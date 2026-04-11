Santiago Segura convierte a su repulsiva criatura Torrente en presidente de España: “Es una comedia de terror”

Tráiler de "Torrente, presidente", dirigida y protagonizada por Santiago Segura

“Cualquier parecido con la realidad no es una coincidencia, es una putada”, parafrasea Santiago Segura, actor y director, el hombre más popular del cine español contemporáneo, en diálogo por videollamada desde su casa en Madrid. Habla del aviso que precede al inicio de su película Torrente, presidente, estreno de esta semana en 83 salas argentinas y convertida en su país, desde que se proyecta en cines hace un mes, en un fenómeno masivo: la sexta película del personaje más odioso y estrambótico del cine español, un policía que piensa, dice y hace todo, todo lo que no está bien, ya superó los 24 millones de euros de recaudación por la venta de 3,2 millones de espectadores en solo cuatro semanas, lo que la convierte en la más exitosa de la saga y en la séptima película española más taquillera de la historia.

En esta nueva entrega, Segura pone a José Luis Torrente, el otrora policía lumpen, en el inicio de una meteórica carrera rumbo a la presidencia. La película propone una sátira feroz de la política contemporánea, donde lo circense es la norma y los límites de la corrección se desdibujan hasta lo grotesco. Torrente es presentado como un “hombre común” que encarna lo peor de la idiosincrasia española y conecta con un electorado harto de todo, subiendo peldaños en el poder gracias a su brutal sinceridad y falta de filtros. Otra vez: “Cualquier parecido con la realidad...”

Santiago Segura retoma el personaje de Torrente después de quince años para satirizar la política actual (Foto: Fernando Sánchez / Europa Press)

Por cierto, la película no solo se mete con la escena política española. Entre sus guiños, aparece una versión ficticia del presidente argentino Javier Milei felicitando a Torrente por su campaña. Durante la conversación con Infobae Cultura, diplomático y avezado en declarar, Segura concede que entre sus muchos amigos argentinos encuentra opiniones enfrentadas. “Según veo, algunos le odian y otros le adoran”, responde con cuidado. “Unos dicen burradas como que habría que eliminarlo. Y otros dicen que creen que está haciendo bien, que el país va funcionando poco a poco.” Por eso, dice, lamenta no haber podido viajar a Buenos Aires para el estreno: “Una de las cosas más tristes de la campaña de promoción de Torrente, presidente es no haber podido ir a Argentina personalmente. Me encanta estar allí, pasar unos días, hablar con la gente y darme cuenta de cómo va la cosa”, admitió.

—¿Por qué decidió retomar Torrente después de más de quince años?

—Nunca me ha motivado el dinero. El dinero es necesario, pero para mí ha sido un colchón, por si algún día lo necesito por un accidente o enfermedad. Soy un trabajador, disfruto mucho lo que hago, y me gusta que la gente me pregunte por Torrente. Siempre había alguien que pedía otra película, que dejara de hacer películas familiares y volviera a Torrente. Otros decían que ese tipo de humor ya no se podría hacer hoy... Pero para mí es ficción, yo nunca prohibiría un libro o una novela. Todo eso me hizo pensar, y además Torrente es un personaje que me divierte mucho interpretar, porque es excesivo, desagradable y muy humano: tiene todo lo peor del ser humano, pero sigue siendo humano. Pensé que el mejor marco para Torrente ahora era el mundo de la política, porque un ser abyecto como él en la política actual podría encontrar su lugar. Sería una sátira interesante. En vez de pensar si tenía sentido hacerlo por dinero, decidí hacerlo para ver si le gustaba al público, y parece que no iba desencaminado, porque llevamos tres millones de espectadores.

—El contexto político ha cambiado y ahora es como si Torrente encajara más en la realidad.

—Nunca he pretendido escandalizar con este Torrente, pero ahora puede estar en un partido político y escalar puestos. Es una comedia de terror. Lo que dice la película al principio, que “cualquier parecido con la realidad no es una coincidencia, es una putada”, es exactamente lo que tenía en la cabeza.

La sexta entrega de la saga Torrente es ya la séptima película española más taquillera de la historia

—¿Tomó en cuenta el riesgo al abordar un tema tan candente como la política en España?

—Totalmente. Pensaba: va a ser difícil salir vivo de esto. Decía en broma que cuando se estrenara la película me iría del país, con las maletas preparadas. Pero por suerte, la gente ha entendido mi idea, que era dar a todos por igual. Hay gente que no soporta eso, porque piensan que los buenos son ellos. Yo quería que uno pudiera reírse de sí mismo y de los demás. No quería que alguien se fuera del cine sintiéndose atacado solo a su bando. Mi intención era buscar la unidad y la equidistancia, aunque ahora eso no esté de moda. Aquí se crean conflictos por cualquier cosa, hasta por la tortilla española con o sin cebolla. Hay cosas que están claras, como que entre fascista y antifascista estoy con el antifascista, pero hay otras en las que no todo es tan claro. Cuando comparo extrema derecha con extrema izquierda, se indignan los de extrema izquierda porque se creen que son los que tienen la verdad. Yo pienso que todos los extremismos son malos. Al final, he hecho mi película, que es lo que quería decir. Si lo entiendes, bien. Si no, lo siento.

—¿Le pesa la repercusión de sus opiniones públicas por ser un personaje tan popular en España?

—Me pesa cada vez más, porque hablaría con más naturalidad si no fuera porque te equivocas y no te lo perdonan. Yo puedo dar marcha atrás y reconocer que me equivoqué, pero no aceptan el perdón. Es como si por ser quien eres, cualquier error se convierte en una condena. Antes me gustaba mucho dialogar, pero si la otra persona solo quiere juzgarme, ya no es tan enriquecedor. El otro día, hablando con mi amigo Guillermo del Toro, me dijo: “Gordo, ni caso. Además, aclarar es oscurecer.” Tiene razón, porque cuando intentas aclarar algo parece que lo complicas más. Yo soy un ser humano maleable, prefiero ser como el junco verde que se dobla con el viento y no partirme como el bambú seco.

—A propósito de su amigo mexicano ¿Cómo fue su experiencia en la película Frankenstein?

—Fue maravilloso. Le pedí a Guillermo que me mandara las frases con tiempo para aprendérmelas bien y me dijo: “¿Qué líneas? No, gordo... No vas a hablar, cabrón. Tú no dices nada”.