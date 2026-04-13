Pedro Almodóvar: “Cuando estoy rodando, me siento como un pintor, como un artista plástico” (El Deseo, fotos de Iglesias Mas)

Rojo, azul, amarillo... Su estilo está marcado por una paleta de tonalidades intensas. El director español Pedro Almodóvar afirma que en los rodajes se siente como “un pintor” y que los colores son “un elemento esencial” en sus películas.

El autor de filmes tan emblemáticos como Todo sobre mi madre o Volver desgranó este sábado algunos aspectos de su filmografía, en una charla con estudiantes ante una sala abarrotada de un cine de París.

Pocos días después de que se anunciara que su última película, Amarga Navidad, competirá por la Palma de Oro en el próximo Festival de Cannes, el cineasta manchego celebró que, desde el inicio de su carrera, el cine para él es “una gran fiesta”.

“Cuando estoy rodando, me siento como un pintor, como un artista plástico”, dijo el director, de 76 años, en esta charla, en el marco de una retrospectiva integral que le dedica el Centro Pompidou hasta el 26 de mayo.

"No sabría contar nunca una historia sobre seres absolutamente felices” (Mateo Lanzuela - Europa Press)

“De algún modo estoy pintando con elementos de tres dimensiones”, añadió. “Los colores para mí son un elemento esencial a la hora de narrar una película”.

Almodóvar atribuye este entusiasmo por los colores brillantes a las primeras películas que vio, en tecnicolor.

Según él, también podría ser una reacción al hecho de que su madre tuvo que ir de luto durante su infancia y hasta que tuvo más de 20 años, incluso estando embarazada de él.

“La explosión de los colores en mis películas es la respuesta que mi madre engendró a una tradición tan brutal como condenar a la gente a que vista de negro casi de por vida”, dijo, en alusión a la costumbre ya extinta en su región natal de llevar prendas oscuras debido al duelo.

El resultado son esas tonalidades intensas que le ayudan a plasmar esos “personajes barrocos y excesivos” que habitan sus historias, como Leo Macías (Marisa Paredes) en La flor de mi secreto o Raimunda (Penélope Cruz) en Volver.

“Acompañar”

Almodóvar, que ha rodado cerca de una treintena de películas, habló de la “fascinación” que siente por los intérpretes.

Imagen del rodaje de 'Amarga Navidad'

“Entre todas las opciones narrativas que se te ofrece en una película a través de la imagen, yo siempre elijo al actor”, afirmó quien ha trabajado con Carmen Maura, Antonio Banderas, Victoria Abril, Javier Bardem o más recientemente con Tilda Swinton y Julianne Moore.

“El actor es el que porta el mensaje. Son los ojos de los actores los que ves, el rostro de los actores, los cuerpos de los actores”, insistió.

Almodóvar también habló sobre las historias dolorosas y traumáticas que abundan en su filmografía.

“En mis películas hay muchos seres, muchos personajes que acompañan a los otros en un momento de dolor. Hay ocasiones en que acompañar es lo máximo que puedes hacer por una persona”, dijo, recordando por ejemplo La habitación de al lado, en la que dos amigas, una de ellas muy enferma, conviven de nuevo juntas.

“Me parece que no sabría contar nunca una historia sobre seres absolutamente felices”, remata.

Fuente: AFP