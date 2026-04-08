Cultura

Premios Sur 2026: ‘Belén’ encabeza las nominaciones y ‘Homo Argentum’ tiene mínimo reconocimiento

La obra dirigida y coprotagonizada por Dolores Fonzi suma 16 nominaciones. La película de Gastón Duprat y Mariano Cohn, la más vista de 2025, solo tiene 2 candidaturas en maquillaje y vestuario

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Tráiler de "Belén", de Dolores Fonzi

La película Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi encabeza con 16 nominaciones, la lista de la vigésima edición de aspirantes a los galardones que otorga la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.

Le siguien La mujer de la fila, protagonizada por Natalia Oreiro y dirigida por Benjamín Avila, acumula 15 nominaciones, seguida por El mensaje de Iván Fund con 10, Gatillero de Cristian Tapia Marchiori con 8 y 27 noches dirigida y protagonizada por Daniel Hendler con 6. Homo Argentum, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, la película argentina más vista de 2025 con 1.382.398 entradas vendidas, recibió dos nominaciones en rubros técnicos (maquillaje y vestuario).

Nominaciones Premios Sur 2026

Mejor Actriz de Reparto

  • Julieta Cardinali por Belén
  • Laura Paredes por Belén
  • Carla Peterson por 27 Noches
  • Camila Pláate por Belén

Mejor Actriz Revelación

  • Anika Bootz por El Mensaje
  • Camila Peralta por Nancy
  • Camila Pláate por Belén
  • Clara Ziembrowzki por La Mujer de la Fila

Mejor Actriz Protagonista

  • Mara Bestelli por El Mensaje
  • Dolores Fonzi por Belén
  • Marilú Marini por 27 Noches
  • Natalia Oreiro por La Mujer de la Fila

Mejor Actor de Reparto

  • Luis Campos por La Mujer de la Fila
  • Luis Machín por Belén
  • Juan Minujín por Adulto
  • Fernán Mirás por Mazel Tov
Iván Fund, director de 'El mensaje' (Foto: REUTERS/Nadja Wohlleben)
Iván Fund, director de 'El mensaje' (Foto: REUTERS/Nadja Wohlleben)

Mejor Actor Revelación

  • Pedro Fontaine por Los Renacidos
  • Alfonso Gonzalez Lesca por Adulto
  • Federico Heinrich por La Mujer de la Fila
  • Angelo Mutti Spinetta por La Llegada del Hijo

Mejor Actor Protagonista

  • Alberto Ammann por La Mujer de la Fila
  • Daniel Hendler por 27 Noches
  • Sergio Podeley por Gatillero
  • Marcelo Subiotto por El Mensaje

Mejor Dirección

  • Benjamín Ávila por La Mujer de la Fila
  • Dolores Fonzi por Belén
  • Iván Fund por El Mensaje
  • Cris Tapia Marchiori por Gatillero

Mejor Dirección Artística

  • Yamila Fontán por La Mujer de la Fila
  • Ana Cambre por Gatillero
  • Sebastián Orgambide por 27 Noches
  • Micaela Saiegh por Belén

Mejor Diseño de Vestuario

  • Constanza Balduzzi por Homo Argentum
  • Analía Bernabé y Victoria Nana por La Mujer de la Fila
  • Lucía Gasconi y Greta Ure por Belén
  • Roberta Pesci por 27 Noches
27 noches
Daniel Hendler y Marilú Marini, en una escena de '27 noches' (Foto: Netflix)

Mejor Fotografía

  • Sergio Armstrong por La Mujer de la Fila
  • Javier Juliá por Belén
  • Gustavo Schiaffino por El Mensaje
  • Martín Sapia por Gatillero

Mejor Guión Adaptado

  • Dolores Fonzi y Laura Paredes por Belén (basado en el libro Somos Belén de Ana Correa).
  • Daniel Hendler, Agustina Liendo, Mariano Llinas y Martín Mauregui por 27 Noches (basado en el libro Veintisiete noches de Natalia Zito).
  • Laura Huberman, Camila Sosa Villada y Javier Van de Couter por Tesis sobre una domesticación (basado en el libro homónimo de Camila Sosa Villada).
  • Fernando Krapp por LS83 (basado en el libro Me acuerdo de Martín Kohan).

Mejor Guión Original

  • Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni por Gatillero
  • Cecilia Atán y Valeria Pivato por La Llegada del Hijo
  • Benjamín Ávila y Marcelo Muller por La Mujer de la Fila
  • Iván Fund por El Mensaje

Mejor Maquillaje y Caracterización

  • Dino Balanzino y Ángela Garacija por Belén
  • Karina Comporino por La Mujer de la Fila
  • Mariangeles Capparelli por Gatillero
  • Oscar Mulet por Homo Argentum

Mejor Montaje

  • Andrea Chignoli por La Mujer de la Fila
  • Andrés Pepe Estrada por Belén
  • Iván Fund por El Mensaje
  • Mariana Rodríguez por Tesis sobre una domesticación

Mejor Sonido

  • Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi por Gatillero
  • Federico Ezquerro e Ignacio Seligra por La Mujer de la Fila
  • Leandro De Loredo por Belén
  • Leandro De Loredo y Omar Mustafá por El Mensaje
natalia oreiro
Natalia Oreiro, protagonista de 'La mujer de la fila'

Mejor Música Original

  • Sebastián Espósito y Daniel Godfrid por La Mujer de la Fila
  • Marilina Bertoldi por Belén
  • Mauro Mourelos por El Mensaje
  • Catriel Nievas por Tesis sobre una domesticación

Mejor Ópera Prima

  • Bajo las banderas, el sol de Juanjo Pereira
  • La Muerte de un Comediante de Javier Beltramino y Diego Peretti
  • La Noche sin mí de María Laura Berch y Laura Chiabrando
  • Muña Muña de Paula Morel Kristof

Mejor Película de Ficción

  • Belén de Dolores Fonzi
  • El Mensaje de Iván Fund
  • Gatillero de Cris Tapia Marchiori
  • La Mujer de la Fila de Benjamín Ávila

Mejor Película Documental

  • Bajo las banderas, el sol de Juanjo Pereira
  • El príncipe de Nanawa de Clarisa Navas
  • LS83 de Herman Szwacbart
  • Weser de Fernando Spiner

Mejor Serie de Ficción

  • Atrapados
  • El Eternauta
  • Menem
  • Viudas Negras: Putas y Chorras

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