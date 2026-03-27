Cultura

Mario Vargas Llosa inspira una serie de homenajes en Lima al cumplirse 90 años de su nacimiento

Con la presencia de sus familiares, se realizó una jornada de lectura al aire libre en Miraflores, sobre la costa del Pacífico, que inició una semana de celebraciones de la obra del escritor peruano premio Nobel 2010

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Mario Vargas Llosa celebración
Familiares y amigos de Mario Vargas Llosa participaron en la conmemoración por sus 90 años de nacimiento en Lima

La prosa del escritor peruano Mario Vargas Llosa (1936-2025) se escuchó en la tarde del jueves en su querida Lima con una lectura conjunta de 90 minutos en la que participaron decenas de personas para conmemorar los 90 años de su nacimiento, registrado el 28 de marzo de 1936 en la sureña ciudad de Arequipa.

Con el atardecer sobre el océano Pacífico como telón de fondo, esta actividad titulada 90 años, 90 minutos reunió en el malecón del distrito limeño de Miraflores a familiares, amigos y seres queridos de Vargas Llosa para recordar y difundir su obra.

El acto, organizado por la editorial Penguin Random House y la Municipalidad de Miraflores, rescató diversos momentos de emblemáticas obras de autor peruano, como La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral, La casa verde, Lituma en los Andes, La fiesta del chivo y El pez en el agua, entre otras publicaciones también más recientes, como Tiempos recios.

Por el atril de oradores pasaron a leer distintos fragmentos autores peruanos, como Gustavo Rodríguez, premio Alfaguara de novela de 2023; Jeremías Gamboa, Andrea Paz, Alexandra Pinasco, Carlos Enrique Freire y Gastón Gaviola, así como periodistas como Enrique Planas y Paco Flores, entre otros. Entre los asistentes a la actividad estuvo la familia del premio nobel, con su exesposa Patricia Llosa y sus hijos Álvaro y Morgana Vargas Llosa, quienes siguieron con atención los segmentos.

Mario Vargas Llosa celebración
La lectura '90 años, 90 minutos' rindió homenaje a Mario Vargas Llosa en el malecón de Miraflores y resaltó su legado literario

El regidor de Cultura de Miraflores, Alexander von Ehren, recordó que este distrito de Lima es escenario de diversas novelas de Vargas Llosa, que en sus líneas menciona lugares como la calle Porta, el Parque Salazar o el mismo malecón que serpentea sobre los acantilados de la Costa Verde. “Estoy seguro de que Mario está con nosotros en algún lugar de la eternidad”, aseveró Von Ehren.

Esta lectura conjunta fue parte de una serie de actividades programadas en esta semana para conmemorar al escritor peruano más universal, cuyo fallecimiento, ocurrido el 13 de abril de 2025, está por cumplir un año.

La Casa de la Literatura Peruana inauguró la semana pasada la exposición fotográfica Varguitas. La verdad de las mentiras, obra de su hija Morgana Vargas Llosa y también organizó actividades como obras de teatro y conversatorios. En la Biblioteca Nacional de Perú, este sábado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entregará una medalla póstuma, se relanzará el Museo Mario Vargas Llosa y se revelará un busto del autor.

Además, el Teatro Municipal de Lima acogerá el martes 31 la representación Mario entre las palabras y la música, un espectáculo musical y audiovisual impulsado por su entorno más cercano bajo la dirección de uno de los primos del escritor, Luis Llosa. El 31 de marzo, la Cancillería peruana junto a la Cátedra Vargas Llosa presentará en el Centro Cultural Inca Garcilaso el evento Mario Vargas Llosa: El Perú imaginado, que reunirá a diversas autoridades y figuras del mundo cultural peruano “para pensar su legado más allá de la efeméride”.

Fuente: EFE

[Fotos: Paolo Aguilar/ EFE]

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