Cultura

Qué referentes de la cultura integraron las listas negras durante la última dictadura

Actores, escritores, periodista, cineastas y músicos. Con la apertura de archivos históricos, salen a la luz los nombres de decenas de talentos que vieron sus carreras limitadas por sus ideas políticas

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Norma Aleandro, Antonio Berni, Abelardo
Norma Aleandro, Antonio Berni, Abelardo Castillo y Nacha Guevara (arriba); Julio Cortázar, Mercedes Sosa, María Elena Walsh y Federico Luppi (abajo)

A medio siglo de la última dictadura militar en Argentina, la Secretaría de Inteligencia (SIDE) ha iniciado la desclasificación de archivos secretos de ese período, integrando documentos clave como las actas de la Junta Militar del Hallazgo Cóndor, las normativas castrenses y el Informe Rattenbach.

Entre el material revelado se encuentran las llamadas “Listas negras”, confeccionadas en 1979, 1980 y 1982, que clasificaban a más de 300 personas bajo la denominación “fórmula 4”, en razón de sus supuestos “antecedentes ideológicos marxistas”. En dichos registros, se recomendaba prohibir a los incluidos el ingreso o permanencia en la administración pública y negarles cualquier apoyo o auspicio estatal.

Las listas identifican a figuras relevantes como Mercedes Sosa, Julio Cortázar, Tomás Eloy Martínez y Luis Brandoni, en compañía de más de 150 periodistas, así como actores y actrices (al menos 51), músicos (44) y artistas plásticos (42). Además, constan nombres de docentes, directores de cine y teatro, gremialistas y hasta titiriteros sometidos a clasificación según consideración política del régimen militar.

Hé, ctor Alterio, Alfredo Alcon
Hé, ctor Alterio, Alfredo Alcon y Luis Brandoni

El contenido forma parte de la nueva etapa de acceso público impulsada por el Estado argentino, que mantiene bajo reserva otros documentos confidenciales relacionados con la represión y el control político durante la dictadura.

A continuación, una lista de las personalidades de la cultura más reconocida que integraron estas listas:

Uno de los rubos con mayor presencia es de los actores y actrices, con figuras como Norma Aleandro, Marta Bianchi, Luis Brandoni, Carlos Carella, Nacha Guevara, Alfredo Alcon, Héctor Alterio, Norman Brisky, Oscar Ferrigno, Virginia Lago, Lidia Lamaison, Víctor Laplace, Federico Luppi, Hugo Midón, Haydée Padilla y Marilina Ross.

Leonardo Favio, Griselda Gambaro y
Leonardo Favio, Griselda Gambaro y Noé Jitrik

Entre escritores, poetas y ensayistas se encontraban Jorge Calvetti, Abelardo Castillo, Julio Cortázar, Griselda Gambaro, Héctor Gorostiza, Noé Jitrik, Jorge Abelardo Ramos, Dalmiro Saenz, Armando Tejada Gomez, David Viñas y Francisco Urondo.

Por su parte, los músicos, cantantes y compositores también formaron parte de la lista negra con Jaime Dávalos, Horacio Guarany, Miguel Angel Estrella, Víctor Heredia, César Isella, Osvaldo Pedro Pugliese, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui y María Elena Walsh, entre muchos otros.

Pino Solanas, Osvaldo Bayer y
Pino Solanas, Osvaldo Bayer y Carlos Alonso

Además figurar del cine y el teatro, con directores, cineastas y escenógrafos, como Tito Cossa, Leonardo Favio, Carlos Gandolfo, Juan Carlos Gene, Pedro Orgambide y Pino Solanas.

En el rubo de periodistas, en muchos casos también historiadores, escritores y ensayistas, estuvieron Osvaldo Bayer, Tomas Eloy Martinez, Rogelio García Lupo y Jacobo Timerman. Por su parte, entre pintores y críticos de arte se encontraban Carlos Alonso, Antonio Berni, Alberto Bruzzone y Raúl Lozza

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