Cultura

Malvinas en la literatura: de la “ficción alucinada” de Gamerro a las dos novelas de Sacheri

¿Cómo narran nuestros autores la guerra de 1982? En el gran arco del tiempo, dos publicaciones para pensar mejor todo este asunto: la primera, “Las islas”, se publicó en 1998 y fue un sorpresivo debut literario; la segunda, una doble de ficción que forma parte de una cautivante saga

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Malvinas en la literatura: de la “ficción alucinada” de Gamerro a las dos novelas de Sacheri
Malvinas en la literatura: de la “ficción alucinada” de Gamerro a las dos novelas de Sacheri

La Guerra de Malvinas es una bisagra en la historia argentina. Una bisagra oxidada que cada vez que abrimos la puerta hace ruido, chilla, grita, aturde. Quedó incorporado en nuestro imaginario como un trauma. Pasan los años y la el sonido de esa bisagra deteriorada nos sigue interpelando. Si hay una historia oficial, significa que hay otra historia, o cien historias, mil historias, tantas historias como argentinos existen y existieron. Sobre esa fuga narrativa trabajó la literatura argentina.

Los Pichiciegos, de Fogwill, es la piedra angular, no solo porque salió en 1983, sino porque esquivó el patriotismo. También están Dos veces junio de Martín Kohan, Trasfondo de Patricia Ratto, Campo de batalla de Paula Bombara, La balsa de la Medusa de Silvia Iparraguirre, La construcción de Carlos Godoy, Ovejas de Sebastián Ávila, Segunda vida de Marcelo Eckhardt, 2022, la guerra del gallo de Juan Guillot y Montoneros o la ballena blanca de Federico Lorenz.

Una lectura posible es que la Guerra de Malvinas funcionó como el “laboratorio literario” donde se exploró la transición de la censura a la democracia: Malvinas como disputa territorial, como símbolo generacional, como el absurdo de una guerra decidida en despachos oscuros. En ese arco de tiempo podemos fijar dos puntos para comprender su magnitud en la literatura argentina: Las islas de Carlos Gamerro y la últimas dos ficciones de Eduardo Sacheri: Demasiado lejos y Qué quedará de nosotros.

Un thriller paranoico

Las Islas es una primera novela: el debut literario de Carlos Gamerro. Se publicó en 1998 por la editorial Simurg. Tiene más de 600 páginas. La idea surgió como una especie de “autobiografía al revés”. Gamerro pertenecía a la generación que fue enviada a combatir; sin embargo, él no fue a la guerra porque se encontraba en Londres o, como él explica, por un “ojo del destino” menos descuidado. Escribir esta novela fue su forma de explorar qué habría sido de su vida si le hubiera tocado estar allí.

Carlos Gamerro - Malba
Carlos Gamerro es novelista, ensayista, traductor y crítico

La trama sigue a Felipe Félix, un veterano de Malvinas y hacker que vive en la Buenos Aires de los años noventa. Es reclutado por el turbio empresario Fausto Tamerlán para encontrar un archivo digital que contiene el nombre del asesino de un oficial durante la guerra. La búsqueda lo sumerge en un thriller paranoico donde los fantasmas de las islas se mezclan con la corrupción menemista, la tortura y los servicios de inteligencia. En sus propias palabras, es una “ficción alucinada”. Un registro polifónico y exuberante.

En cuanto a su estilo, Gamerro rompe con la solemnidad del tema bélico a fuerza de potencia literaria. La novela combina la crónica de guerra hiperrealista (especialmente en la recreación de la batalla de Monte Longdon) con la sátira política, el género policial y el delirio lisérgico. Es una obra que utiliza el humor negro y la farsa para denunciar que Malvinas no fue solo un hecho histórico, sino una construcción mental y una herida abierta que la sociedad argentina intentó suturar con cinismo y simulacro.

La crítica la recibió como una obra ambiciosa. Martín Kohan destacó el uso de la sátira para contar el drama bélico, alejándose del realismo solemne. También hubo una innovación espacial: a diferencia de otras novelas de la época, que se centraban en espacios cerrados, esta se atrevió a narrar directamente desde el campo de batalla, específicamente recreando el enfrentamiento del Monte Longdon. También se la describe como una novela que “desborda los adjetivos”, mezclando el géneros y mundos.

Las islas, Carlos Gamerro
"Las Islas" es una primera novela: el debut literario de Carlos Gamerro. Se publicó en 1998 por la editorial Simurg. Tiene más de 600 páginas

“El palabrerío sobre Malvinas tiende a estar en boca de nacionalistas, políticos y toda clase de personajes que no han estado en la guerra”, dijo en una entrevista con Patricia Kolesnicov para Infobae Cultura hace unos años. “Hasta la guerra, Malvinas era un relato misterioso”, dijo entonces y evocó lo que exclama uno de los personajes, un nacionalista delirante: “Argentina es una pija parada y las Malvinas son las pelotas. Sin las Malvinas la Argentina nunca va a poder procrear, nunca va a poder ser fértil”.

Carlos Gamerro es novelista, ensayista, traductor y crítico. Fue reconocido como una Personalidad Destacada de la Cultura por su capacidad para analizar periodos históricos traumáticos a través de la ficción. Después de Las Islas publicó La jaula de los onas (sobre el genocidio de pueblos originarios expuestos en zoológicos humanos en Europa) y El secreto y las voces (sobre la complicidad civil durante la dictadura). En Facundo o Martín Fierro revisa la identidad y la violencia en la literatura argentina.

Doble ficción libre

Eduardo Sacheri ha abordado la Guerra de Malvinas a través de un proyecto literario compuesto por dos ficciones complementarias publicadas el año pasado. En la cumbre de una carrera literaria que se destaca sobre todo en la novela, eligió este género para acercarse a un episodio histórico que, según sus palabras, tiene “poca ficción”. Lo dijo en una entrevista en el streaming de Infobae: “Creo que tiene que ver con el silencio. La ficción no reemplaza la investigación, pero agrega: de una forma más libre”.

Eduardo Sacheri -Patricia Kolesnicov
Nacido en 1967 en Castelar, Eduardo Sacheri es escritor, historiador, docente y guionista

La primera novela se titula Demasiado lejos. Salió en marzo de 2025 como la primera entrega de una saga. Ofrece una mirada panorámica y social del conflictos, se centra en cómo se vivió la guerra desde el continente, específicamente en Buenos Aires, explora el clima social en lugares como la Casa de Gobierno y bares porteños, siguiendo a personajes civiles y militares que gestionaban la comunicación y los comunicados del Estado Mayor y pone en el centro la incertidumbre cotidiana y la manipulación mediática.

La segunda parte, Qué quedará de nosotros, salió en noviembre de 2025. Es un relato más íntimo y crudo que Demasiado lejos sobre los protagonistas que combatieron en el archipiélago. Sigue de cerca las vivencias de tres soldados reservistas de la clase 1962 (Carlitos, Antonio y el Conejo) enfrentando el frío, el miedo, el hambre y la soledad. En esta segunda entrega explora temas como la camaradería y la amistad como único refugio ante la crudeza de la guerra y la desolación del entorno terrible.

"'Demasiado lejos' asume la perspectiva de la guerra desde el continente. 'Qué quedará de nosotros', lo que ocurre en el teatro de las islas"
"'Demasiado lejos' asume la perspectiva de la guerra desde el continente. 'Qué quedará de nosotros', lo que ocurre en el teatro de las islas"

“¿Por qué dedicarle dos novelas, y no breves", se preguntaba María Rosa Lojo en Clarín. “Por un lado, esto dimana de la poética misma de un narrador afecto a expandirse, que suele prodigarse en multiplicidad de personajes, diálogos y cursos de acción. Por el otro, esta narrativa se despliega en dos escenarios que se comunican entre sí difícilmente y con múltiples interferencias. Demasiado lejos asume la perspectiva de la guerra desde el continente. Qué quedará de nosotros, lo que ocurre en el teatro de las islas".

Nacido en 1967 en Castelar, Eduardo Sacheri es escritor, historiador, docente y guionista. Es reconocido sobre todo por su éxito en el cine: su novela La pregunta de sus ojos fue adaptada al cine por Juan José Campanella como El secreto de sus ojos, filme que ganó el premio Oscar a la Mejor Película Extranjera en 2010. Coescribió el guion de esta y otras películas como Metegol y La odisea de los giles (basada en su novela La noche de la Usina, ganadora del Premio Alfaguara de Novela).

Su primer salto a la fama fue en la década del noventa por sus cuentos de fútbol difundidos por el periodista Alejandro Apo. Su obra es enorme. Entre sus novelas, están La pregunta de sus ojos, Papeles en el viento, La noche de la Usina y Nosotros dos en la tormenta; entre sus cuentos, Te conozco Mendizábal, Los dueños del mundo y La vida que pensamos; y escribió dos tomos del ensayo Los días de la Revolución. Ha cosechado un público que lo sigue atentamente: la mayoría de sus libros son bestseller.

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