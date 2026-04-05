Un doble dibujo de Van Gogh escondido desde 1959, la subasta de Christie’s en París y un secreto conservado por la familia Gachet

La subasta de Christie’s en París ofrecerá un dibujo doble de Van Gogh avalado por el Museo Van Gogh, inédito desde 1959 y evaluado en hasta 150.000 euros (Christie’s)

La próxima subasta de Christie’s en París destacará un dibujo doble casi desconocido de Van Gogh realizado en junio de 1890, apenas unas semanas antes de su fallecimiento en Auvers-sur-Oise. La pieza, cuya estimación oscila entre 100.000 y 150.000 euros, obtuvo recientemente la validación del Museo Van Gogh.

El dibujo doble, conservado mayormente fuera del ámbito público desde 1959, muestra en un lado a mujeres recolectando guisantes y, en el reverso, un paisaje de árboles con colinas. Ambas caras contienen inscripciones cromáticas añadidas por el propio Van Gogh, lo que indica que se trata de bocetos preparatorios para pinturas que nunca llegaron a existir o, de haberlo hecho, no fueron localizadas.

Esta rara obra fue exhibida únicamente en Argentina en 1959 y permaneció ausente de otras muestras importantes, lo que incrementa su interés y relevancia en el mercado internacional del arte.

Procedencia y autenticidad del dibujo

El primer propietario tras el artista fue el Dr. Paul Gachet, médico de Van Gogh en sus últimos meses en Auvers-sur-Oise. Tras la muerte del pintor, el dibujo permaneció en posesión de la familia Gachet hasta su venta por el hijo del doctor en 1954.

Posteriormente, integró una colección privada en Buenos Aires y en 1990 pasó a manos de un coleccionista español, cuyos descendientes lo ofrecen ahora en Christie’s.

El dibujo muestra en una cara a mujeres recolectoras de guisantes y, en el reverso, un paisaje de árboles y colinas, ambos con inscripciones originales de color hechas por Van Gogh (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Museo Van Gogh confirmó la autenticidad del dibujo este año, reforzando el atractivo de la obra. En el anverso, Van Gogh intervino la escena de las recolectoras con seis anotaciones de color, como “vert bleu” y “jaune”; en el reverso, la palabra “violet”. Estas inscripciones evidencian que el autor concibió estos bocetos como base para futuras pinturas al óleo.

Importancia histórica de los dibujos preparatorios de Auvers-sur-Oise

Se documentan solo diez bocetos preparatorios de Van Gogh en Auvers-sur-Oise con inscripciones cromáticas, y no existen óleos conocidos derivados de estos ensayos. Las escenas de recolección reflejan la influencia de Charles Beauverie, quien ya había representado a mujeres recolectando guisantes en la localidad en 1876.

El paisaje del reverso guarda cierta similitud con el óleo “Les Vessenots en Auvers” pintado por Van Gogh en las mismas fechas; sin embargo, no se comprobó la existencia de una pintura directamente basada en este boceto. Este hallazgo ofrece nuevos indicios sobre el proceso creativo y las intenciones que el artista desarrolló durante sus días finales en Auvers-sur-Oise.

El Museo Van Gogh autentificó la obra, fortaleciendo el atractivo internacional de este boceto preparatorio de 1890, ejecutado pocas semanas antes de la muerte del artista (Christie’s)

Actualidad sobre otra obra relevante de Van Gogh recuperada y restaurada

En paralelo, el cuadro “El jardín de la rectoría en Nuenen en primavera” (1884) regresó esta semana al Groninger Museum tras ser recuperado por las autoridades en Ámsterdam, luego de su robo en marzo de 2020. El mismo fue restaurado para reparar daños menores en la parte inferior y eliminar barniz envejecido.

Durante la restauración, se descubrió que el rostro central femenino había sido modificado en 1903 por un tercero, probablemente para aumentar la viabilidad comercial de la obra en una galería de Róterdam. Tras los trabajos de conservación, el lienzo muestra de nuevo el aspecto más cercano al concepto original de Van Gogh.

La reaparición de estos bocetos, según destaca The Art Newspaper, sugiere que Van Gogh mantenía proyectos artísticos e ideas nuevas poco antes de su muerte, aunque nunca llegaran a materializarse en los lienzos planeados.

La aparición en el mercado de este dibujo doble, junto con la reciente recuperación y restauración de otra obra significativa de Van Gogh, aporta nuevas perspectivas sobre los últimos meses del artista y su incesante búsqueda creativa.

Estas revelaciones contribuyen al conocimiento de su proceso de trabajo, al tiempo que revalorizan piezas hasta ahora poco conocidas dentro del amplio legado de Van Gogh.