“¡Liberen a Timmy!“: una ballena varada genera controversia y divide a Alemania

Un cisne nada junto a una ballena jorobada varada en un banco de arena en las aguas poco profundas del mar Báltico, en la isla de Poel, cerca de Wismar, Alemania, el 21 de abril de 2026. REUTERS/Tobias Schlie

La triste historia de una ballena jorobada varada hace un mes en la costa alemana ha desatado una oleada de compasión, pero también un frenesí mediático, acaloradas disputas, teorías conspirativas y amenazas de muerte.

Mientras los alemanes han seguido las peripecias del mamífero marino, apodado “Timmy” por un periódico, en sus noticieros en directo, pantallas de televisión y canales de YouTube y TikTok de personas influyentes, a algunos les preocupa lo que su épica lucha revela sobre la psique colectiva de una nación.

El sociólogo Christian Stegbauer afirmó que la ballena, un animal muy inteligente y social, se ha convertido en objeto de “proyecciones” humanas, y que la gente participa, especialmente en las redes sociales, en “una especie de competición para ver quién se preocupa más por el animal”.

Si bien los rescatistas se han agotado en aguas frías, la odisea también ha estado marcada por acaloradas disputas entre veterinarios y autoproclamados “susurradores de ballenas”, estafas para recaudar fondos e intentos esotéricos de curar a la ballena mediante cánticos.

Personal de rescate trabaja cerca de una ballena jorobada varada en un banco de arena, mientras continúan las labores de salvamento a través de una iniciativa privada, en las aguas poco profundas del mar Báltico, en la isla de Poel, cerca de Wismar, Alemania, el 21 de abril de 2026. REUTERS/Annegret Hilse

El drama comenzó cuando el cetáceo de 13 metros quedó varado en un banco de arena del mar Báltico el 23 de marzo en el balneario de Timmendorfer Strand, cerca de Lübeck, lejos de su hábitat en el océano Atlántico, con restos de una red de pesca en la boca y en malas condiciones físicas.

Desde entonces, una serie de intentos de rescate, en los que participaron voluntarios, grupos ecologistas, la policía marítima, equipos de trabajo con excavadoras y patrocinadores millonarios, han generado repetidamente esperanzas que se desvanecieron rápidamente, ya que la ballena se alejó nadando, zigzagueando y terminó varada de nuevo.

Los medios de comunicación alemanes han retransmitido imágenes de la desafortunada criatura, que permanece inmóvil en aguas poco profundas durante horas, mientras hombres con trajes de buceo le salpican agua con remos de kayak.

Las tablas de mareas se han convertido en un tema de interés nacional, y los raros momentos en que la ballena exhausta ha expulsado agua o agitado su aleta han merecido ser noticia de última hora.

Una ballena jorobada yace varada en un banco de arena, mientras continúan las labores de rescate a través de una iniciativa privada, en las aguas poco profundas del mar Báltico, en la isla de Poel, cerca de Wismar, Alemania, el 23 de abril de 2026. REUTERS/Annegret Hilse

Cojines y flotadores

La ola de compasión se convirtió en indignación pública el 1 de abril, cuando las autoridades regionales anunciaron que estaban convencidas de que el animal, gravemente herido y angustiado, ya no podía salvarse.

Los activistas organizaron rápidamente protestas en las playas de la isla de Poel, cerca de Wismar, donde el animal había terminado para entonces, exigiendo nuevos intentos de rescate.

Diversos funcionarios gubernamentales, veterinarios y grupos ecologistas recibieron correos de odio.

“Los ciudadanos que participan en el debate reaccionan emocionalmente, mientras que los científicos intentan argumentar racionalmente”, declaró a la AFP Stegbauer, sociólogo de la Universidad de Frankfurt. “Ambos enfoques chocan”.

Personal de rescate trabaja cerca de una ballena jorobada varada en un banco de arena en las aguas poco profundas del mar Báltico, en la isla de Poel, cerca de Wismar, Alemania, el 21 de abril de 2026. REUTERS/Tobias Schlie

En internet surgieron teorías conspirativas que afirmaban que la ballena había sido empujada deliberadamente al Mar Báltico y que todo había sido orquestado por una camarilla de científicos, autoridades y organizaciones ecologistas.

Till Backhaus, ministro de Medio Ambiente del estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, declaró que algunos rescatistas habían recibido amenazas de muerte.

A pesar de que los expertos advirtieron que intentar salvar a la criatura solo le causaría más dolor, dos multimillonarios intervinieron con un elaborado plan de rescate que incluía cojines inflables y flotadores.

“Creo que la vida es lo más importante que tenemos, y simplemente sentí que tenía que hacer algo”, declaró Walter Gunz, fundador de una gran cadena minorista de electrónica de consumo, al periódico Neue Osnabruecker.

El ministro de Medio Ambiente del estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Till Backhaus, responde a las preguntas de los periodistas sobre una ballena jorobada que quedó varada en un banco de arena en las aguas poco profundas del mar Báltico, en la isla de Poel, cerca de Wismar, Alemania, el 19 de abril de 2026. REUTERS/Jonas Walzberg

‘Lo gestionaron hasta la muerte’

La revista Der Spiegel publicó un extenso reportaje sobre una iglesia local en la isla de Poel, donde el libro de visitas ya no estaba lleno de reflexiones personales ni oraciones, sino de mensajes sobre Timmy.

“¡Tú puedes, grandulón!”, decía uno.

Durante una rueda de prensa sobre el último intento de rescate, la veterinaria Janine Bahr-van Gemmert fue increpada por un hombre que rompió el cordón de seguridad.

“Tenemos derecho a saber por qué están llevando a esta ballena a la muerte”, exigió.

Una ballena jorobada nada junto a embarcaciones que intentan escoltarla fuera de un banco de arena, en las aguas poco profundas del mar Báltico, en la isla de Poel, cerca de Wismar, Alemania, el 20 de abril de 2026. REUTERS/Annegret Hilse

En declaraciones a Welt TV, el psiquiatra Borwin Bandelow afirmó que la ballena podría haberse convertido en un símbolo de la insatisfacción generalizada y más profunda de los alemanes con una economía en crisis y con la política en general.

“El gobierno es percibido como incompetente”, dijo. “Así como no puede resolver muchos otros problemas cotidianos, ahora tampoco puede resolver este”.

Un comentario publicado en el Süddeutsche Zeitung argumentaba que la saga había ignorado en gran medida cuestiones ecológicas más complejas y se había centrado en la difícil situación de un solo animal, demostrando así cómo la sociedad moderna ha perdido el contacto con la naturaleza.

(Con información de AFP)