El Salvador

“Las exigencias son rigurosas”: COEXPORT impulsa la inocuidad para que empresas salvadoreñas accedan a más mercados

Representantes del sector exportador y ponentes internacionales debatieron en El Salvador sobre cómo la inocuidad impulsa la competitividad y el acceso a mercados internacionales

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Autoridades y ponentes internacionales durante la apertura del Congreso de Exportación de Alimentos, organizado por COEXPORT en San Salvador (Cortesía COEXPORT).
Autoridades y ponentes internacionales durante la apertura del Congreso de Exportación de Alimentos, organizado por COEXPORT en San Salvador (Cortesía COEXPORT).

La Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) organizó el Congreso de Exportación de Alimentos Salud, Seguridad e Inocuidad Alimentaria para preparar a las empresas salvadoreñas frente a las normativas más estrictas que exigen los mercados internacionales, especialmente Estados Unidos.

San Salvador fue sede de un encuentro clave para el sector agroalimentario nacional. Más de 150 representantes de empresas participaron en el congreso coordinado por COEXPORT, donde especialistas de Estados Unidos, Panamá, y Ecuador compartieron herramientas y conocimientos para enfrentar los desafíos regulatorios que plantea la exportación de alimentos.

La actividad se desarrolló en un contexto de crecimiento: a mayo de 2026, las exportaciones de alimentos salvadoreños alcanzaron 732,1 millones de dólares, con un incremento del 4.3% respecto al año anterior. El dinamismo estuvo impulsado principalmente por el café y el azúcar, aunque otros rubros como snacks, refrescos en polvo, productos de panadería y bebidas también mostraron avances, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

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El papel de COEXPORT y los desafíos para el sector

Silvia Cuéllar, presidenta de COEXPORT, subrayó que la competitividad exportadora depende cada vez más de la capacidad de las empresas para garantizar procesos seguros y transparentes, alineados con los estándares internacionales.

Entre las principales preocupaciones del sector se encuentran los requisitos de trazabilidad, inocuidad y cumplimiento de certificaciones como HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).

El congreso ofreció conferencias sobre validación de tratamientos térmicos, control de alérgenos y gestión de contaminantes como plaguicidas, antibióticos y metales pesados. Estos aspectos se han convertido en puntos críticos para acceder a mercados exigentes y superar auditorías internacionales.

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De acuerdo con lo expuesto por Cuéllar, el sector alimentos ha crecido un 53% en las últimas dos décadas. A pesar de enfrentar un arancel del 10% para ingresar a Estados Unidos, los productos salvadoreños han logrado posicionarse tanto en comunidades latinoamericanas como en anaqueles dirigidos al público estadounidense.

En una entrevista durante el Congreso de Exportadores de Alimentos, se destaca la necesidad de que las empresas se actualicen en normativas de seguridad e inocuidad para asegurar su éxito en el comercio global. / Video Infobae Centroamérica.

Expertos internacionales y regulaciones para exportar

El congreso contó con la participación de cinco especialistas internacionales y un ponente nacional. Entre ellos, Rodrigo Tarté, profesor asociado de Iowa State University, abordó las regulaciones estadounidenses sobre ingredientes permitidos en alimentos.

Tarté explicó que colorantes como el rojo número tres serán prohibidos desde enero de 2027, y aditivos como BHA y BHT se encuentran bajo revisión. “No todos los ingredientes legales en El Salvador lo son en EE.UU,. Los exportadores deben estar atentos para adaptar sus fórmulas y cumplir con las regulaciones del mercado al que desean ingresar”, advirtió Tarté.

Por su parte, Yulie Meneses, extensionista de la Universidad de Cornell y representante de la Alianza para la Inocuidad Alimentaria, destacó la importancia de adoptar medidas preventivas desde el inicio de las actividades productivas, especialmente para los pequeños productores.

El especialista internacional expone sobre inocuidad alimentaria en el Congreso de Exportación de Alimentos organizado por COEXPORT.
El especialista internacional expone sobre inocuidad alimentaria en el Congreso de Exportación de Alimentos organizado por COEXPORT.

¿Qué es la inocuidad alimentaria y por qué es clave para El Salvador?

El concepto de inocuidad alimentaria se refiere al conjunto de condiciones y medidas necesarias para garantizar que los alimentos no causen daño a la salud de los consumidores.

Su importancia radica en que los mercados globales exigen productos libres de peligros físicos, químicos y biológicos, lo que obliga a las empresas a implementar procesos rigurosos de monitoreo, control y certificación. La inocuidad es considerada un factor clave para la competitividad exportadora, pues facilita el acceso a mercados exigentes y reduce riesgos logísticos y sanitarios.

Los desafíos no solo pasan por las regulaciones. El costo de exportar se ha visto impactado por el aumento en los fletes marítimos, que llegaron a cifras de siete mil dólares por contenedor, cuando el valor habitual ronda los dos mil. Además, El Salvador depende de la importación de insumos y materias primas, lo que incrementa los costos de producción y afecta la competitividad frente a países vecinos como Guatemala y Honduras.

Infografía sobre inocuidad alimentaria. Muestra un globo, contenedor, escudo con comida, gráficos, barco, microscopio, manzana, balanza. Infobae.
La inocuidad alimentaria en El Salvador es crucial para el comercio exterior y el acceso a mercados internacionales, y afronta desafíos como el aumento de costos logísticos y la competitividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este panorama, el aumento de exigencias internacionales obliga a fortalecer los sistemas de cumplimiento y consolidar la inocuidad como base de la competitividad salvadoreña. La organización reiteró la importancia de la preparación técnica, la adopción de estándares globales y la innovación para que las empresas amplíen su presencia en los mercados y aprovechen de forma sostenible las oportunidades del comercio internacional.

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