Noticias falsas, pánico sexual y la primera cancelación estilo Twitter, pero en el siglo XIX

El libro del día

El historiador de Cambridge Christopher Clark es conocido por sus extensos volúmenes sobre hechos monumentales, como los levantamientos de 1848 que sacudieron Europa y las crisis que condujeron a la Primera Guerra Mundial. Su nuevo libro, Un escándalo en Königsberg, es diminuto en comparación; con menos de 200 páginas, tiene el tamaño de una novela corta.

Pero el “pequeño vórtice de turbulencia” que aborda ha estado en la mente de Clark durante décadas. En la década de 1990, se topó con unos archivos que detallaban un escándalo sexual que sacudió la ciudad prusiana de Königsberg (hoy Kaliningrado, Rusia) entre 1835 y 1842. Dos pastores luteranos fueron llevados a juicio y enviados a prisión, aunque fueron absueltos de los cargos más escandalosos.

En una nota introductoria, Clark sugiere que lo que lo atrajo de forma tan insistente a este momento microhistórico fue que estos pastores fueron víctimas de rumores difamatorios mucho antes de la llegada de las comunicaciones de masas y las redes sociales. Además, subraya el “poder fabulador” del episodio, y añade con cautela: “Las semejanzas con personas y situaciones actuales, aunque no intencionadas, no pueden descartarse”.

"Königsberg en Prusia" (1890), de Karl Kaufmann

El planteamiento resulta intrigante, aunque el incesante flujo de noticias de los últimos meses ha cambiado, tal vez, lo que califica como “personas y situaciones actuales”. Clark es un escritor elegante y evocador, y Un escándalo en Königsberg ofrece un relato ágil de un pánico sexual del siglo XIX que cautivó al público y arruinó vidas. Pero uno de los mayores escándalos actuales involucra a hombres ricos y poderosos que abusaron de jóvenes durante años y lograron eludir la justicia. El extremo libertinaje documentado en los archivos Epstein no es un escándalo falso utilizado como arma; es un horror real que se encubrió.

Aun así, Clark narra la historia con dinamismo. La acción se sitúa en la Königsberg de la década de 1830, “bañada por el resplandor ámbar del tardío Iluminismo”, décadas después de la muerte en 1804 de su habitante más famoso, Immanuel Kant. Königsberg también fue escenario de la fallida campaña de Napoleón contra Rusia. Pese a su ilustre historia, la ciudad mostraba signos de decadencia y había perdido su esplendor. Sus calles eran angostas y las casas, oscuras. Las puertas de la ciudad, según una crónica contemporánea, eran “de construcción mediocre”. Un filósofo local la describió como un lugar donde “todo existe en un estado de casi”.

En este ambiente, un par de pastores luteranos sobresalían. Johann Wilhelm Ebel, de la Iglesia de la Ciudad Vieja, y Heinrich Diestel, de la Iglesia de Haberberg, eran figuras populares con personalidades muy distintas. Ebel era un predicador apacible y empático; su amigo y colega Diestel era más confrontativo, y caminaba por la ciudad “como un comandante de húsares”.

"Tribunal de la Inquisición" (1812-1819), de Francisco de Goya

Ebel había sido influenciado por las enseñanzas esotéricas de un buscador espiritual llamado Johann Heinrich Schönherr, quien creía que el mundo comenzó cuando una “bola de fuego” chocó con una “bola de agua”. Clark destaca que, aunque extraña, esta teoría reflejaba innovaciones reales de la era del vapor.

Las autoridades prusianas no veían con buenos ojos tales excentricidades. Las desviaciones sectarias del luteranismo y el calvinismo se consideraban amenazas peligrosas para la estabilidad política. Ebel, por su parte, rechazaba el racionalismo que impregnaba su formación teológica. En las enseñanzas de Schönherr halló un enfoque más profundo que las apelaciones a la razón. Alrededor de 1814, rivales de Ebel lo denunciaron ante las autoridades, acusándolo de corromper a la juventud por apartarse de la doctrina oficial. Ebel salió airoso. Incluso el establishment teológico reconoció la importancia de permitir la “experiencia religiosa”. Fue absuelto y se convirtió en un predicador célebre, cuyos sermones atraían a la élite de Königsberg.

La verdadera persecución llegaría dos décadas después. Como figura carismática de cabello largo y con ideas progresistas sobre las relaciones de género, Ebel se había convertido en confidente de sus feligresas, lo que molestó a algunos de los hombres poderosos de su entorno. Uno de ellos, el conde Finck von Finckenstein, lo acusó de causar la muerte de dos jóvenes por excitación excesiva.

“Estos son los peligros que amenazan a todas las chicas que se unen al grupo de Ebel”, declaró Finckenstein. “Y por eso solo las mujeres o los hermafroditas masculinos tienen interés en unirse”. Diestel, defendiendo a su amigo Ebel, envió una furiosa carta a Finckenstein, llamándolo “patán mentiroso y miserable cuyas infamias solo pueden haber sido fabricadas en la letrina de una visión del mundo infame”.

'Reunión de pietistas', 1852, de Adolph Tidemand

Pronto, ambos pastores estaban siendo juzgados por conducta sexual inapropiada, incumplimiento del deber y fundación de una secta ilegal. Clark subraya que las acusaciones de depravación sexual carecían de base real. Los detractores más fervientes de Ebel eran “hombres con fama de conducta moral dudosa”, según Clark. Finckenstein acusó a Ebel de pedirle que tuviera relaciones sexuales en su presencia, lo que resultó una proyección: Finckenstein ya le había dicho a su esposa que quería la presencia de Ebel durante sus relaciones. Otro anti-Ebeliano, un médico, tenía “tendencia a forzar intimidades no deseadas a las mujeres bajo su cuidado”.

Clark propone varias razones por las que Ebel se convirtió en blanco, entre ellas la “rareza de su personalidad”. Para sus detractores, sus modales y sensibilidad eran un ataque inaceptable a las rígidas normas patriarcales. Aunque Ebel estaba casado y tenía hijos, sus críticos lo presentaban como un seductor afeminado que llenaba de ideas peligrosas a sus feligresas. Finckenstein lo describió como “hermafrodita”.

Una misoginia incuestionada, tal vez, explica la aparente falta de vergüenza de los detractores de Ebel, cuya indignación no disminuía pese a su hipocresía. Tal desfachatez es un privilegio largamente concedido a los hombres que buscan controlar a las mujeres. Al fin y al cabo, sus abusos no suelen poner en peligro el sistema, sino todo lo contrario. Como señala Clark sobre los adversarios de Ebel, sus actos lascivos “en última instancia afirmaron el orden en el que ocurrieron”.

Fuente: The New York Times