Cultura

La selección de fútbol de Estados Unidos debe estar a la moda: por eso Annie Leibovitz estuvo en el entrenamiento

La famosa fotógrafa de 76 años retrató a cuatro jugadores durante una hora en un campo de césped artificial. Además, seis jugadores posaron para la revista Vogue

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La fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz, en una imagen de archivo . EFE/Frank Rumpenhorst
La selección de fútbol de Estados Unidos debe estar a la moda: Annie Leibovitz estuvo en el entrenamiento (EFE/Frank Rumpenhorst)

La selección de fútbol de Estados Unidos debe estar a la moda: Annie Leibovitz estuvo presente en el entrenamiento el lunes para tomar fotografías.

Leibovitz fotografió a cuatro jugadores durante una hora en un campo de césped artificial en el Children’s Healthcare of Atlanta Training Ground, el centro de entrenamiento del Atlanta United de la Major League Soccer.

Cada uno de los jugadores participantes recibió un libro autografiado por la fotógrafa de 76 años. No se reveló qué medio utilizará las fotos.

Seis jugadores estadounidenses también estaban en un campo de césped haciéndose fotos para la revista Vogue.

Semanas atrás, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos presentó uniformes diseñados con participación activa de los jugadores en cada etapa del proceso (@brfootball)
Semanas atrás, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos presentó uniformes diseñados con participación activa de los jugadores en cada etapa del proceso (@brfootball)

Además, durante la actual concentración, los jugadores participaron en sesiones de fotos promocionales para Fox y Telemundo, titulares de los derechos de la Copa del Mundo, entrevistas con TNT Sports, que posee los derechos de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, y en la preparación promocional para la Copa del Mundo para los socios de publicidad y marketing de la USSF.

Los jugadores que no estuvieron presentes en la concentración de noviembre también tuvieron que ser fotografiados con los nuevos uniformes Nike que se usarán en la Copa del Mundo.

El seleccionador estadounidense, Mauricio Pochettino, dijo que todas estas actividades le quitaron tiempo para concentrarse en los partidos amistosos contra Bélgica, que perdieron 5-2 el sábado, y contra Portugal el martes.

La fotógrafa de 76 años le sacó fotos a cuatro jugadores durante una hora en un campo de césped artificial. Además, seis jugadores posaron para la revista "Vogue"
La fotógrafa de 76 años le sacó fotos a cuatro jugadores durante una hora en un campo de césped artificial. Además, seis jugadores posaron para la revista "Vogue"

“Debemos ser justos con los jugadores porque la presión de los medios desde su llegada fue muy intensa”, dijo. “Ayer estaban tan cansados ​​que no se les vio en el campo de entrenamiento porque querían descansar un poco. La cantidad de exigencias para el Mundial dificulta mucho la preparación para los partidos”.

Pochettino contrastó esta concentración con los partidos de noviembre, una victoria por 2-1 sobre Paraguay en Chester, Pensilvania, y una goleada por 5-1 sobre Uruguay en Tampa, Florida, y los partidos de octubre, un empate 1-1 con Ecuador en Austin, Texas, y una victoria por 2-1 sobre Australia en Commerce City, Colorado.

“Filadelfia, Tampa, nos estábamos concentrando en preparar el partido, entrenar y enfocarnos en esto, esto, esto y esto. O antes, de nuevo en Austin o en Denver”, dijo. “No teníamos reuniones porque los jugadores iban a no sé dónde. Otro: ‘¿Adónde tengo que ir? Bueno, hasta el último día no podemos hablar de nada. Estábamos entrenando en el medio, no, y fue duro”.

Fuente: AP

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