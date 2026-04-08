Premios Sur 2026: ‘Belén’ encabeza las nominaciones y ‘Homo Argentum’ tiene mínimo reconocimiento

Tráiler de "Belén", de Dolores Fonzi

La película Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi encabeza con 16 nominaciones, la lista de la vigésima edición de aspirantes a los galardones que otorga la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.

Le siguien La mujer de la fila, protagonizada por Natalia Oreiro y dirigida por Benjamín Avila, acumula 15 nominaciones, seguida por El mensaje de Iván Fund con 10, Gatillero de Cristian Tapia Marchiori con 8 y 27 noches dirigida y protagonizada por Daniel Hendler con 6. Homo Argentum, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, la película argentina más vista de 2025 con 1.382.398 entradas vendidas, recibió dos nominaciones en rubros técnicos (maquillaje y vestuario).

Nominaciones Premios Sur 2026

Mejor Actriz de Reparto

Julieta Cardinali por Belén

Laura Paredes por Belén

Carla Peterson por 27 Noches

Camila Pláate por Belén

Mejor Actriz Revelación

Anika Bootz por El Mensaje

Camila Peralta por Nancy

Camila Pláate por Belén

Clara Ziembrowzki por La Mujer de la Fila

Mejor Actriz Protagonista

Mara Bestelli por El Mensaje

Dolores Fonzi por Belén

Marilú Marini por 27 Noches

Natalia Oreiro por La Mujer de la Fila

Mejor Actor de Reparto

Luis Campos por La Mujer de la Fila

Luis Machín por Belén

Juan Minujín por Adulto

Fernán Mirás por Mazel Tov

Iván Fund, director de 'El mensaje' (Foto: REUTERS/Nadja Wohlleben)

Mejor Actor Revelación

Pedro Fontaine por Los Renacidos

Alfonso Gonzalez Lesca por Adulto

Federico Heinrich por La Mujer de la Fila

Angelo Mutti Spinetta por La Llegada del Hijo

Mejor Actor Protagonista

Alberto Ammann por La Mujer de la Fila

Daniel Hendler por 27 Noches

Sergio Podeley por Gatillero

Marcelo Subiotto por El Mensaje

Mejor Dirección

Benjamín Ávila por La Mujer de la Fila

Dolores Fonzi por Belén

Iván Fund por El Mensaje

Cris Tapia Marchiori por Gatillero

Mejor Dirección Artística

Yamila Fontán por La Mujer de la Fila

Ana Cambre por Gatillero

Sebastián Orgambide por 27 Noches

Micaela Saiegh por Belén

Mejor Diseño de Vestuario

Constanza Balduzzi por Homo Argentum

Analía Bernabé y Victoria Nana por La Mujer de la Fila

Lucía Gasconi y Greta Ure por Belén

Roberta Pesci por 27 Noches

Daniel Hendler y Marilú Marini, en una escena de '27 noches' (Foto: Netflix)

Mejor Fotografía

Sergio Armstrong por La Mujer de la Fila

Javier Juliá por Belén

Gustavo Schiaffino por El Mensaje

Martín Sapia por Gatillero

Mejor Guión Adaptado

Dolores Fonzi y Laura Paredes por Belén (basado en el libro Somos Belén de Ana Correa).

Daniel Hendler, Agustina Liendo, Mariano Llinas y Martín Mauregui por 27 Noches (basado en el libro Veintisiete noches de Natalia Zito ).

Laura Huberman, Camila Sosa Villada y Javier Van de Couter por Tesis sobre una domesticación (basado en el libro homónimo de Camila Sosa Villada).

Fernando Krapp por LS83 (basado en el libro Me acuerdo de Martín Kohan).

Mejor Guión Original

Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni por Gatillero

Cecilia Atán y Valeria Pivato por La Llegada del Hijo

Benjamín Ávila y Marcelo Muller por La Mujer de la Fila

Iván Fund por El Mensaje

Mejor Maquillaje y Caracterización

Dino Balanzino y Ángela Garacija por Belén

Karina Comporino por La Mujer de la Fila

Mariangeles Capparelli por Gatillero

Oscar Mulet por Homo Argentum

Mejor Montaje

Andrea Chignoli por La Mujer de la Fila

Andrés Pepe Estrada por Belén

Iván Fund por El Mensaje

Mariana Rodríguez por Tesis sobre una domesticación

Mejor Sonido

Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi por Gatillero

Federico Ezquerro e Ignacio Seligra por La Mujer de la Fila

Leandro De Loredo por Belén

Leandro De Loredo y Omar Mustafá por El Mensaje

Natalia Oreiro, protagonista de 'La mujer de la fila'

Mejor Música Original

Sebastián Espósito y Daniel Godfrid por La Mujer de la Fila

Marilina Bertoldi por Belén

Mauro Mourelos por El Mensaje

Catriel Nievas por Tesis sobre una domesticación

Mejor Ópera Prima

Bajo las banderas, el sol de Juanjo Pereira

La Muerte de un Comediante de Javier Beltramino y Diego Peretti

La Noche sin mí de María Laura Berch y Laura Chiabrando

Muña Muña de Paula Morel Kristof

Mejor Película de Ficción

Belén de Dolores Fonzi

El Mensaje de Iván Fund

Gatillero de Cris Tapia Marchiori

La Mujer de la Fila de Benjamín Ávila

Mejor Película Documental

Bajo las banderas, el sol de Juanjo Pereira

El príncipe de Nanawa de Clarisa Navas

LS83 de Herman Szwacbart

Weser de Fernando Spiner

Mejor Serie de Ficción

Atrapados

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