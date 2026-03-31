Premios ACE: ‘Rocky’ fue la gran ganadora en la noche de celebración del teatro argentino

Nicolás Vázquez, junto al elenco y la producción de 'Rocky', recibió el premio ACE de Oro

La Asociación Cronistas del Espectáculo (ACE) entregó los Premios ACE que reconocen la producción teatral argentina, en una ceremonia realizada en el Teatro Astros de Buenos Aires con la conducción de Carla Rosaria Maieli y Marcelo Oliveri. La apertura de la ceremonia estuvo a cargo de la presidenta de la entidad, Nora Lafón, y su vicepresidente, Carlos Abeijón.

Rocky y La revista del Cervantes resultaron las grandes ganadoras. Rocky es una comedia dramática que recrea la icónica película escrita y dirigida por Sylvester Stallone. Dirigida por Nicolás Vazquez y Mariano Demaría, y protagonizada por el mismo Vázquez, la obra se llevó el premio ACE de Oro y otros siete galardones. “Somos bendecidos. Hacemos lo que amamos, tenemos uno de los trabajos más lindos del mundo. La gente nos aplaude y nos dice cosas lindas. Quiero trabajar hasta que me muera arriba de un escenario”, dijo visiblemente emocionado el director y protagonista de la obra.

Todos los premios ACE

Mejor espectáculo de teatro musical

Cuando Frank conoció a Carlitos

Mejor espectáculo de teatro alternativo

Incidente en Vichy

Actuación femenina en musical

Alejandra Radano (La revista del Cervantes)

Agustín “Rada” Aristarán triunfó en la categoría 'Actuación masculina en obra para un sólo personaje' por su protagónico en 'Chanta'

Actuación masculina en musical

Marco Antonio Caponi (La revista del Cervantes)

Dirección general de musical, music hall, café concert

Pablo Maritano (La revista del Cervantes)

Dirección musical

Giuliana Sosa (Las mujeres de Lorca y Despertar de primavera)

Actuación Femenina en Teatro Alternativo

Yamila Ulanovsky (El arte de esgrimir)

Actuación Masculina en Teatro Alternativo

Mateo Chiarino (Incidente en Vichy y El arte de esgrimir)

Dirección en Teatro Alternativo

Pablo Gorlero (Incidente en Vichy)

Drama o Comedia Dramática

Rocky

Actriz protagónica en Drama o Comedia Dramática

Ana María Picchio (El secreto)

Actor protagónico en Drama o Comedia dramática

Joaquín Furriel (Ricardo III)

Dirección de Drama o Comedia Dramática

Nicolás Vázquez y Mariano Demaría (Rocky)

Julieta Zylberberg obtuvo el premio ACE en la categoría 'Actuación femenina en obra para un sólo personaje' por su interpretación en 'Prima Facie'

Comedia

Una navidad de mierda

Actriz en Comedia

Verónica Llinás (Una navidad de mierda)

Actor en comedia

Jorge Marrale (Cuestión de género)

Director de comedia

Peto Menahem y Verónica Llinás (Una navidad de mierda)

Actriz o actor de reparto en drama o comedia

David Masajnik (Rocky)

Actuación masculina en obra para un sólo personaje

Agustín “Rada” Aristarán (Chanta)

Actuación femenina en obra para un sólo personaje

Julieta Zylberberg (Prima Facie)

Revelación Femenina y Masculina

Albana Fuentes (La sirenita)

Music hall, café concert

La revista del Cervantes

Espectáculo de humor

Un poyo rojo

Coreografía

Andrea Servera (La revista del Cervantes)

Infantil

El barbero de Sevilla

Música original

Vane Butera ( Coraza. Cáscara. Casa )

Nacho Medina (Las mujeres de Lorca)

'La revista del Cervantes' obtuvo seis premios ACE

Escenografía

Tato Fernández (Rocky)

Iluminación

Mariano Demaría y Santiago Cámara (Rocky)

Sonido

Eugenio Mellano Lanfranco (La sirenita, Rocky y Cuando Frank conoció a Carlitos)

Vestuario

María Emilia Tambutti (La revista del Cervantes)

Producción

RGB Entertainment y Preludio (Rocky)

Distinción especial

Centro Latinoamericano de Investigación Teatral

Reconocimiento

Carlos Rottemberg, por 50 años de labor teatral

[Fotos: RS Fotos; Gustavo Gorrini; prensa ‘Rocky’]