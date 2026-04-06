Cultura

Las editoriales independientes y la gastronomía marcan el ritmo en la feria TILDE

Durante el próximo fin de semana, más de 120 sellos editoriales se presentan en el Centro Cultural Córdoba para compartir novedades literarias

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Foto: X/@CulturaCiudadMx.
Las editoriales independientes y la gastronomía marcan el ritmo en la feria TILDE (Foto: X/@CulturaCiudadMx)

TILDE 2026, la feria de editoriales que se lleva a cabo desde 2022 en la provincia de Córdoba, presentará su nueva edición los días sábado 11 y domingo 12 de abril, de 16 a 21:30, en el Centro Cultural Córdoba (Poeta Lugones 401), en la ciudad de Córdoba. El evento contará con la participación de 120 editoriales de diferentes regiones del país, que exhibirán sus catálogos y novedades para la venta.

La programación incluye una agenda de charlas, lecturas, entrevistas públicas y propuestas para infancias, junto con actividades musicales nocturnas. Entre las escritoras invitadas se encuentran Alejandra Kamiya, María Gainza, Esther Cross, Elvira Hernández (Chile), Camila Vazquez, Sofía de la Vega y Paulina Cruzeño.

La jornada del sábado 11 de abril comenzará a las 16:30 con un intercambio sobre producción de bajas tiradas y distribución nacional, a cargo de Enrique Dufaux y Marcelo Lo Iáconno de LIVRIZ en el hall de entrada. A las 17:30 se realizará una lectura de la obra poética de Oscar del Barco, coordinada por Sebastián Maturano, con la participación de Silvina Mercadal, Pablo Belzagui, Virginia Cagnolo, Agustina Morón, Gabriela Milone y Carlos Surghi. A las 19:00, Elvira Hernández leerá poemas y dialogará con Cecilia Pacella. Más tarde, a las 20:30, está programada una conversación entre María Gainza y Elian Chali. El cierre de la jornada será a las 23:00, con el After Tilde en el Sindicato de Maravillas (Libertad 326, Córdoba), que incluirá música en vivo de Laboratorio de Cuarteto Digital y una propuesta gastronómica basada en pizza y vermú.

TILDE 2026, la feria de editoriales que se lleva a cabo desde 2022 en la provincia de Córdoba, presentará su nueva edición los días sábado 11 y domingo 12 de abril
TILDE 2026, la feria de editoriales que se lleva a cabo desde 2022 en la provincia de Córdoba, presentará su nueva edición los días sábado 11 y domingo 12 de abril

El domingo 12 de abril, la programación continuará a las 16:30 con el Taller de libros para pequeños editores, dirigido a infancias de 6 a 14 años y coordinado por Julieta Benedetto, editora de Leí bailemos ediciones. A las 17:30 está prevista una lectura con invitados de obras editadas por Alberto Burnichon, bajo la coordinación de Magdalena González Almada. Participarán Charli Osella, Gerardo Coccio, Tamara Pachado, Mariela Edelstein, Demian Orosz, Natalia Ferreria y Graciela Bialet. A las 19:00, una mesa integrada por Camila Vazquez, Sofía de la Vega y Paulina Cruzeño, coordinada por Eloísa Oliva, abordará temas de la literatura contemporánea. El cierre será a las 20:30 con una conversación pública entre Alejandra Kamiya y Esther Cross, moderada por Juan Manuel Conforte.

En esta edición, la provincia invitada de honor será Entre Ríos, con un stand especial y una muestra de editoriales de ese territorio. Todas las actividades tienen entrada libre y gratuita.

Durante las dos jornadas, funcionará un patio de comidas agroecológicas con la presencia de emprendimientos gastronómicos como Apacheta, Chipitapy, Focaccho, Kutral, La Guacharaca, Macar, Tacos Revolución, Tofunky y Felizcioso.

La organización de TILDE 2026 corresponde a las editoriales cordobesas Caballo Negro y Los Ríos. Acompañan Imprenta Gráfica del Sur, Sindicato de Maravillas, librería Quade, Livriz, Agencia Córdoba Cultura y la Legislatura de la Provincia de Córdoba.

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