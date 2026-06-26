Encuentran a la jirafa que escapó de un rancho en Texas tras más de dos semanas de intensa búsqueda

La jirafa Gracie fue localizada el 26 de junio de 2026 a seis kilómetros al sur del Cedar Hollow Ranch en el condado de Real, Texas. (Real County Animal Rescue-Shelter)

La jirafa Gracie, un ejemplar joven que escapó del Cedar Hollow Ranch en el condado de Real, Texas, fue localizada el 26 de junio de 2026, después de permanecer más de dos semanas fuera de su recinto. El hallazgo de Gracie movilizó a autoridades locales, equipos especializados y generó atención nacional por la magnitud de la operación y el inusual comportamiento del animal, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Real y reportes de medios estadounidenses.

Según un comunicado oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Real, la jirafa fue encontrada en buen estado a unos seis kilómetros al sur de la propiedad. La operación incluyó rastreos aéreos, la colaboración de especialistas en fauna silvestre, veterinarios y el uso de tecnología de monitoreo. El hallazgo resultó posible gracias a una búsqueda aérea coordinada por el gerente del rancho, Vick Jones, junto a Jeff Hill de Concho Aviation, según confirmaron tanto la autoridad local como el personal del rancho.

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De acuerdo con CBS News, Gracie se fugó el 11 de junio, lo que impulsó un despliegue de recursos y personal sin precedentes en la zona. El incidente generó gran interés por tratarse de un animal exótico en un entorno de difícil acceso, donde las condiciones geográficas obstaculizan la recuperación de especies de gran porte.

¿Dónde fue encontrada la jirafa Gracie tras su fuga?

La jirafa Gracie fue localizada el 26 de junio de 2026, aproximadamente a seis kilómetros (cuatro millas) al sur del Cedar Hollow Ranch, según la Oficina del Sheriff del Condado de Real. El animal se encontraba en una zona boscosa y de difícil acceso, cercana a Regan Wells, al oeste de Leakey, Texas. La búsqueda requirió la utilización de un helicóptero operado por Jeff Hill de Concho Aviation y la coordinación del gerente del rancho, Vick Jones.

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La localización de Gracie se produjo alrededor de las 7:30 de la mañana, hora local. “La encontramos, está bien alimentada y tranquila,” afirmó el sheriff Nathan T. Johnson en un comunicado recogido por News 4 San Antonio. El animal fue visto en pie, en calma y con acceso a fuentes naturales de agua y alimento. El descubrimiento fue documentado con imágenes aéreas distribuidas por la Oficina del Sheriff del Condado de Real.

Durante las dos semanas de búsqueda, Gracie fue captada varias veces por cámaras de seguridad instaladas en propiedades vecinas, pero no fue posible interceptarla hasta el 26 de junio. El terreno accidentado de la región, caracterizado por colinas y matorrales, dificultó el rastreo y prolongó el operativo.

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La fuga de Gracie comenzó el 11 de junio y movilizó una búsqueda de más de dos semanas con atención nacional en Texas. (Real County Animal Rescue-Shelter)

¿Cómo se realizó la búsqueda y rescate de Gracie?

La desaparición de Gracie fue notificada oficialmente el 24 de junio, después de varios días de rastreo infructuoso. La Oficina del Sheriff del Condado de Real organizó operativos aéreos y terrestres en coordinación con el personal del rancho y especialistas en fauna exótica. La búsqueda aérea cubrió una extensión de aproximadamente 3.000 hectáreas (7.500 acres), según declaró Vick Jones a The New York Times.

Entre las acciones desplegadas se incluyeron:

Sobrevuelos diarios en helicóptero con equipos de observación.

Instalación de cámaras trampa en zonas cercanas para captar movimientos del animal.

Difusión de alertas y recompensas para residentes que pudieran aportar información.

Coordinación con veterinarios y expertos en manejo de fauna exótica.

El 26 de junio, el piloto Jeff Hill avistó a Gracie y notificó a Jones, quien confirmó la identidad del animal al aproximarse en helicóptero. “Empezamos a volar a las 6:45, y a las 7:30 Jeff me dijo: ‘Vick, la tengo. Está justo aquí’,” relató Jones a Chron.

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¿Qué medidas se tomaron para evitar que Gracie volviera a escapar?

Tras la localización de Gracie, las autoridades y la administración del Cedar Hollow Ranch implementaron protocolos para garantizar su recuperación segura y reforzar el confinamiento. El sheriff Nathan T. Johnson explicó que el procedimiento contempló la sedación del animal, bajo supervisión del veterinario O’Neil de Fredericksburg, para evitar estrés o lesiones durante el traslado.

El gerente Vick Jones declaró que se contactó a una empresa especializada en cercas para realizar mejoras estructurales en el perímetro del rancho. “La prioridad es asegurar que Gracie y el resto de los animales permanezcan bajo resguardo seguro,” afirmó Johnson en el comunicado oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Real.

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Entre las acciones tomadas se incluyen:

Revisión y refuerzo de las barreras físicas en la propiedad.

Evaluación del comportamiento de Gracie y adaptación del entorno para prevenir nuevas fugas.

Supervisión veterinaria para monitorear el estado de salud del animal después de su regreso.

¿Por qué Gracie escapó, a diferencia de otras jirafas del rancho?

La investigación interna del Cedar Hollow Ranch concluyó que la fuga de Gracie ocurrió cuando la jirafa logró superar una losa rocosa que servía de límite natural dentro de la propiedad, según explicó Vick Jones a Chron. Las jirafas presentes en el rancho desde hace tres décadas nunca habían accedido a esa zona ni intentado escalar el terreno rocoso.

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Gracie, de casi 4 años y perteneciente a la especie de jirafa reticulada, fue descrita como especialmente activa y curiosa. El análisis descartó fallos mecánicos en los portones y no se detectaron actos de vandalismo o intervención externa. El caso subrayó la necesidad de evaluar los comportamientos individuales de los animales exóticos en cautiverio para prevenir futuras incidencias, según expertos citados por CBS News.

La presencia de cámaras de seguridad permitió identificar a Gracie en varias propiedades vecinas, aunque la rapidez de sus desplazamientos y la extensión del terreno impidieron que los equipos de rescate la interceptaran antes del 26 de junio.

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El hallazgo de Gracie se produjo en una zona boscosa cercana a Regan Wells, al oeste de Leakey, tras un vuelo de Jeff Hill y Vick Jones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tuvo la fuga de Gracie en las autoridades y la comunidad?

La desaparición y posterior búsqueda de Gracie activó protocolos de emergencia en el condado de Real, con la colaboración de organismos públicos, empresas privadas y residentes de la zona. El sheriff Nathan Johnson agradeció públicamente la cooperación de la comunidad y la pronta respuesta de los equipos de rescate. “Encontramos a Gracie, está en buen estado y lista para volver a casa,” expresó Johnson en el comunicado oficial.

El incidente llevó a una revisión de los estándares de confinamiento y monitoreo de animales exóticos en ranchos privados de Texas. El Cedar Hollow Ranch anunció que revisará sus protocolos de seguridad y mantendrá la colaboración con autoridades estatales.

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La cobertura del caso por parte de medios como News 4 San Antonio, CBS News y USA Today puso en relieve la presencia de fauna exótica en ranchos privados en el estado de Texas y la importancia de contar con medidas adecuadas para la protección tanto de los animales como de la comunidad.

¿Qué se espera para Gracie y otros animales exóticos en Texas?

Tras su recuperación, Gracie será sometida a una evaluación veterinaria integral antes de reincorporarse a su recinto habitual. El Cedar Hollow Ranch informó que continuará trabajando con empresas especializadas y reguladores para garantizar la seguridad de sus ejemplares.

Las autoridades locales destacaron que no se registraron daños personales ni afectaciones a otros animales durante el periodo en que Gracie permaneció fuera del rancho. El caso ha iniciado conversaciones entre propietarios de ranchos de fauna silvestre y funcionarios estatales sobre la actualización de medidas de seguridad y la importancia de la colaboración temprana ante situaciones de escape.

El sheriff Nathan Johnson subrayó que el manejo adecuado de estos incidentes depende de la cooperación entre el sector privado y las instituciones públicas. El impacto de la fuga de Gracie se refleja en la revisión de protocolos y la adopción de nuevas tecnologías para monitoreo y respuesta ante emergencias en ranchos con especies exóticas.