escénico de David Bowie como intérprete en directo
Las proyecciones de 11 metros y el sonido envolvente ofrecen una vivencia única del genio escénico de David Bowie como intérprete en directo

Otras imágenes incluyen a Bowie en el Live Aid de 1985 e interpretando “Starman” en el programa musical de la BBC Top of the Pops en 1972, vestido con un mono y unas botas de colores del arcoíris, típicamente extravagantes.

Las imágenes se intercalan con numerosas declaraciones del propio Bowie.

El cantante, que tuvo su primer gran éxito con ”Space Oddity” en 1969, describe la desolación de su infancia en Londres y su búsqueda de “color, euforia” y una “vía de escape”.

“Creo que una de las cosas que queríamos hacer era ofrecer una visión del Bowie como ser humano, además del Bowie como ícono", dijo Grimmer.

El proceso creativo y la continua reinvención de Bowie quedan documentados a través de vídeos y declaraciones originales del artista
El proceso creativo y la continua reinvención de Bowie quedan documentados a través de vídeos y declaraciones originales del artista

Tras escuchar algunas de las muchas entrevistas que concedió, lo que surgió fue un personaje “muy divertido y autocrítico”, añadió.

Bowie se ríe al describirse a sí mismo como una estrella del rock “improbable”, se compara con un “pingüino emperador” y admite sentir una curiosidad ardiente por todo en la vida “excepto por la música country y western, por supuesto”.

Grimmer también se centra en el proceso creativo de Bowie, que le llevó a reinventarse sin cesar.

“Déjate llevar por la vida”

Bowie, cuyo nombre de pila era David Jones y que era, en esencia, una “persona tímida”, tuvo dificultades para actuar sobre el escenario en sus primeros años.

El proceso creativo y la continua reinvención de Bowie quedan documentados a través de vídeos y declaraciones originales del artista
El proceso creativo y la continua reinvención de Bowie quedan documentados a través de vídeos y declaraciones originales del artista

Para superar sus inhibiciones, se sumergía en los personajes que creaba, como la andrógina estrella de rock extraterrestre Ziggy Stardust, enviada a la Tierra antes de un apocalipsis.

Cuando se eliminaban todos los “efectos teatrales”, Bowie decía que, en el fondo, era un escritor que se sentía atraído por los “tipos raros” y marginados.

“Soy escritor, eso es lo que hago”, decía.

El espectáculo, de una hora de duración y que estará en cartel hasta al menos octubre, incluye unas 40 canciones de Bowie, quien vendió al menos 100 millones de discos en todo el mundo a lo largo de su vida.

Reflexionando sobre el proceso de envejecimiento, la exposición llega a su fin con él hablando de su creencia en una “forma de energía”.

Fragmentos de entrevistas revelan el lado humano y autocrítico de David Bowie, destacando su sentido del humor y su curiosidad vital
Fragmentos de entrevistas revelan el lado humano y autocrítico de David Bowie, destacando su sentido del humor y su curiosidad vital

“Flotas en la vida cuando te haces mayor, no estás muy seguro de cuál es el lado correcto de todo, lo cual no es incómodo”.

“Soy bastante feliz en el caos”, añadió, concluyendo que “la vida y el universo” eran “realmente desordenados”.

Fuente: AFP.

Fotos: Henry Nicholls/ AFP.

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