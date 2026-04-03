La pasión por Boca envuelve a escritoras, periodistas, historiadores y hasta al presidente de la Corte Suprema

Una variada producción literaria examina la pasión que genera Boca Juniors, fundado el 3 de abril de 1905

Boca Juniors no es el Barcelona FC pero también es “más que un club”. Fundado el 3 de abril de 1905 en un banco de la plaza de la Plaza Solís (Suárez y Caboto), por el impulso de cinco jóvenes hijos de inmigrantes italianos, el club de barrio más famoso del mundo se ha convertido con el paso de los años (121, para ser exactos) en una pasión que, primero, envuelve a toda la Argentina -de Ushuaia a La Quiaca- y capaz de contener a generaciones de todas las clases sociales hasta convertirse en un emblema de pertenencia familiar; y globalización mediante, ha extendido el mito a los rincones más lejanos del mundo para que siempre, sea en Nueva York, Tokio, Estocolmo, la sabana africana o el desierto arábigo, haya alguien con una camiseta de Boca.

Semejante compromiso amoroso ha tenido su correlato en una vasta producción cultural que incluye canciones, poemas, cuadros, películas, documentales y por supuesto, libros. Los hay para todos los gustos y firmados por periodistas, escritoras, historiadores e inclusive, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este repaso que presenta Infobae Cultura, se detallan los libros de Eugenia Zicavo, Martín Caparrós, Marina Zucchi, Martín Kohan, Santiago Allende y Horacio Rosatti, más un recopilación de relatos de relevantes escritores y escritoras.

Ellos y ellas, como se dice orgullosamente en Argentina y asombra en el mundo por la concreta afirmación que une pertenencia y existencia, “son” de Boca. Tal como quien firma esta nota.

Eugenia Zicavo - Este Boca es mío

La periodista, crítica literaria y socióloga cuya vida está marcada por Simone de Beauvoir y Martín Palermo plasma en este libro una exploración profunda de la pasión futbolera, construyendo un testimonio que trasciende el simple amor por un club. A través de relatos cortos y semblanzas, comparte su vínculo personal con Boca Juniors, una relación que, confiesa, está marcada tanto por la herencia familiar como por la rebeldía.

La obra, disponible en formato digital y audiolibro, reúne crónicas, anécdotas y reflexiones sobre la experiencia femenina en La Bombonera. Zicavo describe su devoción por el club xeneize como un sentimiento que ha acompañado cada etapa de su vida. Basta leerlo para comprobarlo.

La portada de "Con el Corazón en la Boca" muestra un libro azul con letras amarillas, junto a la lista de once autores colaboradores.

Con el corazón en la Boca

Un “equipo” de once notorios escritores y escritoras se reúne en esta antología literaria dedicada a celebrar la pasión por Boca Juniors: Martín Kohan, Ana María Shua, Sergio Olguín, Liliana Hecker, Juan Sasturain, Martín Caparrós, Juan Becerra, Eugenia Zicavo, Ivan Thays, Andrés Neuman y Betina Gonzáles conforman una selección de narrativa contemporánea.

Los relatos abordan la experiencia xeneize desde diferentes ángulos: algunos exploran recuerdos de infancia, otros rinden homenaje a ídolos y momentos inolvidables, y varios se sumergen en la memoria colectiva que une a hinchas de distintas generaciones. Las tribunas de La Bombonera, las calles y hasta la literatura misma se convierten en escenarios donde la emoción se demuestra y multiplica, ya sea en la victoria o en la derrota. Como en la vida misma.

Martín Caparrós - Boquita

Publicado originalmente en ocasión del centenario de la fundación del club, y luego aumentado con el agregado de la firma de Juan Caparrós, el libro parte de la premisa de amor de su título. “Llamarlo Boquita es entrañable, dulce, kitsch, cándido, cariñoso, ingenuo, paternal, pendejo, abolerado. Boquita es un bochorno y todos lo decimos: con el mejor orgullo, lo decimos. Boquita es -supongo- lo que nos hace únicos”, escribe Caparrós.

El libro reconstruye el recorrido que comenzó el 3 de abril de 1905, cuando cinco hijos de inmigrantes italianos fundaron el club en el barrio de La Boca. A partir de este origen, el texto se sumerge en los episodios más recordados del equipo de fútbol a lo largo de más de un siglo. Con su prosa elegante y filosa, Caparrós teoriza qué implica formar parte de “la mitad más uno” a partir de testimonios diversos: desde futbolistas y técnicos hasta utileros, dirigentes, periodistas, académicos e hinchas. Una forma de entender cómo Boca se convirtió en un símbolo de ilusión para millones de personas.

Santiago Allende - ¿De quien es Boca?

El subtítulo “Una historia política del club” resulta decisivo para entender de qué se trata la pregunta. Santiago Allende, profesor de Historia en la UBA y maestrando en la Maestría en Historia y Memoria de la Universidad Nacional de la Plata, desarrolla un relato cronológico que explicar el significado de los acontecimientos deportivos, económicos, sociales y, claro, políticos, que cuentan justamente la historia de Boca.

El club, símbolo indiscutido del fútbol argentino, encierra el dilema de crecer hacia el mundo sin perder el pulso barrial que lo distingue desde sus orígenes. Boca Juniors, se cuenta aquí, ha vivido marcado por ciclos de crisis, resurgimientos y desafíos internos. Su identidad parece estar en movimiento perpetuo, signada por emociones intensas y una economía siempre al límite. Y más explícitamente desde la década de los años noventa, trascendió el plano futbolístico y se convirtió en un escenario de poder político, al punto de haber convertido a su presidente en presidente de la Nación. Quienes buscan entender por qué Boca Juniors ocupa un lugar tan central en la sociedad argentina encontrarán en este análisis, una respuesta que va más allá de la pasión.

Marina Zucchi - La Bombonera: República del latido

La periodista y docente (hincha de Boca, obviamente), expone aquí una singular mirada en su libro sobre la mítica Bombonera, concebida como un territorio con vida propia. Combinando crónica, ensayo y autobiografía, explora las capas menos visibles del estadio y su gente, apartándose de los relatos tradicionales centrados en figuras masculinas. Así, el texto se plantea como una “biografía” del estadio, pero también como un retrato íntimo de quienes lo habitan y le dan sentido.

Uno de los episodios centrales surgió de una experiencia singular: como parte de una nota para el diario Clarín, solicitó permiso para quedarse en el estadio después de un partido, con el objetivo de observar la transición del bullicio a la calma nocturna. En ese contexto, descubrió la historia de Julia Fieres, una mujer que durante medio siglo lavó a mano las camisetas de los jugadores y vivió en un pequeño departamento, en las entrañas del templo. El relato construye así una geografía emocional donde el estadio es escenario de vida cotidiana, trabajo silencioso y vínculos que trascienden el fútbol. Para quienes se preguntan qué hace única a la Bombonera, el libro responde que, más allá de la multitud y la pasión, hay una red de historias personales que definen el alma del lugar.

Martín Kohan/Ricardo Cohen - Desde La Boca

La premisa de este libro a dos voces -con la distinción en su firma de uno de los autores más relevantes de la literatura argentina contemporánea- es que Boca se distingue por llevar la pasión futbolera a un nivel que, en otros equipos de fútbol, sería considerado extremo. Las conductas que podrían verse como excepcionales o propias del fanatismo se convierten en la norma entre los hinchas xeneizes, sostienen los autores.

En ese sentido, exploran cómo Boca logra unir su origen barrial con una presencia internacional que trasciende fronteras, y “La Bombonera”, su estadio, encarna un poder de irradiación único: allí, la desmesura es la regla, no la excepción. Esta particularidad se refleja en la identidad colectiva de sus hinchas. Por eso aquí los relatos que en cualquier otro contexto, sonarían inverosímiles, se vuelven reales. Un hombre que va a la cancha contra la indicación médica, un niño literalmente secuestrado por su tío para convertirlo en hincha, un docente se rehúsa a tomar examen a un estudiante por su camiseta rival, y una hija debe asistir a un partido incluso cuando su padre agoniza, componen un menú de historias que solo encuentran sentido en el universo xeneize.

Horacio Rosatti - Historia de Boca Juniors

Lo mencionado al principio de esta nota, sobre generaciones de “todas las clases sociales” se expande y habría de agregar “todos los estamentos sociales” si se trata del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, es decir, los máximos organismos del Poder Judicial de la Nación. Cargos poderosos al margen, este santafesino abogado y doctor en historiade 69 años desarrolla en paralelo a sus altas responsabilidades, una trayectoria bibliográfica que lo ha llevado a escribir y publicar voluminosos tomos sobre la historia del club de sus amores.

Así, sus libros examinan la singularidad de Boca, en un cruce de tradiciones que le dio origen: un deporte británico, una camiseta con los colores de Suecia, un barrio de inmigrantes italianos y una ciudad de raíces hispanoamericanas. De esa combinación improbable surgió la pasión.

El autor no se limita a narrar hechos ni a recopilar estadísticas. Busca, en cambio, descifrar las claves profundas de una pasión popular que permanece y se multiplica con el tiempo. En su análisis, la historia de Boca Juniors se entrelaza con la historia argentina misma, reflejando las tensiones, alegrías y desafíos de una sociedad. Para quienes se preguntan por qué Boca despierta una devoción tan inquebrantable, la respuesta puede encontrarse en ciertos testimonios periodísticos, ajenos a su actividad principal. En 2018, confesó en radio La Red: “No hay un solo día que yo no piense en Boca”. Y recordó que su vínculo con el club comenzó el 9 de diciembre de 1962, cuando presenció el penal atajado por Antonio Roma en un superclásico, momento que selló su pertenencia xeneize para toda la vida.