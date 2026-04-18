Cultura

Elena Poniatowska abre las puertas de su memoria íntima en un museo de Ciudad de México

La exposición “Elena Poniatowska Amor: Archivo personal” en el Museo del Estanquillo aborda el legado de la periodista y escritora en la cultura de su país y el continente

Guardar
Legado íntimo de Elena Poniatowska en Ciudad de México

Más de 400 piezas, entre fotografías, libros, pinturas y objetos personales componen la exposición Elena Poniatowska Amor: Archivo personal con la que el Museo del Estanquillo de la Ciudad de México busca homenajear a la escritora y periodista mexicana. “Es un archivo enormemente rico, enormemente diverso, fotografías, documentos, cartas, premios, libros, es un archivo inagotable”, dijo en conferencia de prensa Moisés Rojas, curador de la muestra que se presenta como parte del vigésimo aniversario del recinto ubicado en el centro de la capital mexicana.

La exposición, construida sobre tres ejes principales —periodismo cultural, literatura y memoria social—, exhibe una parte significativa de su archivo personal, dando cuenta de su influencia en la vida cultural y literaria del país. “Desde mi punto de vista el archivo es un patrimonio cultural para México. Riquísimo, extraordinario”, señaló Rojas.

Legado íntimo de Elena Poniatowska en Ciudad de México INTERIOR
El archivo personal de Elena Poniatowska incluye fotografías, documentos, cartas, premios y libros que muestran su impacto en la cultura mexicana

La muestra está dividida a su vez en nueve núcleos, que recorren desde la infancia de la escritora, hasta uno de los aspectos más personales, como la pintura que estudia, según reveló Rojas, todos los sábados. En la exhibición, el público podrá por primera vez adentrarse en el acervo de la escritora que incluye el vestido que utilizó durante la entrega del premio Cervantes (2013) y de la medalla Belisario Domínguez (2022).

El proyecto se realiza en colaboración con la Fundación Elena Poniatowska Amor A. C. y cuenta con la curaduría de Rosas. Con esta exposición, el Museo del Estanquillo se suma a los homenajes a una de las figuras más representativas de la cultura mexicana, cuya obra ha marcado generaciones de lectores y periodistas.

Buscan espacio permanente

Felipe Haro, hijo de Elena Poniatowska y director de la Fundación Elena Poniatowska Amor, subrayó la urgencia de consolidar un espacio permanente para resguardar el archivo de la escritora, al que definió como parte fundamental de la memoria histórica y cultural de México.

Legado íntimo de Elena Poniatowska en Ciudad de México INTERIOR
Entre los objetos emblemáticos se exhiben el vestido del Premio Cervantes 2013 y la medalla Belisario Domínguez 2022 de Elena Poniatowska

Durante su intervención, Haro destacó que la fundación trabaja desde hace años en la búsqueda de una sede propia donde puedan conservarse cartas, fotografías, manuscritos, obras teatrales y colecciones artísticas vinculadas a la autora, así como materiales de figuras como Francisco Toledo.

“Llevarse el archivo es llevarse la memoria. Hay gente que podemos trabajar con una mano. Hay gente que podemos trabajar con un pie. En el caso de Elena, ella sigue escribiendo y nada más tiene un pie con un ojo. Pero si perdemos la memoria, nos perdemos a nosotros mismos”, dijo Haro, quien recordó que varios archivos de intelectuales mexicanos se encuentran fuera del país.

Legado íntimo de Elena Poniatowska en Ciudad de México INTERIOR
La exposición, dividida en nueve núcleos, recorre desde la infancia de Poniatowska hasta su afición por la pintura

En ese sentido, insistió en la necesidad de mantener el legado de Poniatowska en México para que pueda ser consultado, estudiado y enriquecido por nuevas generaciones. Adelantó que ya existen conversaciones con el Gobierno de México para concretar una “casa” para la fundación.

“(La presidenta) Claudia Sheinbaum está muy preocupada por el archivo y por muchos más archivos y es una preocupación genuina. Por eso yo creo que sí se va a dar”, zanjó Haro.

Fuente y video: EFE

[Video y fotos: EFE/ Sáshenka Gutiérrez]

Temas Relacionados

Elena PoniatowskaLiteraturaLiteratura latinoamericanaMéxicoUltimas noticias América

Últimas Noticias

El regreso de Deva Premal y Miten a Buenos Aires promete una noche de música para el alma

El aclamado dúo se presenta el jueves 23 de abril en el Teatro Gran Rex, con una experiencia musical inmersiva única que busca “celebrar el arte de la meditación, la música y la conexión del alma”

El regreso de Deva Premal y Miten a Buenos Aires promete una noche de música para el alma

Marcelo Arce celebra 50 años trayendo el espíritu de ‘Los 3 Tenores’ al Teatro Astral

El martes 23 en el Teatro Astral, el reconocido divulgador musical festeja su medio siglo de trayectoria con una gala que recorre lo mejor de José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti

Marcelo Arce celebra 50 años trayendo el espíritu de ‘Los 3 Tenores’ al Teatro Astral

Jorge Drexler encantó a Buenos Aires en una noche de palabras, tambores y baile colectivo

El cantautor uruguayo que está presentando su nuevo disco ‘Taracá’, brindó un show impecable con todos sus clásicos y una sensibilidad e ingenio únicos, propios de un fino artesano de la canción

Jorge Drexler encantó a Buenos Aires en una noche de palabras, tambores y baile colectivo

Cómo se construye un lector: Daniela Azulay

Desde los primeros cuentos hasta descubrir a Bernard Shaw, la premiada periodista y mediadora relata cómo cada libro marcó el comienzo de un camino de sorpresas. “Todos podemos ser lectores”, afirma

Cómo se construye un lector: Daniela Azulay

El Día Internacional de los Monumentos y Sitios tiene recorridos patrimoniales gratuitos en Buenos Aires, Corrientes y Salta

La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos presenta este sábado una programación de visitas guiadas en Recoleta, Plaza de Mayo, Yapeyú y el Valle de Lerma

El Día Internacional de los Monumentos y Sitios tiene recorridos patrimoniales gratuitos en Buenos Aires, Corrientes y Salta
DEPORTES
El defensor de la selección argentina que reemplazaría al Cuti Romero en Tottenham durante la próxima temporada

El defensor de la selección argentina que reemplazaría al Cuti Romero en Tottenham durante la próxima temporada

Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid empata contra Real Sociedad por la final de la Copa del Rey

Gimnasia recibe a Estudiantes de Río Cuarto en La Plata por la fecha 15 del Torneo Apertura

La respuesta de Giovanni Simeone respecto a la posibilidad de sumarse a River Plate después de la Copa del Mundo

Histórico: una entrenadora debutó en un equipo masculino que milita en una liga top de Europa

TELESHOW
Coty Romero fue expulsada de La cárcel de los gemelos y lanzó una frase polémica: “Levantar nuestra bandera fue lo mejor”

Coty Romero fue expulsada de La cárcel de los gemelos y lanzó una frase polémica: “Levantar nuestra bandera fue lo mejor”

La confesión de Evangelina Anderson y Majo Martino durante el show de Ricky Martin: “Estamos listas para el amor”

Marcelo Tinelli contó su encuentro con Ricky Martin antes del primer show en Buenos Aires: "Fue hermoso"

Luis Brandoni cumple 86 años en medio de un delicado estado de salud: el conmovedor mensaje de Soledad Silveyra

“La reina del grito”: quién es la actriz que tendrá el rol de Daniela Christiansson en la serie vertical de Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Dos accidentes viales generan bloqueos en carreteras clave de El Salvador

Dos accidentes viales generan bloqueos en carreteras clave de El Salvador

La película “Super Mario Galaxy” alcanza USD 628 millones en tres semanas y lidera la taquilla global

Panamá enfrenta alta circulación de virus respiratorios mientras baja presión de otras enfermedades

La cumbia de Los Hermanos Flores pondrá a bailar a los salvadoreños en Coachella por segunda vez

Lluvia de estrellas Líridas: cuándo verla, dónde observarla y cuál será su mejor hora