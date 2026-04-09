Cultura

Las claves del Festival de Cannes 2026: mucho cine internacional, más fútbol y menos Hollywood

Del 12 al 23 de mayo, la competencia cinematográfica más famosa del mundo tendrá mayoría de películas no habladas en inglés, el documental argentino ‘El Partido’ y pocas superproducciones

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El Festival de Cine de Cannes 2026 destaca una programación marcada por dramas históricos y una menor presencia de grandes estudios de Hollywood
El Festival de Cine de Cannes 2026 destaca una programación marcada por dramas históricos y una menor presencia de grandes estudios de Hollywood

El Festival de Cine de Cannes dio a conocer la lista de películas de la edición de este año, repleta de dramas históricos, “suavidad” e incluso fútbol, en la que la ausencia de los grandes estudios de Hollywood atenuará el esplendor estadounidense de ediciones anteriores. El director del festival, Thierry Frémaux, presentó las 21 películas que compiten por la Palma de Oro, entre las que se encuentran antiguos ganadores, recién llegados y potentes propuestas de España y Japón. El cineasta surcoreano Park Chan-wook (Oldboy y Sin otra opción) presidirá el jurado de la sección oficial este año.

Entre los favoritos al primer premio se encuentran el japonés Hirokazu Kore-eda con Sheep in the Box, una película sobre la inteligencia artificial; el rumano Cristian Mungiu con Fjord, y el cineasta ruso Andrey Zvyagintsev, cuya película Minotaur se centra en rusos adinerados que se enfrentan al servicio militar obligatorio.

El veterano español y favorito de Cannes, Pedro Almodóvar, participará por séptima vez con el drama sobre la Guerra Civil española Amarga Navidad, mientras que el director exiliado y ganador de un Oscar Asghar Farhadi representará a Irán con Histoires Parallèles (Relatos paralelos).

La lista de películas en competición incluye a directores consagrados como Pedro Almodóvar, Hirokazu Kore-eda y Andrey Zvyagintsev, abarcando desde la inteligencia artificial hasta la Guerra Civil española
La lista de películas en competición incluye a directores consagrados como Pedro Almodóvar, Hirokazu Kore-eda y Andrey Zvyagintsev, abarcando desde la inteligencia artificial hasta la Guerra Civil española

Al comentar la selección del festival, que se celebrará del 12 al 23 de mayo en la elegante ciudad turística de la Costa Azul, Fremaux señaló que muchas películas occidentales constituían una forma de evasión de la cruda realidad de la actualidad, centrándose en “la dulzura, las canciones y la naturaleza”, mientras que otras “traían la historia al presente”.

Al hablar de la película francesa Quelques Mots d’Amour (Unas palabras de amor), de Rudi Rosenberg, bromeó: “¿Lo ven? Todos necesitamos un poco de amor y dulzura".

Se presentaron un total de unas 2.500 películas para la selección, lo que, según Fremaux, pone de relieve la vitalidad de la industria cinematográfica, que está pasando apuros debido al cambio de los espectadores hacia el streaming y el entretenimiento en casa.

Más fútbol, menos Hollywood

Fuera de competición, habrá una sorprendente cantidad de fútbol en el templo del cine francés, con documentales sobre el legendario delantero Eric Cantona y la película argentina El Partido, sobre el mítico juego de cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986 entre Inglaterra y Argentina, en el que Diego Maradona brilló con dos goles, cuatro años después de la Guerra de Malvinas que había enfrentado a ambos países.

El Partido - documental
El documental 'El Partido' sobre el histórico juego entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de fútbol de 1986, es la única película argentina en Cannes

Parece que las grandes estrellas estadounidenses tendrán menos protagonismo que en ediciones recientes en la 79.ª edición de Cannes, aunque Woody Harrelson y Kristen Stewart protagonizarán Full Phil, la película del director francés Quentin Dupieux ambientada en París. “Estados Unidos estará representado. Los estudios (de Hollywood), un poco menos”, afirmó Frémaux, al tiempo que recordaba los estrenos mundiales de Top Gun: Maverick y la última entrega de Misión: Imposible en ediciones anteriores.

Tom Cruise llegó a la alfombra roja en helicóptero en 2022 mientras ocho aviones de combate franceses sobrevolaban el lugar. Algunos expertos del sector han especulado con que las grandes productoras de Hollywood están dejando de lado los festivales europeos como plataformas para los estrenos cinematográficos, prefiriendo sus propios lanzamientos a través de las redes sociales como opciones menos arriesgadas.

Sin embargo, la leyenda del cine estadounidense y apasionado de los aviones John Travolta aportará un toque de glamour a Cannes cuando presente su debut como director, Propeller One-Way Night Coach, sobre el viaje de un joven en la “edad de oro de la aviación”.

Documentales sobre fútbol, como la vida de Eric Cantona y el histórico partido Maradona-Inglaterra, amplían la oferta temática fuera de competición en Cannes 2026
Documentales sobre fútbol, como la vida de Eric Cantona y el histórico partido Maradona-Inglaterra, amplían la oferta temática fuera de competición en Cannes 2026

La leyenda de Hollywood y Broadway, Barbra Streisand, también estará en el famoso paseo marítimo de Cannes para recibir la Palma de Oro de Honor del festival, al igual que el cineasta neozelandés Peter Jackson, más conocido por la trilogía de «El señor de los anillos. Y el director estadounidense Steven Soderbergh presentará un documental sobre John Lennon titulado The Last Interview.

¿Se puede hablar de política en Cannes?

El Festival de Cannes del año pasado, al igual que otros festivales europeos como los de Berlín y Venecia en años anteriores, fue escenario de acaloradas discusiones sobre si la industria y los organizadores debían adoptar una postura más firme ante la devastación de Gaza por parte de Israel. Cientos de figuras del cine, entre ellas el actor de La lista de Schindler, Ralph Fiennes, y Richard Gere, denunciaron el “genocidio” en el territorio en una carta abierta publicada en vísperas del evento.

El Festival de Cine de Berlín, celebrado en febrero, se vio envuelto en una polémica después de que el presidente del jurado, Wim Wenders, al ser preguntado sobre el apoyo del Gobierno alemán a Israel, respondiera: “Realmente no podemos entrar en el terreno de la política”.

“La gente suele decir que Cannes es político cuando las películas son políticas, cuando los cineastas son políticos”, declaró Fremaux a esta agencia el jueves, añadiendo que, en su opinión, el arte era “muy a menudo político”. El festival en sí debía mantenerse neutral y “no adopta posiciones políticas”, añadió.

Fuente: AFP

Fotos: AP/ Thibault Camus y Reuters/ Benoit Tessier.

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