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“Trainspotting” vuelve a sorprender: Irvine Welsh prepara un musical con canciones inéditas

La icónica novela tendrá una nueva vida en el West End de Londres: melodías originales, nuevos personajes y la promesa de una experiencia totalmente renovada para los fans y seguidores del legendario universo de Renton y compañía

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“Trainspotting” vuelve a sorprender: Irvine Welsh prepara un musical con canciones inéditas
“Trainspotting” vuelve a sorprender: Irvine Welsh prepara un musical con canciones inéditas

Trainspotting, el celebrado debut literario de Irvine Welsh, estrenará una versión musical en el Theatre Royal Haymarket de Londres en julio de 2026, incorporando temas inéditos compuestos por el propio autor y reinventando su historia sobre los días oscuros de la epidemia de heroína en Edimburgo para el público del West End.

La producción, cuya inauguración está fijada para el 15 de julio, integrará no solo canciones originales escritas en colaboración entre Welsh y Stephen McGuinness, sino que también incluirá selecciones clave de la banda sonora de la película dirigida por Danny Boyle en 1996, cuya adquisición de derechos aún se negocia. Welsh declaró al medio The Guardian que “se sentiría extraño” que el musical prescindiera de himnos tan representativos como “Lust for Life” de Iggy Pop.

La adaptación no se limitará a trasladar el texto base de 1993: sumará personajes nuevos y contextualizará con escenas extraídas de Skagboys, la precuela escrita por Welsh en 2012. El autor explicó a The Guardian que “ha pasado tanto tiempo” desde la novela original que ahora puede revisitar el material “con más desapego”. El protagonista, Renton, tendrá rostro nuevo en el escenario: el actor Robbie Scott, de 26 años, debutará en el West End tras destacar en el Pitlochry Festival Theatre con obras como Peter Pan y Wendy. La selección del resto del reparto —los emblemáticos Sick Boy, Begbie, Spud, Tommy y Diane— será anunciada próximamente.

Irvine Welsh (Foto: Guille Llamos)
Irvine Welsh (Foto: Guille Llamos)

La dirección artística estará a cargo de Caroline Jay Ranger, conocida por su larguísima gestión de Only Fools and Horses the Musical en el mismo Theatre Royal Haymarket. Ranger, exbailarina y colaboradora de figuras como Steve Coogan y John Cleese, fue definida por Welsh como alguien que “comprende el drama, la coreografía y, sobre todo, el humor” inherente a la obra. El autor insistió con humor en que cuando se aborda “material oscuro, hay que lograr que la audiencia se ría también”.

La narrativa creada por Welsh sobre cuatro amigos que sobreviven estafando turistas y consumiendo heroína durante la crisis del VIH en Escocia desafió las convenciones del género, tanto en su éxito literario como cinematográfico. El mismo autor confesó que “no era el libro más obvio para convertirse en un éxito. Tampoco era la película o la obra de teatro más obvias para triunfar”. A pesar de sus expectativas, el fenómeno trascendió formatos con secuelas, una precuela y dos álbumes de bandas sonoras, abriéndose ahora al musical.

Welsh y McGuinness ya publicaron un álbum inspirado en la novela Men in Love (2025), lo que consolidó la química creativa que ahora aplicarán a Trainspotting. El reto, en palabras del novelista, era evitar fórmulas impersonales: “Solo veía viable un Trainspotting musical si podíamos escribir canciones propias que hicieran avanzar la trama realmente, como una obra de teatro musical completa.”

Trainspotting
La icónica novela tendrá una nueva viva en el West End de Londres: melodías originales, nuevos personajes y la promesa de una experiencia totalmente renovada para los fans y seguidores del legendario universo de Renton y compañía

La conexión de Welsh con el teatro musical tiene raíces personales: de niño, vio Oliver! ocho veces en Blackpool con sus padres y declaró que White Christmas es su favorita, cinta que revisa cada Navidad desde hace cinco décadas. Aun así, el autor reconoció abiertamente que no es “gran aficionado de los musicales”, si bien estos recuerdos personales moldearon su enfoque para la adaptación.

La primera versión teatral de Trainspotting, adaptada por Harry Gibson en 1994, fue elogiada por la ferocidad y fidelidad de su lenguaje, que en buena parte replicaba el espíritu irreverente de la novela. Experiencias recientes como Trainspotting Live probaron que la obra seguía resultando idónea para el directo. El propio Welsh subrayó que la “chispa y el vigor” continúan vivos en la interacción sobre el escenario: “Estoy deseando ver la reacción del público.”

La llegada de Trainspotting the Musical en julio de 2026 devuelve al legendario texto de Welsh una nueva vida, uniendo elementos del pasado con innovaciones musicales y escénicas destinadas a actualizarlas para nuevas audiencias del West End.

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