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El “Turco” García dio una charla magistral en la UBA sobre adicciones: “Llevo limpio 18 años y estoy muy feliz”

El ex futbolista volvió a hablar de su experiencia personal y alertó por la falta de políticas en la problemática. “La droga mata a chicos en la Ciudad y en todo el país”, definió

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“El Turco” García encabezó una jornada sobre adicciones en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA

El ex futbolista Claudio Omar “el Turco” García encabezó este viernes una charla magistral en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desde un registro personal, a raíz de su experiencia con las adicciones, el excandidato a diputado por el partido Integrar pidió por mayores acciones contra el consumo problemático de sustancias y lamentó que “los dirigentes no hagan nada para prevenir y concientizar”.

“Estas charlas me hacen bien, es como una terapia. Hacer terapia con un profesional por supuesto que también es muy importante, porque la adicción siempre es algo que está latente. Pero yo me siento totalmente recuperado, antes de volver a consumir me mato. No hay posibilidad de que vuelva a consumir. No tuve recaídas en 18 años y soy el tipo más feliz de la vida”, definió ante un auditorio de cerca de 400 personas.

García compartió los momentos más críticos de su vida relacionados con el consumo problemático. En ese marco, narró que la adicción le impidió acceder a empleos y lo llevó a buscar nuevas oportunidades en Venado Tuerto y Paranacito, donde el apoyo de su familia y profesionales hizo posible el inicio de su recuperación.

Hoy llevo limpio 18 años y la verdad que estoy muy feliz. Durante el tiempo que estaba en consumo me perdí muchas cosas, como enseñarles a mis hijos a patear una pelota, que lo terminó haciendo su abuelo, que en su vida jugó al fútbol. Pero después de la recuperación gané mucho y gracias a eso ahora puedo ayudar a otras personas”, manifestó García, frente a un auditorio colmado.

Turco Garcia
García subrayó la importancia de la familia en la prevención: “Veo mucho celular y poca comunicación”

El evento reunió a figuras de diversos ámbitos, entre ellas el abogado Mauricio D’Alessandro, el psicólogo especialista en consumos problemáticos Guido Revale y el médico toxicólogo Carlos Damin, director del Hospital Fernández y profesor titular en la UBA. Junto a García, analizaron el incremento del consumo de sustancias y la falta de medidas estatales.

“Cada vez se consume más, no puede ser que los dirigentes no hagan nada para prevenir y concientizar sobre un tema tan importante como este. La droga mata a chicos en la Ciudad y en todo el país, y pareciera que no está en la agenda de nadie”, sostuvo el conductor del ciclo de streaming "Lo del Turco", producido por La Canchita TV.

El rol de la familia y los clubes

En la jornada, se abordó el impacto de la crisis económica y social en el aumento del consumo en distintos barrios, tanto en las zonas más relegadas como en sectores acomodados. García advirtió que la problemática atraviesa todas las clases sociales y reclamó un mayor apoyo estatal, especialmente para fortalecer los clubes de barrio y promover espacios de socialización y deporte.

“Un chico en el club es un chico menos en la calle, y por lo tanto, un chico que está alejado de las tentaciones. El deporte es el mejor enemigo de la droga”, dijo el ex delantero de Racing. “Los clubes, principalmente los del sur de la Ciudad, también cumplen un rol fundamental. Con Daniel Amoroso, el presidente del Partido Integrar, los venimos recorriendo hace más de un año porque están en una situación económica muy complicada y nadie del Gobierno porteño los ayuda”, expresó.

Turco Garcia
“Un chico en el club es un chico menos en la calle”, afirmó García sobre el rol de los clubes barriales

Ante las preguntas del público, García relacionó el crecimiento del consumo con el deterioro social y la falta de respaldo institucional. Además, se refirió a la importancia del entorno familiar en la prevención de adicciones: “Veo mucho celular y poca comunicación. No hay que echarle la culpa a los padres porque están mucho tiempo trabajando, pero tienen que estar más encima, preguntarles cómo les fue en el colegio, charlar sus problemas, estar más al tanto de lo que hacen”.

El exjugador de la Selección Argentina durante los años noventa se refirió a la percepción social respecto a ciertas sustancias, en particular la marihuana. “En mis charlas, muchos chicos dicen que la marihuana es sana. Antes el que fumaba marihuana era visto como alguien marginal, pero como hoy alguien que está de traje todo el día fuma está más naturalizado. Pero lo cierto es que la marihuana es la puerta a consumir drogas más pesadas, es algo que los chicos tienen que entender”, indicó.

Turco Garcia
Más de 400 personas asistieron a un encuentro enfocado en la prevención y concientización de consumos problemáticos

Para García, la prevención requiere campañas sostenidas con participación activa de familias, instituciones educativas y clubes deportivos, reclamando que el tema del consumo se incluya con urgencia en la agenda pública y política.

“Noto que se consume más en las zonas más relegadas, como las comunas 8 y 4, pero también en los barrios más acomodados. Hay que estar atento y ayudar. Y, de nuevo, acompañar a los clubes de barrio que cumplen un rol fundamental en la socialización, la educación y el deporte”, insistió.

La actividad tuvo como condimento una señal de acercamiento a actores de peso en la política porteña. La Facultad de Medicina de la UBA cuenta con una activa presencia de la agrupación Nuevo Espacio, que convocó a la charla. La organización estudiantil forma parte del sector político del exdiputado de la UCR y actual vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. Y la vicedecana de la facultad, Claudia Negri, está vinculada al dirigente del Partido Justicialista, Juan Manuel Olmos, que asumió el año pasado como legislador porteña por la lista liderada por Leandro Santoro (Fuerza Patria).

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