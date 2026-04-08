Premios Sur 2026: ‘Belén’ encabeza las nominaciones y ‘Homo Argentum’ tiene mínimo reconocimiento

La película Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi encabeza con 16 nominaciones, la lista de la vigésima edición de aspirantes a los galardones que otorga la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.
Le siguien La mujer de la fila, protagonizada por Natalia Oreiro y dirigida por Benjamín Avila, acumula 15 nominaciones, seguida por El mensaje de Iván Fund con 10, Gatillero de Cristian Tapia Marchiori con 8 y 27 noches dirigida y protagonizada por Daniel Hendler con 6. Homo Argentum, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, la película argentina más vista de 2025 con 1.382.398 entradas vendidas, recibió dos nominaciones en rubros técnicos (maquillaje y vestuario).
Nominaciones Premios Sur 2026
Mejor Actriz de Reparto
- Julieta Cardinali por Belén
- Laura Paredes por Belén
- Carla Peterson por 27 Noches
- Camila Pláate por Belén
Mejor Actriz Revelación
- Anika Bootz por El Mensaje
- Camila Peralta por Nancy
- Camila Pláate por Belén
- Clara Ziembrowzki por La Mujer de la Fila
Mejor Actriz Protagonista
- Mara Bestelli por El Mensaje
- Dolores Fonzi por Belén
- Marilú Marini por 27 Noches
- Natalia Oreiro por La Mujer de la Fila
Mejor Actor de Reparto
- Luis Campos por La Mujer de la Fila
- Luis Machín por Belén
- Juan Minujín por Adulto
- Fernán Mirás por Mazel Tov
Mejor Actor Revelación
- Pedro Fontaine por Los Renacidos
- Alfonso Gonzalez Lesca por Adulto
- Federico Heinrich por La Mujer de la Fila
- Angelo Mutti Spinetta por La Llegada del Hijo
Mejor Actor Protagonista
- Alberto Ammann por La Mujer de la Fila
- Daniel Hendler por 27 Noches
- Sergio Podeley por Gatillero
- Marcelo Subiotto por El Mensaje
Mejor Dirección
- Benjamín Ávila por La Mujer de la Fila
- Dolores Fonzi por Belén
- Iván Fund por El Mensaje
- Cris Tapia Marchiori por Gatillero
Mejor Dirección Artística
- Yamila Fontán por La Mujer de la Fila
- Ana Cambre por Gatillero
- Sebastián Orgambide por 27 Noches
- Micaela Saiegh por Belén
Mejor Diseño de Vestuario
- Constanza Balduzzi por Homo Argentum
- Analía Bernabé y Victoria Nana por La Mujer de la Fila
- Lucía Gasconi y Greta Ure por Belén
- Roberta Pesci por 27 Noches
Mejor Fotografía
- Sergio Armstrong por La Mujer de la Fila
- Javier Juliá por Belén
- Gustavo Schiaffino por El Mensaje
- Martín Sapia por Gatillero
Mejor Guión Adaptado
- Dolores Fonzi y Laura Paredes por Belén (basado en el libro Somos Belén de Ana Correa).
- Daniel Hendler, Agustina Liendo, Mariano Llinas y Martín Mauregui por 27 Noches (basado en el libro Veintisiete noches de Natalia Zito).
- Laura Huberman, Camila Sosa Villada y Javier Van de Couter por Tesis sobre una domesticación (basado en el libro homónimo de Camila Sosa Villada).
- Fernando Krapp por LS83 (basado en el libro Me acuerdo de Martín Kohan).
Mejor Guión Original
- Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni por Gatillero
- Cecilia Atán y Valeria Pivato por La Llegada del Hijo
- Benjamín Ávila y Marcelo Muller por La Mujer de la Fila
- Iván Fund por El Mensaje
Mejor Maquillaje y Caracterización
- Dino Balanzino y Ángela Garacija por Belén
- Karina Comporino por La Mujer de la Fila
- Mariangeles Capparelli por Gatillero
- Oscar Mulet por Homo Argentum
Mejor Montaje
- Andrea Chignoli por La Mujer de la Fila
- Andrés Pepe Estrada por Belén
- Iván Fund por El Mensaje
- Mariana Rodríguez por Tesis sobre una domesticación
Mejor Sonido
- Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi por Gatillero
- Federico Ezquerro e Ignacio Seligra por La Mujer de la Fila
- Leandro De Loredo por Belén
- Leandro De Loredo y Omar Mustafá por El Mensaje
Mejor Música Original
- Sebastián Espósito y Daniel Godfrid por La Mujer de la Fila
- Marilina Bertoldi por Belén
- Mauro Mourelos por El Mensaje
- Catriel Nievas por Tesis sobre una domesticación
Mejor Ópera Prima
- Bajo las banderas, el sol de Juanjo Pereira
- La Muerte de un Comediante de Javier Beltramino y Diego Peretti
- La Noche sin mí de María Laura Berch y Laura Chiabrando
- Muña Muña de Paula Morel Kristof
Mejor Película de Ficción
- Belén de Dolores Fonzi
- El Mensaje de Iván Fund
- Gatillero de Cris Tapia Marchiori
- La Mujer de la Fila de Benjamín Ávila
Mejor Película Documental
- Bajo las banderas, el sol de Juanjo Pereira
- El príncipe de Nanawa de Clarisa Navas
- LS83 de Herman Szwacbart
- Weser de Fernando Spiner
Mejor Serie de Ficción
- Atrapados
- El Eternauta
- Menem
- Viudas Negras: Putas y Chorras