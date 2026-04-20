Eduardo Sacheri y un libro sobre Juan Manuel de Rosas: “Va siendo tiempo de hacerse preguntas nuevas”

Juan Manuel de Rosas, profundo y entretenido: un libro para "saltar la muralla académica”

Eduardo Sacheri definió el libro Juan Manuel de Rosas: Retrato de un líder polarizador en los orígenes de la república como “un buen ejemplo de este esfuerzo, por parte del mundo académico, de saltar la muralla de los claustros y aterrizar en la conversación pública”. Con estas palabras, el escritor e historiador resaltó el valor de la obra de Marcela Ternavasio para acercar la producción de la historiografía argentina a un público más amplio. Lo hizo en un artículo publicado en el sitio Seúl.

El libro, publicado este año por el sello Siglo Veintiuno, se propone analizar la figura de Juan Manuel de Rosas desde una óptica renovadora. Ternavasio, una de las historiadoras argentinas más reconocidas en el estudio político del siglo XIX, evita los viejos enfrentamientos entre la historiografía liberal y la revisionista. En cambio, plantea preguntas nuevas y menos épicas sobre el papel de Rosas en los orígenes de la república, concentrándose en su liderazgo y en el contexto institucional y social de la época.

"Juan Manuel de Rosas: Retrato de un líder polarizador en los orígenes de la república" de Marcela Ternavasio

Según Sacheri, el texto “no aspira a escribir una biografía en el sentido tradicional de la palabra, sino un ensayo que analice su liderazgo político”. El autor subraya que la obra “evita volver al ring donde historiadores liberales y revisionistas se surtieron de lo lindo, durante buena parte del siglo XX”, y reconoce que la autora “entiende que ya va siendo tiempo de hacerse preguntas nuevas, menos épicas y, tal vez por eso, más interesantes”.

Marcela Ternavasio

Uno de los aportes centrales del libro, según la reseña de Sacheri, radica en mostrar cómo el rosismo instala en la Buenos Aires de 1829 “un experimento republicano sin precedentes, que mixtura elementos tradicionales con elementos novedosos”. Entre estos elementos, destaca la representación política moderna y el sufragio universal masculino, ya vigente en la provincia, en el marco de un gobierno autoritario legitimado por el voto popular.

La obra de Ternavasio no se detiene en la figura personal de Rosas, sino que la utiliza como eje para examinar tensiones políticas estructurales. “El rosismo como respuesta a un problema político, que dos décadas de revolución no han podido solventar”, explica Sacheri. El análisis se apoya tanto en trabajos recientes de otros investigadores como en documentación de la época, lo que permite una mirada actualizada y plural sobre el fenómeno.

Eduardo Sacheri

A lo largo de su reseña, Sacheri elogia el esfuerzo de la autora por hacer accesible un tema complejo sin perder rigor ni ceder a simplificaciones. “No es sencillo ser profundo y al mismo tiempo entretenido, ni ser complejo y al mismo tiempo claro, ni es fácil resistir la tentación del anacronismo o la moralización”, reflexiona el escritor, y considera que Ternavasio logra ese equilibrio. El Rosas de Ternavasio, dice Sacheri, se aleja de los enfoques maniqueos y representa “un buen ejemplo de cómo saltar la muralla académica” y sumar nuevas perspectivas al debate histórico argentino.