Cultura

Cómo se escribe: declaración de la renta, con minúsculas

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Guardar
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

La denominación declaración de la renta se escribe enteramente con minúsculas , al igual que campaña de la renta o borrador de la renta .

No obstante, es habitual encontrarla escrita con mayúsculas en algunos de sus componentes: «Tener mascota influye en la declaración de la Renta 2026», «¿En qué comunidades podrás desgravar el gimnasio en la Declaración de la Renta 2026?» o «Los errores más comunes al revisar los datos fiscales en la declaración de la Renta».

La expresión declaración de la renta es una denominación común que el Diccionario de la lengua española define como ‘declaración que se hace a la Administración tributaria manifestando la naturaleza y circunstancias del hecho imponible’. Tal como se recoge en esta obra, se escribe con minúsculas .

Así, no resultan adecuadas las opciones en las que se escribe renta con mayúscula, pues se trata de un sustantivo común (‘ingreso, caudal, aumento de la riqueza de una persona’, según el Diccionario panhispánico del español jurídico ). Por este mismo motivo, tampoco se escribe mayúscula en otras construcciones en las que aparece esta voz, como campaña de la renta , calendario de la renta o borrador de la renta , que son igualmente denominaciones comunes y descriptivas, no nombres propios.

De este modo, en los ejemplos iniciales, lo apropiado habría sido escribir «Tener mascota influye en la declaración de la renta 2026», «¿En qué comunidades podrás desgravar el gimnasio en la declaración de la renta 2026?» y «Los errores más comunes al revisar los datos fiscales en la declaración de la renta».

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaRAEFundéuCómo se escribeDudas del españolÚltimas actualizacionesRAE y OrtografíaConsultas de la Lengua

Últimas Noticias

Marilyn Monroe brilla de nuevo en París como pionera feminista y mito rebelde de Hollywood

Una exposición de la Cinemateca Francesa redescubre el valor de la icónica actriz, mostrando cómo desafió estructuras dominantes desde una perspectiva de autonomía

Marilyn Monroe brilla de nuevo en París como pionera feminista y mito rebelde de Hollywood

Alerta mundial por la nueva ola de robos relámpago en museos

El golpe en Italia en que se sustrajo obras de Paul Cézanne, Henri Matisse y Pierre-Auguste Renoir en apenas tres minutos expone cómo bandas organizadas aprovechan fallos de seguridad para llevarse tesoros culturales, dejando a expertos y autoridades con más preguntas que respuestas

Alerta mundial por la nueva ola de robos relámpago en museos

En 1865, Julio Verne anticipó el viaje a la Luna: lo que acertó (y lo que la NASA tuvo que hacer distinto)

Mucho antes del Apolo 11, Julio Verne imaginó la expedición en su novela “De la Tierra a la Luna”: supo más de lo que parece. Hoy se la puede leer gratis

En 1865, Julio Verne anticipó el viaje a la Luna: lo que acertó (y lo que la NASA tuvo que hacer distinto)

Jorge Luis Borges, escritor argentino: “Mi utopía es un país, o todo el planeta, sin Estado, pero entiendo que es una utopía prematura”

Días después de que cayera la dictadura militar, el autor de “El Aleph” y “Ficciones” publicó un texto donde da cuenta de su mirada política. “Nuestra esperanza no debe ser impaciente”, escribió

Jorge Luis Borges, escritor argentino: “Mi utopía es un país, o todo el planeta, sin Estado, pero entiendo que es una utopía prematura”

El historiador Miguel Ángel de Marco murió a los 86 años

Fue uno de los referentes más destacados del estudio político y militar del siglo XIX. Deja un extenso legado en libros, investigaciones y docencia universitaria

El historiador Miguel Ángel de Marco murió a los 86 años
DEPORTES
Propiedades, patrocinios y trabajos en TV: se conoció el sorprendente salario de Thierry Henry a 12 años de su retiro del fútbol

Propiedades, patrocinios y trabajos en TV: se conoció el sorprendente salario de Thierry Henry a 12 años de su retiro del fútbol

Comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana: los millonarios premios que reparten

Escándalo en España: aseguran que “borraron” del equipo a un futbolista por salir con la hija de una leyenda del club

Tomás Etcheverry firmó un sólido estreno en el Masters 1000 de Montecarlo ante Grigor Dimitrov

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

TELESHOW
Vera Spinetta habló sobre la canción que su padre Luis Alberto compuso para ella: “Muy cursi”

Vera Spinetta habló sobre la canción que su padre Luis Alberto compuso para ella: “Muy cursi”

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, se cansó de las críticas y reveló de qué trabaja

Carla Peterson celebró su cumpleaños con un romántico mensaje de Martín Lousteau: “Qué linda vida nos armaste”

Inseparables en Punta del Este: la llamativa frase de Sabrina Rojas sobre su relación con José Chatruc

El divertido encuentro de Evelyn Botto con Laurita Fernández en el programa de Pergolini: “Es espléndida”

INFOBAE AMÉRICA

El Régimen Penitenciario de Bolivia rechaza acusaciones de Luis Arce y niega actos de “tortura psicológica”

El Régimen Penitenciario de Bolivia rechaza acusaciones de Luis Arce y niega actos de “tortura psicológica”

Panamá inicia evaluación técnica tras advertencia de la Unesco por posible impacto de proyecto portuario sobre Coiba

Marilyn Monroe brilla de nuevo en París como pionera feminista y mito rebelde de Hollywood

Retiran más de 700.000 sartenes vendidas en supermercados y plataformas online por riesgo de quemaduras

Garrapata en Uruguay: gobierno alerta por un riesgo sanitario similar al de la aftosa de 2001