Cultura

Premios ACE: ‘Rocky’ fue la gran ganadora en la noche de celebración del teatro argentino

La obra protagonizada y codirigida por Nicolás Vázquez, basada en la famosa película de Sylvester Stallone, se llevó el ACE de Oro a la mejor producción en la ceremonia realizada en el Teatro Astros

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Premios ACE 2026
Nicolás Vázquez, junto al elenco y la producción de 'Rocky', recibió el premio ACE de Oro

La Asociación Cronistas del Espectáculo (ACE) entregó los Premios ACE que reconocen la producción teatral argentina, en una ceremonia realizada en el Teatro Astros de Buenos Aires con la conducción de Carla Rosaria Maieli y Marcelo Oliveri. La apertura de la ceremonia estuvo a cargo de la presidenta de la entidad, Nora Lafón, y su vicepresidente, Carlos Abeijón.

Rocky y La revista del Cervantes resultaron las grandes ganadoras. Rocky es una comedia dramática que recrea la icónica película escrita y dirigida por Sylvester Stallone. Dirigida por Nicolás Vazquez y Mariano Demaría, y protagonizada por el mismo Vázquez, la obra se llevó el premio ACE de Oro y otros siete galardones. “Somos bendecidos. Hacemos lo que amamos, tenemos uno de los trabajos más lindos del mundo. La gente nos aplaude y nos dice cosas lindas. Quiero trabajar hasta que me muera arriba de un escenario”, dijo visiblemente emocionado el director y protagonista de la obra.

Todos los premios ACE

Mejor espectáculo de teatro musical

  • Cuando Frank conoció a Carlitos

Mejor espectáculo de teatro alternativo

  • Incidente en Vichy

Actuación femenina en musical

  • Alejandra Radano (La revista del Cervantes)
Premios ACE 2026
Agustín “Rada” Aristarán triunfó en la categoría 'Actuación masculina en obra para un sólo personaje' por su protagónico en 'Chanta'

Actuación masculina en musical

  • Marco Antonio Caponi (La revista del Cervantes)

Dirección general de musical, music hall, café concert

  • Pablo Maritano (La revista del Cervantes)

Dirección musical

  • Giuliana Sosa (Las mujeres de Lorca y Despertar de primavera)

Actuación Femenina en Teatro Alternativo

  • Yamila Ulanovsky (El arte de esgrimir)

Actuación Masculina en Teatro Alternativo

  • Mateo Chiarino (Incidente en Vichy y El arte de esgrimir)

Dirección en Teatro Alternativo

  • Pablo Gorlero (Incidente en Vichy)

Drama o Comedia Dramática

  • Rocky

Actriz protagónica en Drama o Comedia Dramática

  • Ana María Picchio (El secreto)

Actor protagónico en Drama o Comedia dramática

  • Joaquín Furriel (Ricardo III)

Dirección de Drama o Comedia Dramática

  • Nicolás Vázquez y Mariano Demaría (Rocky)
Premios ACE 2026
Julieta Zylberberg obtuvo el premio ACE en la categoría 'Actuación femenina en obra para un sólo personaje' por su interpretación en 'Prima Facie'

Comedia

  • Una navidad de mierda

Actriz en Comedia

  • Verónica Llinás (Una navidad de mierda)

Actor en comedia

  • Jorge Marrale (Cuestión de género)

Director de comedia

  • Peto Menahem y Verónica Llinás (Una navidad de mierda)

Actriz o actor de reparto en drama o comedia

  • David Masajnik (Rocky)

Actuación masculina en obra para un sólo personaje

  • Agustín “Rada” Aristarán (Chanta)

Actuación femenina en obra para un sólo personaje

  • Julieta Zylberberg (Prima Facie)

Revelación Femenina y Masculina

  • Albana Fuentes (La sirenita)

Music hall, café concert

  • La revista del Cervantes

Espectáculo de humor

  • Un poyo rojo

Coreografía

  • Andrea Servera (La revista del Cervantes)

Infantil

  • El barbero de Sevilla

Música original

  • Vane Butera (Coraza. Cáscara. Casa)
  • Nacho Medina (Las mujeres de Lorca)
“La Revista del Cervantes”
'La revista del Cervantes' obtuvo seis premios ACE

Escenografía

  • Tato Fernández (Rocky)

Iluminación

  • Mariano Demaría y Santiago Cámara (Rocky)

Sonido

  • Eugenio Mellano Lanfranco (La sirenita, Rocky y Cuando Frank conoció a Carlitos)

Vestuario

  • María Emilia Tambutti (La revista del Cervantes)

Producción

  • RGB Entertainment y Preludio (Rocky)

Distinción especial

  • Centro Latinoamericano de Investigación Teatral

Reconocimiento

  • Carlos Rottemberg, por 50 años de labor teatral

[Fotos: RS Fotos; Gustavo Gorrini; prensa ‘Rocky’]

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