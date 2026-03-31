Laurence Debray: “La española es una monarquía tipo IKEA”

"La monarquía española es una monarquía tipo IKEA”, sostuvo Laurence Debray

La figura de Juan Carlos sigue ocupando un lugar central y controvertido en la memoria colectiva de España. Para la escritora Laurence Debray, quien pasó dos años en Abu Dabi junto al monarca y le realizó la última gran entrevista antes de su abdicación, encarna un valor histórico: “Es un rey que recibió los plenos poderes del general Franco, o sea, de un dictador, y supo aliarse con el Partido Comunista y con los socialistas para democratizar el país”, dijo en diálogo con Infobae Cultura, subrayando la singularidad política que distingue a la monarquía española de las demás casas reales de Europa.

Reconciliación, las memorias de quien fue rey durante 38 años, desde 1975 hasta 2014, llegó a las librerías durante los últimos días del año pasado y desde entonces no se ha parado de hablar del asunto. No es para menos: Juan Carlos es una figura central. Nació en Roma en 1938 durante el exilio de su familia, nieto de Alfonso XIII, el último rey antes de la proclamación de la Segunda República Española en 1931. Tras la Guerra Civil, Francisco Franco tomó el poder en España y, en 1969, lo eligió como su sucesor, saltándose al padre de este, al considerarlo demasiado liberal.

Fue Juan Carlos quien impulsó una serie de reformas que condujeron a la instauración de la democracia constitucional. Esta etapa culminó con la aprobación de la Constitución de 1978, que estableció la monarquía parlamentaria. En 1981 frenó un intento de golpe de Estado y consolidó el sistema democrático. Pero su figura entró en declive a partir de 2011. Hubo varios escándalos, como el caso Nóos, que implicó a su hija Cristina y a su yerno en un tema de corrupción, y la polémica causada por un viaje secreto de caza de elefantes en Botswana durante la crisis económica española. Además, se sumaron problemas de salud e irregularidades financieras.

El 2 de junio de 2014, Juan Carlos anunció su decisión de abdicar en favor de su hijo Felipe, argumentando la necesidad de “dar paso a una nueva generación” (Foto: Europa Press)

El 2 de junio de 2014, Juan Carlos anunció su decisión de abdicar en favor de su hijo Felipe, argumentando la necesidad de “dar paso a una nueva generación” ante los nuevos desafíos y transformaciones sociales. Su renuncia se formalizó el 19 de junio, y Felipe VI asumió el trono ese mismo día. Desde entonces, Juan Carlos ostenta el título honorífico de rey emérito y reside fuera de España, en parte debido a investigaciones por supuestas irregularidades financieras: comisiones por contratos internacionales, fondos y tarjetas opacas, fundaciones y cuentas en paraísos fiscales, y pagos a Hacienda.

A diferencia de otras monarquías europeas caracterizadas por su patrimonio fastuoso, Debray señala que la española es “de bajo presupuesto”. En sus palabras: “La monarquía española es una monarquía tipo IKEA”, haciendo eco de su relativa modestia institucional y económica. (IKEA es el nombre de una popular cadena sueca de muebles, donde las personas ensamblan el objeto ellas mismas.)

Laurence Debray en la presentación de "Reconciliación". Laurence Debray nació en París en 1978 y creció rodeada de libros, ideas y debates. Es hija del filósofo francés Régis Debray y de la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos (Fuente: EFE)

El poder simbólico de la monarquía radica, a su juicio, en su función de garante de la cohesión nacional y de las instituciones democráticas: “La constitución es la constitución del rey Juan Carlos y su hijo vigila que las instituciones democráticas funcionen bien”. La vigencia de la Corona se puso a prueba en episodios graves como el conflicto catalán. Debray recuerda que durante la crisis independentista, el actual rey Felipe VI pronunció un discurso clave que frenó el quiebre constitucional, reafirmando el rol de la monarquía como árbitro institucional.

Sin embargo, el legado de Juan Carlos I se ha visto empañado por su salida a Emiratos Árabes y los escándalos financieros y personales de los últimos años. “Tenía una cuenta bancaria en Suiza que no declaró al impuesto español y además dio el dinero a su amante. O sea, que todo mal”, afirmó Debray. Esta situación llevó al rey emérito a un retiro forzado en Abu Dabi: “Se fue justamente para desaparecer y dejar tranquilo a su hijo reinar y vivir una vida secreta para que se olviden de él”. Agrega que, por carecer de patrimonio privado, Juan Carlos I no puede regresar a ningún palacio nacional y sus visitas a España son limitadas a eventos aislados, como regatas en Galicia.

Esta salida no responde al esquema tradicional de las casas reales, enfatiza Debray, para quien la biografía de Juan Carlos es “atípica”. Recuerda: “El rey Juan Carlos nació en el exilio. Fue muy duro llegar a ser rey. Democratiza el país, cambia un poco y tiene un poder... Yo creo que tiene su propia política. Él sí hace política”. Destaca así el inusual recorrido vital del monarca, desde el exilio hasta influir en la apertura internacional y cultural de España.

Laurence Debray en la firma de libros de las memorias del Rey Juan Carlos a 12 de diciembre de 2025 en Madrid (Foto: Europa Press)

Laurence Debray nació en París en 1978 y creció rodeada de libros, ideas y debates. En su infancia vivió en un campamento en Cuba. Estudió Historia y Literatura en La Sorbona, Economía en la London School of Economics y en la Escuela de Estudios Superiores de Comercio de París (HEC). Se dedicó a trabajar en las finanzas. Es hija del filósofo francés Régis Debray —uno de los intelectuales más influyentes de la izquierda francesa— y de la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos, conocida por sus trabajos sobre identidad y política latinoamericana. Publicó el libro Hija de revolucionarios.

La escritora, cuya formación familiar estaba marcada por figuras revolucionarias en la izquierda latinoamericana y europea, reconoció en el rey un modelo opuesto al drama revolucionario: “Encontré en el rey el modelo de la transición, que lo veo más pragmático, menos dramático y, y que resultó positivo”. Según Debray, la impronta de Juan Carlos responde más al republicanismo de la guerra civil que a una monarquía conservadora.

“Él quiere ser recordado como el padre de la Constitución española. Yo creo que sí, pero ya dentro de mucho tiempo”, dijo Debray (Foto: Europa Press)

El contraste entre la valoración internacional y la crítica interna es notorio. Para la entrevistada, en escenarios como Inglaterra o Francia, Juan Carlos I sigue siendo recibido con honores de jefe de Estado y reconocido como padre de la Constitución. Pero en España, el contexto político actual, con una coalición de socialistas, republicanos e independentistas, ha acentuado la instrumentalización de su figura: “Tienden a querer atacar a la Corona y lo utilizan a él. Es un poco el chivo expiatorio fácil que han encontrado”.

Debray considera que en el mediano plazo su legado institucional prevalecerá: “Él quiere ser recordado como el padre de la Constitución española. Yo creo que sí, pero ya dentro de mucho tiempo”. Por ahora, la percepción dominante, sobre todo entre las nuevas generaciones, sigue marcada por los escándalos recientes que opacan una trayectoria, según ella, determinante para la democracia contemporánea.