Cultura

Hatshepsut, la faraona borrada: símbolos destrozados, rituales de legitimación y el misterio tras su herencia perdida

Estudiosos examinan cómo acciones coordinadas sobre símbolos y memoria de la faraona respondieron en realidad a tradiciones religiosas y mecanismos de legitimación política

Guardar
¿Por qué se destrozaron las estatuas de la faraona Hatshepsut? ( The Metropolitan Museum of Art, Department of Egyptian Art Archives, M10C 71)
La desaparición de la memoria de Hatshepsut en el antiguo Egipto respondió a mecanismos rituales y estrategias de legitimación política - ( The Metropolitan Museum of Art, Department of Egyptian Art Archives, M10C 71)

Durante más de 20 años, la eliminación sistemática de la memoria y los símbolos de poder de Hatshepsut, la faraona más influyente del antiguo Egipto, marcó su legado tras su muerte. Una investigación reciente propone que las causas de esta desaparición fueron multifactoriales, superando la idea tradicional de una simple venganza de su sucesor, Tutmosis III.

Los rastros físicos y simbólicos de Hatshepsut desaparecieron del registro egipcio principalmente por mecanismos rituales y ajustes políticos implementados por Tutmosis III y quienes le siguieron. Esta destrucción se tradujo en la mutilación de esculturas, la eliminación de su nombre en templos y monumentos, y la manipulación de su imagen pública. Según investigaciones recientes compartidos por Artnews, estos actos respondieron más a necesidades de legitimación masculina y prácticas rituales que a animadversión personal contra la faraona.

Investigadores explican que la eliminación de símbolos y nombres de Hatshepsut reflejó una tradición religiosa y no una simple venganza de Tutmosis III - (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)
Investigadores explican que la eliminación de símbolos y nombres de Hatshepsut reflejó una tradición religiosa y no una simple venganza de Tutmosis III - (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

Hatshepsut, que gobernó entre aproximadamente 1505 y 1458 a. C., consolidó uno de los periodos de mayor estabilidad y prosperidad en Egipto. Reabrió rutas comerciales, impulsó obras monumentales como el templo funerario de Deir el-Bahari e inauguró una etapa de crecimiento y creatividad. Su ascenso tuvo lugar tras la muerte de su esposo, Tutmosis II: primero asumió la regencia de su hijastro Tutmosis III y luego se proclamó faraona, desafiando las normas del poder masculino en el antiguo Egipto.

El sentido ritual detrás de la destrucción de la memoria de Hatshepsut

La eliminación de vestigios de Hatshepsut fue más que un ajuste de cuentas personal. El investigador Jun Yi Wong (Universidad de Toronto) argumenta en su estudio reciente que Tutmosis III, aunque responsable de suprimir los nombres e imágenes de la faraona en templos principales, actuó movido ante todo por motivos rituales.

Wong explica que las estatuas de Hatshepsut fueron fracturadas con precisión a la altura del cuello, la cintura y las rodillas, un gesto que simbolizaba la “desactivación” ritual de su poder espiritual. Estos fragmentos, según señala el investigador, a menudo se reutilizaron como material de construcción o relleno, lo que refleja una práctica común cuyo impacto a largo plazo fue la desaparición física de buena parte del legado de la faraona.

Dos estatuas de Hatshepsut. La de la izquierda es una representación como reina, mientras que la derecha simula su imagen como el faraón ideal (Museo Metropolitano de Arte, Fondo Rogers, 1929 (29.3.3); Museo Metropolitano de Arte, Fondo Rogers, 1928 (28.3.18))
Las destrucciones físicas en esculturas y monumentos de Hatshepsut buscaron desactivar su poder espiritual según prácticas comunes del Egipto faraónico - (Museo Metropolitano de Arte, Fondo Rogers, 1929 (29.3.3); Museo Metropolitano de Arte, Fondo Rogers, 1928 (28.3.18))

Las acciones atribuidas a Tutmosis III, de acuerdo con esta investigación, se concentraron en los templos más importantes y no consistieron en una persecución universal ni en una campaña de venganza directa. La mayor parte del daño a la imagen de Hatshepsut surgió de razones prácticas y de ritualidad, antes que de conflictos personales.

Nuevas interpretaciones sobre el poder y la memoria en Egipto antiguo

El debate sobre los motivos que impulsaron la eliminación de la memoria de Hatshepsut generó nuevas perspectivas entre los egiptólogos. Peter F. Dorman, profesor emérito de Egiptología en la Universidad de Chicago, sostiene que la mayor parte de los ataques contra la figura y el nombre de Hatshepsut consistieron en borrar o reasignar su papel como monarca desde parámetros masculinos, dejando casi intactas sus representaciones previas como reina.

Dorman subraya que las imágenes ligadas al rol femenino de la faraona rara vez se modificaron, mientras que la intervención se centró en los símbolos de su autoridad masculina. Estos matices artísticos y políticos modifiricaron la comprensión de cómo se entendían la legitimidad y la sucesión en el Egipto antiguo.

Museo Nacional de Jartum
La reutilización de fragmentos de estatuas de Hatshepsut como materiales de construcción permitió el ocultamiento y olvido físico de su legado - Buhen Temple was rescued from the rising waters of Lake Nasser in the 1960s and reconstructed at the Sudan National Museum in Khartoum, Sudan. The paintings date from the reign of Queen Hatshepsut (1473-1458 BC).

El estudio de la desaparición de Hatshepsut obliga a repensar la manera en que los antiguos egipcios conjugaban política, ritualidad y género para moldear tanto la memoria histórica como la representación del poder. Así, el caso de la faraona pone en evidencia la complejidad que caracterizaba los procesos de legitimación y conservación de las figuras gobernantes en la Antigüedad.

El análisis de la desaparición de Hatshepsut revela que los mecanismos de exclusión y olvido en el antiguo Egipto respondieron a una lógica ritual y política más sofisticada de lo que se había interpretado. La eliminación de su memoria, lejos de una simple revancha, se inscribe en una tradición donde la autoridad y la legitimidad se reconfiguraban a través de prácticas simbólicas cuidadosamente ejecutadas, mostrando cómo la historia faraónica fue modelada tanto por el poder como por el ritual.

Temas Relacionados

HatshepsutTutmosis IIIArqueología EgipciaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Han Kang ganó el Premio del Círculo Nacional de Críticos Literarios de Estados Unidos

La novelista surcoreana, premio Nobel 2024, obtuvo el galardón en la categoría de ficción por “We Do Not Part”, una novela sobre un violento episodio social ocurrido en su país en la década de 1940

Han Kang ganó el Premio del Círculo Nacional de Críticos Literarios de Estados Unidos

El Festival de cine francés 2026 presenta una rica programación de estrenos y clásicos restaurados

Del 9 al 15 de abril, se verán las nuevas películas de los hermanos Dardenne, Dominik Moll y Stéphane Demoustier, además de dos clásicos de Jean-Luc Godard y una retrospectiva de Claude Chabrol

El Festival de cine francés 2026 presenta una rica programación de estrenos y clásicos restaurados

Mario Vargas Llosa inspira una serie de homenajes en Lima al cumplirse 90 años de su nacimiento

Con la presencia de sus familiares, se realizó una jornada de lectura al aire libre en Miraflores, sobre la costa del Pacífico, que inició una semana de celebraciones de la obra del escritor peruano premio Nobel 2010

Mario Vargas Llosa inspira una serie de homenajes en Lima al cumplirse 90 años de su nacimiento

La mirada de Cecilia Kang sobre la comunidad coreana en Argentina conmueve en el Festival Cinelatino de Toulouse

La película ‘Hijo mayor’ aborda temas de memoria y pertenencia a través de la experiencia de una joven con doble cultura. “Sirve para responder a la pregunta ‘¿Quién soy?’“, cuenta la directora

La mirada de Cecilia Kang sobre la comunidad coreana en Argentina conmueve en el Festival Cinelatino de Toulouse

Slavoj Žižek, filósofo esloveno: “Nuestros deseos no son nuestros; pertenecen a la ideología”

¿Qué opera detrás de lo que pensamos, amamos y despreciamos? Este pensador contemporáneo sostiene que hay una fuerza que nos controla, incluso cuando creemos ser libres

Slavoj Žižek, filósofo esloveno: “Nuestros deseos no son nuestros; pertenecen a la ideología”
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de Japón: hora y TV

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de Japón: hora y TV

La selección argentina de Lionel Messi enfrentará a Mauritania en la Bombonera: hora, TV y formaciones

El líder de la barra de Racing no podrá ingresar a los estadios y aparecieron banderas que preanuncian una guerra interna

Golpe para la selección argentina: Joaquín Panichelli sufrió una grave lesión en la práctica y se perderá el Mundial

La foto de Rodrigo De Paul que generó preocupación antes de los últimos amistosos de la selección argentina de cara al Mundial 2026

TELESHOW
Moria Casán festejó 100 programas con un llamativo diálogo con ella misma: “Yo soy la televisión”

Moria Casán festejó 100 programas con un llamativo diálogo con ella misma: “Yo soy la televisión”

Murió a los 82 años Marta Lubos, actriz de Mujeres Asesinas y premiada por su trabajo en teatro

BTS anunció sus primera visita a la Argentina: cuándo serán los shows y cómo conseguir la entradas

Ian Lucas admitió su pelea con el Chino Leunis en MasterChef Celebrity: “Estábamos muy saturados”

La emoción de Abel Pintos por encontrarse en Es mi sueño con un amigo de Bahía Blanca: “Me alegra que estés acá”

INFOBAE AMÉRICA

Esta es la nueva forma de apostar que engancha a adolescentes en EEUU y alerta por riesgo de adicción

Esta es la nueva forma de apostar que engancha a adolescentes en EEUU y alerta por riesgo de adicción

Han Kang ganó el Premio del Círculo Nacional de Críticos Literarios de Estados Unidos

La inteligencia artificial logra clasificar cerámica japonesa antigua con un 93,2% de acierto

El café puede potenciar la memoria cuando falta el sueño: un estudio encontró por qué

Detenidos vinculados a Marset estarán vigilados con cámaras de seguridad en dos cárceles de Bolivia