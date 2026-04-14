Cultura

El Met revindica a los maestros de la arquitectura gótica

La nueva muestra del museo neoyorquino explora las técnicas y el legado de los arquitectos medievales, poniendo en valor documentos y piezas poco conocidas que desafían la visión tradicional del Renacimiento como origen del diseño

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El Met de Nueva York revindica al maestro gótico
El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York inaugura una exposición sobre el dibujo arquitectónico gótico y sus pioneros

El Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York inauguró este lunes Gótico por diseño: El amanecer del dibujo arquitectónico, una exposición que busca derribar siglos de prejuicios contra los maestros del Gótico.

La muestra defiende el ingenio de estos arquitectos que, a pesar de no anotar medidas en sus planos -una práctica que les valió duras críticas durante el Renacimiento por su supuesta “falta de método”-, lograron levantar estructuras sublimes basándose exclusivamente en proyecciones geométricas.

En un recorrido por la muestra, Femke Speelberg, conservadora del departamento de Dibujos y Grabados del Met, destacó que gran parte de la incomprensión histórica hacia este periodo se debe a la escasez de documentación escrita.

La génesis de esta exposición se encuentra en la adquisición por parte del Met en 2022 de una pieza excepcional: un dibujo en pergamino de Lorenz Lechler que representa una “casa del sacramento” de casi 18 metros de altura proyectada para una iglesia en Heidelberg, Alemania.

El Met de Nueva York revindica al maestro gótico
La conservadora del departamento de Dibujos y Grabados del Museo Metropolitano de Arte (Met), Femke Speelberg, durante la inauguración de la exposición 'Gótico por diseño: El amanecer del dibujo arquitectónico'

Speelberg anota a esata agencia que esta edificación nunca llegó a construirse debido a que las guerras de la época agotaron los fondos del mecenas, pero el plano sobrevivió como testimonio de una ambición técnica sin precedentes.

Más allá del Renacimiento

“Uno de los objetivos principales de esta exposición es dar a conocer el género y acabar con la noción de que el arquitecto y el dibujo arquitectónico fueron una invención del Renacimiento. La idea de que solo en el Renacimiento aparecen estos arquitectos cultos e ingeniosos que diseñan en sus mesas de trabajo es errónea; esto viene de mucho antes”, anota la experta.

Algunos dibujos arquitectónicos expuestos en el Met son tan grandes y pesados que no pueden colgarse de las paredes de forma convencional, lo que ha obligado a los diseñadores del museo neoyorquino a idear soportes especiales y vitrinas de cristal para su exhibición.

Durante siglos, el pergamino era un material costoso que solía reciclarse: se lavaba la superficie para borrar los planos y reutilizar el soporte para textos religiosos -como es el caso del manuscrito de 1230-1260 también expuesto-, lo que ha ocultado gran parte de la historia temprana del dibujo arquitectónico.

El Met de Nueva York revindica al maestro gótico
El ingeniero del Instituto Federal de Tecnología (ETH) de Zúrich (Alemania), Francesco Ranallo, entidad que presenta modelos de bóvedas góticas impresas en 3D, aplicando antiguos principios geométricos a la arquitectura sostenible

“Al pergamino le afecta mucho el clima. Por ejemplo, tenemos menos dibujos particularmente de España e Italia, porque el clima es muy duro para el material, que se expande y se encoge mucho según la humedad y los niveles de temperatura. Si no se mantienen en un lugar muy, muy estable, se ven afectados”, se lamenta Speelberg.

No obstante, el espíritu del gótico español está presente a través de piezas como un cáliz de plata de finales del siglo XV, procedente de Toledo, que replica en miniatura las agujas y contrafuertes de una catedral.

“(El cáliz) representa la adopción de la forma arquitectónica en el trabajo de orfebrería y es un claro ejemplo de la conversación que ocurre entre diferentes partes del interior de una iglesia, desde el gran edificio en sí hasta cada pequeño detalle de su interior y decoración”, anota la comisaria de esta muestra, que permanecerá abierta hasta el 19 de julio.

Del pergamino a la impresión 3D

La exposición cierra con una mirada al futuro mediante la colaboración con el Instituto Federal de Tecnología (ETH) de Zúrich. El ingeniero Francesco Ranallo explica para esta nota cómo su equipo utiliza hoy los mismos principios geométricos de las bóvedas góticas para crear sistemas sostenibles mediante impresión 3D, también expuestos en la muestra.

Al igual que los maestros medievales, estos investigadores modernos prescinden de refuerzos metálicos y confían únicamente en la compresión y la geometría.

El experto detalló que en los últimos 150 años los humanos han estado “sobreutilizando materiales para acomodar la forma” que buscan en sus construcciones, pero que, en realidad, “la naturaleza quiere seguir ciertas formas”.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Sarah Yáñez-Richards.

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