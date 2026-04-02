Después de Malvinas: así es el museo que revive una de las heridas más profundas del país

El Museo Malvinas, situado en el barrio de Núñez, Ciudad de Buenos Aires, se consolidó como un espacio central para preservar la memoria colectiva y reflexionar sobre la soberanía argentina en las islas. Desde su apertura en 2014, el lugar busca romper el prolongado silencio surgido tras la guerra y sostiene la causa nacional mediante exposiciones y relatos que abordan la historia y la identidad del país. Gonzalo Sánchez, periodista de Infobae en Vivo, visitó el museo acompañado por Francisco Heguilein, responsable de contenidos del sitio.

“El museo funciona desde el año 2014 y viene a romper el ciclo de desmalvinización que se inicia con el fin de la guerra”, explicó Heguilein. En este sentido indicó que el proceso de desmalvinización se caracterizó por un “silencio que empieza con el fin de la guerra durante la dictadura militar”, cuando hablar de Malvinas estaba mal visto o silenciado.

La historia detrás del reclamo argentino

De acuerdo con el responsable de contenidos del lugar, la causa Malvinas comenzó antes de 1982. En la línea de tiempo del museo, el recorrido se inicia con el Tratado de Tordesillas, firmado en 1494. Desde entonces, el territorio del actual Argentina formó parte del Virreinato del Río de la Plata. A principios del siglo XVIII las islas se encontraban deshabitadas, pero recién en 1700 comenzaron a poblarse.

El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur propone un recorrido histórico y educativo sobre la posguerra y la soberanía argentina en las islas (Wikimedia)

Con la Revolución de Mayo de 1810, el control pasó a manos argentinas y allí se establecieron asentamientos como Puerto Soledad y Puerto Luis. El gobernador de Buenos Aires designó a Luis Vernet como primer comandante político y militar. En 1825, Argentina firmó con el Reino Unido el tratado de reconocimiento de su independencia, que no incluyó reparos sobre la soberanía de las islas. Heguilein remarcó: “El Reino Unido reconoce nuestra soberanía sobre las islas”.

El 2 de enero de 1833, tropas británicas a bordo de la corbeta Clio ocuparon las Malvinas y establecieron una presencia permanente, que continuó hasta el conflicto de 1982.

Vida y presencia argentina en Malvinas

Durante el recorrido junto al equipo de Infobae en Vivo, Heguilein mostró una maqueta de Puerto Luis, el primer poblado criollo en las islas, y subrayó su valor testimonial. Según relató, “no es producto de la imaginación de un artista, sino que está basado en el relato de María Sáenz de Vernet”, esposa de Luis Vernet.

El museo dedica una sección a la vida cotidiana de los primeros habitantes, en su mayoría argentinos nacidos en el sur del país y gauchos entrerrianos dedicados al ganado. La introducción del ganado bovino y la ubicación estratégica de las islas impulsaron su desarrollo como centro de abastecimiento para barcos y eje geopolítico del Atlántico y el Pacífico. Heguilein destacó que, antes de la construcción del canal de Panamá, era el único paso natural entre ambos océanos.

Una maqueta de Puerto Luis, basada en el relato de María Sáenz de Vernet, evidencia la presencia de los primeros pobladores criollos en Malvinas - Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur

La consulta sobre si las Malvinas son argentinas sirve como disparador en el guion del museo. Heguilein afirmó: “Son argentinas por su historia, por su geografía y principalmente porque están en el corazón de todos los argentinos”. Como principal argumento histórico, remarcó que Argentina ocupó las islas de forma efectiva antes de la usurpación británica en 1833, sin reclamos previos de otras potencias.

Recuerdos de la guerra y homenaje a los caídos

El recorrido incluyó la exhibición de objetos de la vida cotidiana de soldados y civiles durante el conflicto de 1982, como chalecos, utensilios de cocina y pelotas de fútbol. Heguilein explicó que, al momento del desembarco argentino, muchos soldados no estaban acostumbrados al clima de las islas ni tenían la preparación necesaria. Señaló situaciones de “muy poca preparación y mucha improvisación en los planes logísticos”.

Se expone la historia de los 649 caídos argentinos, de los cuales 323 murieron en el hundimiento del ARA General Belgrano. Gonzalo Sánchez enumeró nombres de ciudades y pueblos de todo el país, evocando a los soldados de distintos orígenes. Heguilein comentó: “Del norte jujeño al frío de Malvinas sin escalas”.

En una vitrina puede verse información sobre el informe Rattenbach, elaborado por militares retirados antes de la transición democrática. Heguilein señaló que este documento resultó lapidario con la dictadura, al acusar a las autoridades de improvisación y problemas logísticos. El informe está disponible en la biblioteca del museo, tanto en formato físico como en la página web.

El museo exhibe objetos personales de soldados y civiles, revelando la falta de preparación y las dificultades logísticas de la Guerra de Malvinas Foto: Romina Santarelli / Ministerio de Cultura de la Nación.

Soberanía, territorio y los recursos en disputa

El museo exhibe el mapa oficial de la República Argentina y el mapa bicontinental, que muestra la dimensión territorial del país y su plataforma continental recientemente ampliada. Heguilein explicó que la plataforma fue aprobada por la COVEMAR y posiciona a la Argentina como el segundo país con mayor territorio marítimo detrás de Australia.

Durante la charla sobre la soberanía, se explicó la relevancia de los recursos naturales asociados a las islas y al mar circundante, incluyendo pesca y petróleo. El museo enfatiza que la Argentina, junto con las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el territorio reclamado por el Reino Unido, pierde el 25% de su territorio. Heguilein subrayó la importancia logística y científica de las islas, considerando a las Malvinas como “la llave de la Antártida”.

La sala educativa del museo rememora cómo el sistema educativo argentino instaló la “semilla Malvinas” en diversas generaciones, reforzando la memoria colectiva sobre el reclamo.

Operativo Cóndor y memoria reciente

Otro de los hitos presentes en el museo es el Operativo Cóndor de 1966. Heguilein explicó que un grupo de 18 militantes secuestró un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a Tierra del Fuego y lo desvió hacia las islas. Allí tomaron la comandancia y desplegaron la bandera argentina. El evento coincidió con la visita del príncipe de Gales a la Argentina y constituyó el primer secuestro de un avión por motivos políticos en la historia.

Sobre la bandera que flameó durante 36 horas, Heguilein detalló: “Esta es una de las banderas que flameó y tiene una certificación judicial que acredita que no es un delito flamear la bandera argentina en territorio argentino”. Dardo Cabo lideró el comando responsable de la acción.

El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur se presenta como un espacio de transmisión, reflexión y testimonio sobre la identidad argentina en torno a las islas y el Atlántico Sur.

Para quienes deseen visitar el sitio la entrada es gratuita. El museo se encuentra abierto los días miércoles, jueves y viernes de 09 a 17 h. Y sábado y domingo de 11 a 18 horas. Para más información, se puede ingresar al sitio web oficial.

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