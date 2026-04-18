Elena Poniatowska abre las puertas de su memoria íntima en un museo de Ciudad de México

Legado íntimo de Elena Poniatowska en Ciudad de México

Más de 400 piezas, entre fotografías, libros, pinturas y objetos personales componen la exposición Elena Poniatowska Amor: Archivo personal con la que el Museo del Estanquillo de la Ciudad de México busca homenajear a la escritora y periodista mexicana. “Es un archivo enormemente rico, enormemente diverso, fotografías, documentos, cartas, premios, libros, es un archivo inagotable”, dijo en conferencia de prensa Moisés Rojas, curador de la muestra que se presenta como parte del vigésimo aniversario del recinto ubicado en el centro de la capital mexicana.

La exposición, construida sobre tres ejes principales —periodismo cultural, literatura y memoria social—, exhibe una parte significativa de su archivo personal, dando cuenta de su influencia en la vida cultural y literaria del país. “Desde mi punto de vista el archivo es un patrimonio cultural para México. Riquísimo, extraordinario”, señaló Rojas.

El archivo personal de Elena Poniatowska incluye fotografías, documentos, cartas, premios y libros que muestran su impacto en la cultura mexicana

La muestra está dividida a su vez en nueve núcleos, que recorren desde la infancia de la escritora, hasta uno de los aspectos más personales, como la pintura que estudia, según reveló Rojas, todos los sábados. En la exhibición, el público podrá por primera vez adentrarse en el acervo de la escritora que incluye el vestido que utilizó durante la entrega del premio Cervantes (2013) y de la medalla Belisario Domínguez (2022).

El proyecto se realiza en colaboración con la Fundación Elena Poniatowska Amor A. C. y cuenta con la curaduría de Rosas. Con esta exposición, el Museo del Estanquillo se suma a los homenajes a una de las figuras más representativas de la cultura mexicana, cuya obra ha marcado generaciones de lectores y periodistas.

Buscan espacio permanente

Felipe Haro, hijo de Elena Poniatowska y director de la Fundación Elena Poniatowska Amor, subrayó la urgencia de consolidar un espacio permanente para resguardar el archivo de la escritora, al que definió como parte fundamental de la memoria histórica y cultural de México.

Entre los objetos emblemáticos se exhiben el vestido del Premio Cervantes 2013 y la medalla Belisario Domínguez 2022 de Elena Poniatowska

Durante su intervención, Haro destacó que la fundación trabaja desde hace años en la búsqueda de una sede propia donde puedan conservarse cartas, fotografías, manuscritos, obras teatrales y colecciones artísticas vinculadas a la autora, así como materiales de figuras como Francisco Toledo.

“Llevarse el archivo es llevarse la memoria. Hay gente que podemos trabajar con una mano. Hay gente que podemos trabajar con un pie. En el caso de Elena, ella sigue escribiendo y nada más tiene un pie con un ojo. Pero si perdemos la memoria, nos perdemos a nosotros mismos”, dijo Haro, quien recordó que varios archivos de intelectuales mexicanos se encuentran fuera del país.

La exposición, dividida en nueve núcleos, recorre desde la infancia de Poniatowska hasta su afición por la pintura

En ese sentido, insistió en la necesidad de mantener el legado de Poniatowska en México para que pueda ser consultado, estudiado y enriquecido por nuevas generaciones. Adelantó que ya existen conversaciones con el Gobierno de México para concretar una “casa” para la fundación.

“(La presidenta) Claudia Sheinbaum está muy preocupada por el archivo y por muchos más archivos y es una preocupación genuina. Por eso yo creo que sí se va a dar”, zanjó Haro.

Fuente y video: EFE

[Video y fotos: EFE/ Sáshenka Gutiérrez]