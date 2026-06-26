Copa Airlines suma vuelos adicionales desde Panamá a Valencia mientras continúa suspendida la ruta a Caracas

Copa Airlines incorporó vuelos adicionales entre Panamá y Valencia tras reanudar parcialmente sus operaciones hacia Venezuela. REUTERS/Enea Lebrun

Copa Airlines anunció vuelos adicionales entre Ciudad de Panamá y Valencia, luego de haber retomado parcialmente sus operaciones regulares hacia Venezuela tras recibir autorización de las autoridades aeronáuticas de ese país.

La medida se da en medio de los ajustes operativos provocados por los terremotos que afectaron a Venezuela esta semana y que obligaron inicialmente a suspender vuelos hacia varias ciudades venezolanas.

El jueves, la aerolínea panameña informó que, tras recibir la notificación oficial de las autoridades de Venezuela, reanudaría sus vuelos regulares desde y hacia Valencia, mientras que desde este viernes 26 de junio retomaría también las operaciones hacia Barcelona, Barquisimeto y Maracaibo, según sus itinerarios habituales.

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La excepción continúa siendo Caracas. Los vuelos desde y hacia la capital venezolana permanecerán suspendidos hasta el 2 de julio de 2026, sujetos a la evolución de las condiciones operativas.

Los vuelos extraordinarios buscan atender la demanda generada por la suspensión temporal de las operaciones hacia Caracas. (Foto AP/Matias Delacroix)

Una vez retomados los vuelos regulares a Valencia, Copa informó la programación de operaciones adicionales entre esa ciudad y Panamá. Estos vuelos estarán disponibles desde este viernes 26 de junio hasta el jueves 2 de julio, período durante el cual la aerolínea operará frecuencias extraordinarias para atender parte de la demanda generada por la suspensión de la ruta a Caracas.

Según el itinerario divulgado por la compañía, los vuelos adicionales desde Ciudad de Panamá hacia Valencia saldrán a las 9:03 a.m., 12:43 p.m. y 5:03 p.m., con llegadas previstas a las 12:13 p.m., 3:53 p.m. y 8:21 p.m., respectivamente.

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En sentido contrario, las salidas desde Valencia hacia Panamá están programadas a las 1:43 p.m., 4:03 p.m. y 5:03 p.m., con llegadas a Tocumen entre las 3:53 p.m., 5:11 p.m. y 8:21 p.m., según el vuelo correspondiente.

La decisión representa una normalización parcial de la conectividad aérea entre Panamá y Venezuela. Antes de la emergencia, Copa mantenía vuelos regulares hacia Caracas, Valencia, Maracaibo, Barcelona y Barquisimeto, utilizando el Aeropuerto Internacional de Tocumen como su principal centro de conexiones regional.

Dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio, provocando severos daños en infraestructura, cientos de fallecidos y miles de heridos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate. REUTERS/Maxwell Briceno

La suspensión inicial fue adoptada después de los terremotos que afectaron a Venezuela y que obligaron a revisar la seguridad de la infraestructura aeroportuaria. En un primer momento, Copa canceló operaciones hacia varios destinos, a la espera de la autorización de las autoridades venezolanas para retomar los vuelos.

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Con la notificación oficial recibida el jueves, la aerolínea empezó a recuperar gradualmente su red hacia Venezuela, aunque mantuvo fuera de operación la ruta a Caracas por las condiciones aún pendientes de evaluación.

La compañía también conserva vigente una política especial para los pasajeros afectados por cancelaciones o cambios operativos. Los viajeros pueden solicitar cambios de fecha, modificaciones de origen o destino y reembolsos sin penalizaciones, conforme a las condiciones establecidas por la empresa.

Copa recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos a través de sus canales oficiales antes de trasladarse al aeropuerto, debido a que la operación continúa sujeta a la evolución de las condiciones en Venezuela.

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Antes de esta contingencia, Copa Airlines mantenía una de las mayores operaciones internacionales hacia Venezuela desde Panamá. La aerolínea conectaba semanalmente el Hub de las Américas con cinco ciudades venezolanas: Caracas, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto y Barcelona, mediante alrededor de 42 vuelos semanales. REUTERS/Enea Lebrun

Valencia se encuentra a unos 170 kilómetros por carretera de Caracas, por lo que el restablecimiento de los vuelos hacia esa ciudad ofrece una alternativa para algunos pasajeros afectados por la suspensión temporal de las operaciones hacia la capital venezolana. No obstante, la posibilidad de completar el trayecto por vía terrestre dependerá del estado de las carreteras y de las condiciones de seguridad que determinen las autoridades venezolanas tras los terremotos.

Ayuda desde Panamá

Mientras se ajusta la conectividad aérea, Panamá también activó una respuesta humanitaria ante la emergencia venezolana. El presidente José Raúl Mulino informó que ya salió desde Panamá un primer embarque con 17 toneladas de ayuda humanitaria destinada a las personas afectadas por los terremotos.

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El mandatasrio señaló que el país puso a disposición de Venezuela asistencia humanitaria y personal especializado en búsqueda y rescate. Según explicó, un equipo de 61 rescatistas panameños y cuatro perros entrenados podría viajar al país sudamericano para apoyar las labores de búsqueda durante un período inicial de siete días, prorrogable si la situación lo requiere.

El Gobierno de Panamá confirmó el envío de un primer cargamento de 17 toneladas de ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por los terremotos. Tomada de Instagram

El grupo estaría integrado por personal del Sistema Nacional de Protección Civil, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos de Panamá. Mulino también indicó que se evalúa la posibilidad de un segundo vuelo con más rescatistas, dependiendo de la evolución de la emergencia.

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El presidente informó además que en Panamá se habilitó un centro de donaciones en el Parque Omar, coordinado por el Despacho de la Primera Dama, con el apoyo de voluntarios, para recolectar ayuda destinada a las familias afectadas.

Organizaciones comunitarias y grupos de apoyo han habilitado al menos cinco puntos de recolección en el país para recibir alimentos no perecederos, agua, artículos de higiene personal, medicamentos e insumos de emergencia.

Un contingente de 61 rescatistas panameños y cuatro perros especializados fue puesto a disposición de Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate. Tomada de Instagram

La emergencia en Venezuela ha movilizado tanto al Gobierno panameño como a la comunidad venezolana residente en el país. Mulino afirmó que Panamá continuará enviando ayuda humanitaria y destacó la solidaridad ciudadana ante una tragedia que ha dejado cientos de fallecidos, miles de heridos y personas aún desaparecidas.

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