Hatshepsut: la mujer que desafió al Antiguo Egipto, templos monumentales en Tebas y expediciones secretas a tierras desconocidas

Hatshepsut fue la primera mujer faraona en el Antiguo Egipto, gobernando más de mil años antes de Cleopatra y desafiando las estructuras tradicionales del poder - (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

Más de mil años antes de la era de Cleopatra, Hatshepsut desafió las estructuras de uno de los sistemas más conservadores del mundo antiguo y gobernó el Antiguo Egipto como faraona entre 1479 y 1458 a.C. Su ascenso y consolidación como máxima autoridad no solo redefinió el papel de la mujer en el poder egipcio, sino que dejó una huella profunda en la historia del país.

La civilización egipcia ya contaba con una extensa tradición cuando Hatshepsut accedió al trono. Durante la dinastía XVIII, Egipto vivía una etapa de estabilidad sostenida, con Tebas como centro religioso y político. El sistema egipcio se caracterizaba por su fuerte resistencia al cambio, y la realeza femenina solía quedar limitada al papel de regente para herederos menores de edad.

Hatshepsut inició su mandato como regente de su hijastro, Thutmosis III, tras la muerte de su esposo, el faraón Thutmosis II. Este papel contaba con aceptación social en la corte, pero en pocos años su posición evolucionó hasta autoproclamarse faraona, con el respaldo de un grupo selecto de sacerdotes y altos funcionarios. La alianza con estos sectores resultó determinante para romper las barreras tradicionales del trono egipcio, ya que el poder supremo había estado siempre asociado a lo masculino.

El reinado de Hatshepsut se desarrolló durante la dinastía XVIII, época caracterizada por la estabilidad política y la primacía de Tebas como centro religioso del Antiguo Egipto - (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

El proceso de legitimación de Hatshepsut incluyó una transformación profunda de su imagen pública. Aunque no renunció a su identidad femenina, la iconografía oficial comenzó a representarla con atributos varoniles, como la barba postiza y el tocado nemes. En la mentalidad egipcia, la autoridad absoluta requería una apariencia masculina, permitiendo así que una mujer pudiera consolidarse en el poder bajo esa forma.

El egiptólogo Campbell Price explicó: “No es que Hatshepsut necesariamente se vista como un hombre. Es que la única forma de presentarse como faraón legítimo es bajo una apariencia masculina”, señaló Price en entrevista con HistoryExtra.

El reinado de Hatshepsut destacó por la combinación de respeto a la tradición y espíritu innovador. Esta dualidad se reflejó en su ambicioso plan de obras públicas, en particular con la construcción del majestuoso templo funerario de Deir el-Bahari en Tebas, una de las joyas arquitectónicas del Egipto antiguo. El monumento, integrado en el paisaje rocoso, simbolizaba tanto el poder divino como la capacidad de la faraona para dejar un legado duradero.

Además, Hatshepsut impulsó expediciones comerciales al extranjero, entre las que sobresale la célebre misión a la tierra de Punt. De estas travesías regresaron barcos cargados de productos de lujo, incienso y especies exóticas, ampliando el horizonte económico y diplomático del reino. Según Price, “ella envió estas extraordinarias misiones comerciales internacionales”, demostrando una visión estratégica que trascendía las fronteras tradicionales del Nilo.

Contrario a la percepción de fragilidad asociada históricamente al liderazgo femenino, Hatshepsut mantuvo el control militar y la proyección de fuerza, elementos esenciales en la monarquía egipcia. Los relieves y estatuas de su época la muestran como símbolo de autoridad, ejerciendo presión sobre los enemigos externos del país. Price añadió: “Se representa como una esfinge que aplasta extranjeros y amenaza a quienes dudan de su poder: ‘A quien dude de mi autoridad, le sucederán calamidades’”.

El proceso de legitimación de Hatshepsut incluyó la adopción de iconografía masculina, como la barba postiza y el tocado nemes, esenciales para su aceptación como faraona legítima - Dos estatuas de Hatshepsut. La de la izquierda es una representación como reina, mientras que la derecha simula su imagen como el faraón ideal (Museo Metropolitano de Arte, Fondo Rogers, 1929 (29.3.3); Museo Metropolitano de Arte, Fondo Rogers, 1928 (28.3.18))

Un personaje crucial en la legitimación de Hatshepsut fue Senenmut, alto funcionario de su círculo de confianza. Con más de noventa títulos, Senenmut fue el principal responsable de planificar y ejecutar la imagen oficial del gobierno. “Senenmut parece ser el principal artífice de su reinado; es responsable de crear la iconografía de su poder”, señaló Price en conversación con HistoryExtra. La relación de confianza entre ambos alimentó rumores y leyendas, aunque las pruebas históricas se centran en su papel administrativo y arquitectónico.

Tras la muerte de Hatshepsut, se intentó borrar su legado del registro oficial. Su nombre y figura fueron eliminados de monumentos y estatuas, restaurando la exclusividad masculina en el trono egipcio. No obstante, el intento de damnatio memoriae no logró eclipsar la magnitud de su reinado. La experiencia de su gobierno demostró que, en circunstancias excepcionales, una mujer podía asumir el control de los mecanismos del poder divino en Egipto, mucho antes de que Cleopatra gobernara en un contexto político radicalmente distinto.

El periodo en que Hatshepsut ocupó el mando supremo garantizó estabilidad interna y potenció la expansión comercial y monumental del país. Su reinado marcó una de las etapas más prósperas y singulares del Antiguo Egipto, consolidando a la faraona como una figura emblemática cuya historia sigue atrayendo el interés de la egiptología moderna. La imagen poderosa de una mujer al frente del imperio egipcio, enfrentando y superando prejuicios milenarios, se mantiene como un símbolo de ruptura y transformación.