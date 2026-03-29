Cultura

Una obra maestra de Paul Klee, en el medio de la guerra de Oriente Medio

La exposición sobre Paul Klee en el Museo Judío de Nueva York sorprende al público con la ausencia del legendario “Angelus Novus”, cuya historia conecta arte, guerra y filosofía en un relato fascinante lleno de giros inesperados

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Paul Klee portada
El Museo Judío de Nueva York retrasa la exhibición de 'Angelus Novus' de Paul Klee por la guerra en Oriente Medio

Cuando el Museo Judío de Nueva York presentó, a manera de adelanto, una exposición emblemática dedicada al pintor modernista Paul Klee a principios de este año, destacó una obra en particular: una pequeña estampa de 1920 llamada Angelus Novus.

“Más que cualquier otra obra de Klee”, afirma el texto oficial de la exposición, "Angelus Novus se ha inmortalizado”.

Paul Klee: Otros mundos posibles, que se inauguró el viernes y estará abierta hasta el 26 de julio, debía mostrar el dibujo extremadamente sensible a la luz, una transferencia de óleo y acuarela sobre papel, por primera vez en América del Norte.

Pero, hasta esta semana, el Angelus Novus no está en Nueva York. Permanece en su hogar, el Museo de Israel en Jerusalén, imposible de transportar debido a la guerra en Oriente Medio que comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán.

A los visitantes de la exposición los recibe una copia autorizada del Angelus Novus y una nota que indica: “Debido a las condiciones actuales que afectan al transporte internacional, el envío de la obra original ha sido retrasado temporalmente”.

James S. Snyder, director del Museo Judío, declaró en una entrevista que el préstamo del Museo de Israel sigue vigente. El Museo Judío espera recibir el Angelus Novus cuando sea oportuno. “Sabíamos que debíamos ser prudentes y pacientes y esperar hasta que las condiciones fueran adecuadas”, dijo.

Snyder afirmó que la copia autorizada de Angelus Novus ya estaba programada para reemplazar la frágil obra original durante el segundo y tercer mes de la exposición, que durará cuatro meses. La muestra cuenta ya con cerca de 100 préstamos de diferentes partes del mundo.

Un portavoz indicó que el Museo de Israel no comenta sobre el transporte de obras de arte.

Museo Judío de Nueva York
La muestra en el Museo Judío expone cerca de 100 préstamos globales, aunque la pieza original de Klee aún no llega a Estados Unidos

El Angelus Novus es célebre no solo por su propio mérito, sino también por lo que su propietario más famoso hizo con ella. Apenas más grande que una hoja de cuaderno estándar, fue adquirida en Múnich en 1921 por el escritor judeo-alemán Walter Benjamin, amigo de Klee y figura titánica de la literatura del siglo XX.

En un ensayo de 1940 titulado Tesis sobre la filosofía de la historia, Benjamin reinterpretó la figura central de la estampa como el “ángel de la Historia”, que es empujado hacia el futuro aun cuando observa el pasado, que percibe como “una sola catástrofe que va apilando ruinas y las arroja a sus pies”. La visión de Benjamin rimaba ominosamente con su propio destino: en 1940, poco después de escribir las Tesis, intentó escapar de Francia, invadida por los alemanes. Tras no lograr cruzar la frontera hacia España, Benjamin murió al ingerir una sobredosis de morfina.

La guerra actual ha alterado el arte y la arquitectura. Ataques aéreos han dañado sitios históricos en Teherán e Isfahán, según el Ministerio de Patrimonio y Cultura de Irán. Galerías de arte en Emiratos Árabes Unidos han cerrado. En el Museo de Arte de Tel Aviv, envíos desde Nueva York y Viena, y salidas hacia Wuppertal, Alemania, han sido pospuestos, y una exposición fue desmontada y trasladada a un auditorio y sus salas traseras, según Mira Lapidot, la curadora principal.

Algunos de los Rollos del Mar Muerto —antiguos documentos que incluyen las copias más antiguas conocidas de la mayoría de los libros de la Biblia hebrea— fueron devueltos a Israel durante la guerra bajo escolta de seguridad para ser almacenados con fines de conservación, informó una portavoz de la Autoridad de Antigüedades de Israel.

Desde principios de la década de 1930, los nazis acosaron a Klee por ser judío (aunque no lo era) y lo calificaron de “degenerado”. La exposición del Museo Judío se centra en el giro oscuro que dio su obra durante el ascenso del fascismo, incluyendo también trabajos anteriores para contextualizar este cambio tonal. Murió de enfermedad en 1940 en Berna, Suiza, donde había vivido en los últimos años.

“Al observar su trabajo de 1933 a 1940, se ven estos ángeles representados como figuras en lucha”, dijo Snyder. “Hay una obra importante de 1939 llamada Ángel solicitante, donde es un ángel oscuro con ojos oscuros, en cierto modo precipitándose. Si solo miras el Angelus Novus, este ángel ascendente, y Ángel solicitante, ves ese ascenso y caída”

Fue durante el último año de vida tanto de Klee como de Benjamin que este último escribió sobre el ángel ascendente siendo empujado implacablemente “hacia el futuro al que le da la espalda” por una tormenta que, según concluyó Benjamin, “es lo que llamamos progreso”.

Antes de intentar su huida, Benjamin dejó el Angelus Novus con el escritor francés Georges Bataille, un amigo, quien lo escondió en la Biblioteca Nacional de Francia en París. Tras la guerra, fue enviado al colega de Benjamin, Theodor Adorno, en Estados Unidos. Sin embargo, se determinó que Benjamin había legado la obra al filósofo Gershom Scholem, quien la recibió en Jerusalén y la donó al Museo de Israel.

Fuente: The New York Times.

Fotos: Museo Judío de Nueva York.

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