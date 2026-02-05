Marcos López será el artista de honor en la nueva edición de Arte Pequeño Formato (Jaime Olivos)

Con la confirmación de la quinta edición de Arte Pequeño Formato, Buenos Aires refuerza su posición como epicentro de propuestas culturales innovadoras. El evento, que se celebrará del 10 al 14 de junio en el Museo de Arquitectura (MARQ), suma nuevos espacios y experiencias, con la presencia confirmada de Marcos López como artista invitado de honor, figura fundamental en la fotografía latinoamericana.

Originada en 2022 en el espacio Fino630, la feria ha reunido desde sus inicios a coleccionistas experimentados, nuevos públicos, galerías prestigiosas y artistas consagrados en un formato que privilegia la cercanía entre obra y espectador.

Renata Schussheim, invitada de honor 2025

En sus ediciones previas, el evento ya mostró una diversidad de participantes, con nombres como Andy Cherniavsky, Benito Laren, Kuki Benski, Andrés Videla, Davy Alexandrisky (Brasil) y Renata Schussheim, reflejando el impacto regional de la propuesta. Para 2026, los organizadores ponen el foco en visibilizar nuevas voces: en febrero se abre una convocatoria para proyectos que propongan el pequeño formato no solo como una condición física, sino como un lenguaje contemporáneo e inclusivo.

Las obras se reciben hasta el 20 de marzo y deberán respetar una medida máxima de 50 x 50 centímetros (incluido soporte o marco), lo que estructura la feria como un muestrario de propuestas en escala íntima, dejando lugar tanto a galerías consolidadas como a artistas emergentes sin representación comercial.

El evento se celebrará del 10 al 14 de junio en el Museo de Arquitectura

El proceso de selección estará a cargo del equipo organizador junto a Florencia Kaplan, arquitecta y gestora cultural invitada. El comité evaluará según cuatro criterios centrales: coherencia conceptual con el formato pequeño, profesionalismo y trayectoria, calidad de las obras y presentación visual del proyecto, incluyendo la propuesta de stand.

La presencia de Marcos López potencia el perfil internacional del encuentro. Reconocido por una estética vibrante y humorística que atraviesa disciplinas —fotografía, cine, dibujo y pintura—, López resignifica lo popular latinoamericano con una mirada propia. Su serie Pop Latino es considerada un referente para nuevas generaciones de artistas, y su obra integra colecciones como el Museo Reina Sofía, la Tate Gallery, el Getty Museum y el Museo Nacional de Bellas Artes. Según destacan los organizadores, su elección se vincula al objetivo de la feria de impulsar el cruce de lenguajes y la exploración identitaria en formatos accesibles.

El evento busca consolidar su carácter inclusivo, abriendo el coleccionismo a quienes se acercan por primera vez

La propuesta mantiene la ya tradicional serie de diálogos públicos, en colaboración con Oficina de Proyectos, donde profesionales del arte contemporáneo, la arquitectura y la curaduría comparten perspectivas ante públicos diversos. El evento busca consolidar su carácter inclusivo, abriendo el coleccionismo a quienes se acercan por primera vez y generando nuevas comunidades en torno al arte.

A diferencia de años anteriores, esta edición marca un giro estratégico: APF se presenta por primera vez como marca registrada. Sus organizadores, VERBO, Victoria Baeza, Mariana Gallegos del Santo y Santiago Arce, buscan así consolidar una identidad propia y dar cuenta del crecimiento constante dentro del panorama del arte contemporáneo.

Fotos: VERBO