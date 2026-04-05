Atribis desbanca al Valle de los Reyes con el archivo de cerámica más grande de la historia egipcia

Las excavaciones en Atribis, un complejo de templos situado a unos 480 kilómetros al sur de El Cairo, han producido 42.000 ostraca –fragmentos de cerámica usados como soporte para escritos cotidianos– en los últimos ocho años, según un reciente informe de la Universidad de Tübingen.

Este hallazgo supera en volumen a la célebre aldea de trabajadores del Valle de los Reyes y transforma al yacimiento en el más productivo de ostraca en Egipto. La magnitud de los textos hallados no solo desvela aspectos administrativos, religiosos y sociales desconocidos, sino que abre la puerta a una digitalización ambiciosa cuyo avance se ve restringido hoy por la necesidad de equipos especializados y recursos técnicos, de acuerdo con los responsables del proyecto citados por la Universidad de Tübingen.

Durante la campaña de 2023, los arqueólogos identificaron entre cincuenta y cien fragmentos nuevos por día, detalló Christian Leitz, arqueólogo principal del equipo germano-egipcio, en una nota difundida por la Universidad de Tübingen. La mayor parte de las piezas corresponden al periodo comprendido entre los siglos III a.C. y XI d.C., y están escritas en una extraordinaria variedad de sistemas gráficos: desde el demótico –una forma cursiva empleada en la administración cotidiana bajo los periodos ptolemaico y romano– hasta el griego, el hierático –escritura simplificada predecesora del demótico–, el copto y el árabe. Los ostraca más antiguos, comprobados mediante textos fiscales en demótico, datan del siglo III a.C., mientras que las inscripciones en árabe se remontan a la dominación islámica entre los siglos IX y XI.

Las excavaciones en Atribis, un complejo de templos situado a unos 480 kilómetros al sur de El Cairo, han producido 42.000 ostraca (Athribis Project Tübingen)

La excavación moderna de Athribis empezó a principios del siglo XX, pero un giro decisivo se produjo en 2018, cuando los equipos se centraron en una zona próxima al templo de Ptolomeo XII –padre de Cleopatra–, de época helenística. Allí descubrieron un asentamiento de ladrillo crudo con viviendas y almacenes, escenario principal de la acumulación masiva de ostraca recuperados en los años recientes. }

El volumen y diversidad de estos documentos han obligado a reconsiderar tanto la logística de preservación como la estrategia de análisis, ya que, según Leitz, el proceso de digitalización tridimensional de las más de 40.000 piezas almacenadas localmente exige “equipos especializados, gran capacidad de cómputo y personal específicamente entrenado”.

La función de los ostraca como soporte común en la vida cotidiana del Egipto antiguo resulta reveladora. Leitz subrayó ante la Universidad de Tübingen: “Los ostraca nos muestran una asombrosa variedad de situaciones de la vida diaria. Encontramos listas de impuestos, registros de entregas, notas breves sobre actividades cotidianas, textos religiosos y certificados sacerdotales que avalan la calidad de animales para sacrificios. Esta variedad es la que otorga un valor excepcional al hallazgo: nos proporciona una visión directa de la vida en Athribis”.

Las 42.000 piezas descubiertas en Athribis revelan una de las acumulaciones documentales más extensas de Egipto antiguo (Athribis Project Tübingen)

Los fragmentos estudiados dan cuenta de una comunidad estructurada en torno a un distrito sagrado dedicado a Repyt, diosa con forma de leona vinculada a la fertilidad y la protección, además de una zona residencial, una necrópolis y canteras de piedra caliza. A pesar de la existencia de textos multilingües que reflejan más de mil años de ocupación y transformaciones sociales, la mayoría de los escritos revelados hasta el momento corresponde a inscripciones en demótico.

La magnitud acumulada de este archivo material y la continuidad de las excavaciones en Athribis permiten anticipar la recuperación de un volumen aún mayor de ostraca, aunque, como reconoce Leitz, la digitalización acelerada mediante inteligencia artificial, aunque teóricamente posible, enfrenta todavía serios obstáculos técnicos y de recursos.

Las 42.000 piezas descubiertas en Athribis revelan una de las acumulaciones documentales más extensas de Egipto antiguo, cuyo potencial científico sigue creciendo conforme avanza la labor arqueológica dirigida por el equipo conjunto de la Universidad de Tübingen y el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.