Cultura

Marcos López será el artista de honor en la nueva edición de Arte Pequeño Formato

La feria porteña, que se celebrará en junio, abrió su convocatoria para artistas, espacios y propuestas. El detalle

Guardar
Marcos López será el artista
Marcos López será el artista de honor en la nueva edición de Arte Pequeño Formato (Jaime Olivos)

Con la confirmación de la quinta edición de Arte Pequeño Formato, Buenos Aires refuerza su posición como epicentro de propuestas culturales innovadoras. El evento, que se celebrará del 10 al 14 de junio en el Museo de Arquitectura (MARQ), suma nuevos espacios y experiencias, con la presencia confirmada de Marcos López como artista invitado de honor, figura fundamental en la fotografía latinoamericana.

Originada en 2022 en el espacio Fino630, la feria ha reunido desde sus inicios a coleccionistas experimentados, nuevos públicos, galerías prestigiosas y artistas consagrados en un formato que privilegia la cercanía entre obra y espectador.

Renata Schussheim, invitada de honor
Renata Schussheim, invitada de honor 2025

En sus ediciones previas, el evento ya mostró una diversidad de participantes, con nombres como Andy Cherniavsky, Benito Laren, Kuki Benski, Andrés Videla, Davy Alexandrisky (Brasil) y Renata Schussheim, reflejando el impacto regional de la propuesta. Para 2026, los organizadores ponen el foco en visibilizar nuevas voces: en febrero se abre una convocatoria para proyectos que propongan el pequeño formato no solo como una condición física, sino como un lenguaje contemporáneo e inclusivo.

Las obras se reciben hasta el 20 de marzo y deberán respetar una medida máxima de 50 x 50 centímetros (incluido soporte o marco), lo que estructura la feria como un muestrario de propuestas en escala íntima, dejando lugar tanto a galerías consolidadas como a artistas emergentes sin representación comercial.

El evento se celebrará del
El evento se celebrará del 10 al 14 de junio en el Museo de Arquitectura

El proceso de selección estará a cargo del equipo organizador junto a Florencia Kaplan, arquitecta y gestora cultural invitada. El comité evaluará según cuatro criterios centrales: coherencia conceptual con el formato pequeño, profesionalismo y trayectoria, calidad de las obras y presentación visual del proyecto, incluyendo la propuesta de stand.

La presencia de Marcos López potencia el perfil internacional del encuentro. Reconocido por una estética vibrante y humorística que atraviesa disciplinas —fotografía, cine, dibujo y pintura—, López resignifica lo popular latinoamericano con una mirada propia. Su serie Pop Latino es considerada un referente para nuevas generaciones de artistas, y su obra integra colecciones como el Museo Reina Sofía, la Tate Gallery, el Getty Museum y el Museo Nacional de Bellas Artes. Según destacan los organizadores, su elección se vincula al objetivo de la feria de impulsar el cruce de lenguajes y la exploración identitaria en formatos accesibles.

El evento busca consolidar
El evento busca consolidar su carácter inclusivo, abriendo el coleccionismo a quienes se acercan por primera vez

La propuesta mantiene la ya tradicional serie de diálogos públicos, en colaboración con Oficina de Proyectos, donde profesionales del arte contemporáneo, la arquitectura y la curaduría comparten perspectivas ante públicos diversos. El evento busca consolidar su carácter inclusivo, abriendo el coleccionismo a quienes se acercan por primera vez y generando nuevas comunidades en torno al arte.

A diferencia de años anteriores, esta edición marca un giro estratégico: APF se presenta por primera vez como marca registrada. Sus organizadores, VERBO, Victoria Baeza, Mariana Gallegos del Santo y Santiago Arce, buscan así consolidar una identidad propia y dar cuenta del crecimiento constante dentro del panorama del arte contemporáneo.

Fotos: VERBO

Temas Relacionados

Arte Pequeño FormatoMarcos LópezArte Contemporáneo

Últimas Noticias

Art Basel Qatar debuta en Doha y sorprende con una ola de creatividad internacional

La esperada primera edición de Art Basel Qatar reúne a 87 galerías y 84 artistas, apostando por presentar obras únicas e impulsando la mirada global sobre el talento de Oriente Medio, África del Norte y Asia del Sur

Art Basel Qatar debuta en

“Motines y traición en el Río de la Plata”: distinción internacional para un libro que cuenta la historia desde abajo

Loreley El Jaber tuvo una mención en el prestigioso premio LASA por un ensayo donde recupera testimonios judiciales y relatos olvidados y muestra el papel de los sectores populares

“Motines y traición en el

Un recorrido por el nuevo parque temático de Pokémon

En Tokyo, abrió el PokéPark Kanto, comprendido por una zona exterior montañosa llena de figuras y una ciudad inspirada en las de los juegos para ir de compras y montar en atracciones

Un recorrido por el nuevo

Ortografía y redacción: Juegos Olímpicos de Invierno, claves de redacción

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Ortografía y redacción: Juegos Olímpicos

Mariano Galperín y una película hecha entre amigos: “No soy optimista, pero sí batallador”

Hoy se estrena en el Cine Gaumont “Tenemos que hablar”, un film extraño, donde no hay diálogos, solo pensamientos cruzados, rodada en una noche. “Es más independiente que lo independiente”, dice el director, “es un acto de resistencia”

Mariano Galperín y una película
DEPORTES
El futbolista Tahirys Dos Santos

El futbolista Tahirys Dos Santos habló por primera vez tras sobrevivir al trágico incendio en un bar de Suiza durante fin de año: “Todo el mundo corría”

Polémica en Las Leonas: una jugadora decidió renunciar a la selección argentina y representará a Alemania

El día que Cristiano Ronaldo desafió a la gravedad con un impresionante salto que terminó en un golazo de cabeza

El álbum de fotos con los looks más innovadorores de los deportistas durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

La lista de 9 lesionados que tiene Boca Juniors en su plantel: cuándo volverá a jugar cada uno

TELESHOW
Daniela Christiansson se sinceró sobre

Daniela Christiansson se sinceró sobre los cambios físicos que tuvo durante el embarazo

La emoción de Celeste Cid y Marcela Kloosterboer en el reencuentro de Las Estrellas: “La edad de nuestras hijas”

Así fue el festejo íntimo de cumpleaños de Valentina Cervantes en Londres: la nueva travesura de su hijo Benjamín

María Julia Oliván denunció que volvieron a discriminar a su hijo con autismo en un área de juegos infantiles

La provocación de Martín Migueles a Mauro Icardi luego del récord que obtuvo el goleador: “Las amo”

INFOBAE AMÉRICA

Con $23.8 millones, Panamá apuesta

Con $23.8 millones, Panamá apuesta por centros comunitarios en barrios olvidados

Retiran brownies del mercado por riesgo de asfixia tras detectar partículas sólidas

Art Basel Qatar debuta en Doha y sorprende con una ola de creatividad internacional

Avanza la construcción del puente binacional José Manuel Arce, una obra estratégica en la frontera entre El Salvador y Guatemala

Starmer pidió disculpas a las víctimas de Epstein por nombrar a Mandelson embajador en Estados Unidos