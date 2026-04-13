Cultura

El consejo inesperado de Silvia Hopenhayn para devolverle la sorpresa a la vida digital

La escritora y docente pasó por el streaming de Infobae para conversar sobre la pasión por la lectura y la potencia de la ficción. “El panorama es sombrío pero no desesperanzador“, aseguró

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Captura – SILVIA HOPENHAYN, escritora y divulgadora literaria – Infobae en Vivo
Silvia Hopenhayn: cómo divulgar literatura en tiempo de pantallas

“Veo un apetito de zafar del agotamiento de las redes”, dice Silvia Hopenhayn, escritora, docente y divulgadora literaria en su paso por el streaming de Infobae. El celular, explica, “te agota mental y físicamente, y hasta los ojos se cansan, porque el ser humano habla con la mirada, y si la mirada se cansa ya no hay nada que decir”.

Silvia Hopenhayn es argentina pero nació en Chile, hizo el colegio secundario en Suiza y estudió economía y Ciencias de la Comunicación en la UBA. Es reconocida por su labor en la difusión de la literatura a través de diversos medios y formatos educativos. Dirige el popular taller “Clásicos no tan clásicos”, donde invita a redescubrir obras fundamentales de la literatura universal.

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“Con la pandemia hubo un salto cuántico de talleres literarios. Hay un crecimiento de lectores y de escritores. La proliferación de editoriales independientes es casi una nueva identidad de la juventud. Hay trescientas editoriales independientes. Y eso no significa que haya un negocio. Hay un mundo que está editando las ideas a largo plazo. Porque la literatura es el sedimento”, dice.

“Algunas cosas quedarán, muchísimas no: el gran rastrillo es el tiempo. Y tiene que pasar. Porque somos seres humanos y la realidad no existe, la inventamos. ¿Qué es la realidad: la naturaleza, la tabla periódica? La realidad es lo que nosotros día a día forjamos como ficción”, sostiene.

La escritora reflexiona sobre los desafíos de promover la lectura en la era digital, donde las pantallas disputan cada segundo de atención, y comparte estrategias concretas para despertar —y sostener— el amor por los libros en un mundo saturado de estímulos e información

¿Una alternativa? “Hay que engañar al algoritmo. Hay que tirarles cosas que no tengan nada que ver con uno. Ahí lo hackeás. Porque si no es una especie de autosatisfacción. ¿Dónde está sorpresa?, se pregunta esta autora. Entre sus principales libros se encuentran las novelas Elecciones primarias, Ginebra y Vengo a buscar las herramientas y los ensayos ¿Lo leíste? y Ficciones en democracia.

Hopenhayn es muy conocida por sus talleres. Siempre aclara que son “sin tarea para el hogar”, que no hay que “ir leído” sino que la idea es leer allí y capturar y compartir el “el efecto inmediato” de la lectura.

Un libro que suele trabajar mucho es el Don Quijote de Cervantes. “Es un señor de cincuenta años, que hoy serían ochenta años, que todos le dicen que se quede en la casa, no jodas más con los libros de caballería. Él dice: yo no me voy a quedar porque me dicen que se me terminó la vida. Entonces se las toma, ya no es más Alonso Quijano, sino un tal Don Quijote. Y vos te olvidás que abajo de todo ese personaje hay otro, supuestamente real, que no quiso morir y que se sirvió de la literatura para inventarse la vida. Y yo creo que de eso se trata la lectura: te da herramientas para inventarte la vida”.

Silvia Hopenhayn
“El panorama es sombrío, por una cuestión algorítmica, pero no desesperanzador“, asegura

“No es evasiva la literatura. Los personajes no padecen en carne y hueso, pero te permite entender ese sufrimiento sin que nadie lo haya padecido. Leyendo a Kafka, a Stephen King, a Samanta Schweblin podés darte cuenta de lo que es el padecimiento de la vida, como también la belleza del vivir, y volvés sin que nadie lo haya padecido teniendo mucha más consistencia para estar en este mundo”, asegura.

“El panorama es sombrío, por una cuestión algorítmica, pero no desesperanzador. Ahora se viene la Feria del Libro; empieza la semana que viene”, sostiene. ¿Por dónde puede empezar a leer literatura argentina alguien que no está ligado al mundo de la ficción? “Por un cuento de Cortázar”, contesta la autora sin dudar. ¿Cuál? “Axolotl”, dice primero. “O ‘Continuidad de los parques’, que tiene una página. O ‘El cautivo’ de Borges: un cuento increíble”, concluye.

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