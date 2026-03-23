Cultura

La historia real detrás del cuadro que estuvo perdido en un museo británico y hoy fascina a Europa

“Los jugadores de dados” pasó años sin ser reconocido hasta que expertos revelaron su autoría, devolviendo protagonismo al arte barroco francés en el Reino Unido

Guardar
El regreso de “Los jugadores
El regreso de “Los jugadores de dados” impulsa el reconocimiento internacional del Preston Park Museum

El regreso de “Los jugadores de dados” al Preston Park Museum marca un hito para el patrimonio artístico de Stockton-on-Tees y revaloriza la importancia de su colección. Tras décadas fuera del foco público, la obra de Georges de La Tour vuelve a ocupar un lugar central, impulsando la atención internacional hacia este museo británico, según informó BBC News.

La pieza permaneció oculta durante varios años en un ático del museo, sin que se conociera su verdadera autoría ni su relevancia para el arte europeo. Fue recién en 1972 cuando una inspección rutinaria permitió identificar la firma de de La Tour, lo que transformó radicalmente el estatus del cuadro y su posición en la colección local.

El hallazgo no solo supuso una sorpresa para los responsables del museo, sino que también elevó el perfil de Stockton-on-Tees en el panorama cultural del continente. Desde entonces, la pintura ha sido considerada la más reconocida del museo, atrayendo a expertos y visitantes de distintas partes del mundo.

La reciente restauración, realizada tras su exhibición temporal en el Museo Jacquemart-André de París, ha permitido que el cuadro vuelva a lucirse en óptimas condiciones y continúe cautivando al público.

El valor artístico de la obra y su impacto internacional

La restauración de la obra
La restauración de la obra de Georges de La Tour destaca el valor del arte barroco francés

Los jugadores de dados” representa una escena de juego nocturno, donde la luz de una vela —aunque invisible en el lienzo— domina el ambiente y moldea los rostros y armaduras de los personajes. Este recurso, característico del claroscuro barroco, es una de las señas de identidad más notables del pintor francés.

La técnica empleada por de La Tour aporta un dramatismo singular, al destacar los contrastes entre las zonas iluminadas y los espacios en penumbra. Este manejo de la luz es clave para comprender el atractivo de la obra y su lugar dentro del arte barroco francés.

La pintura no solo ha cautivado al público británico, sino que logró gran repercusión durante su exhibición en París. El regreso a su sede original en Inglaterra, tras la restauración y conservación del marco, refuerza el vínculo entre Stockton-on-Tees y la historia del arte europeo.

De acuerdo con la información de BBC News, la exposición estará abierta hasta el 1 de noviembre de 2026, permitiendo que más personas puedan acercarse al legado de Georges de La Tour.

Una historia de donación y redescubrimiento

La pintura permaneció oculta durante
La pintura permaneció oculta durante años antes de ser identificada en 1972

El cuadro llegó al Preston Park Museum como parte de una donación realizada en los años treinta por Annie Elizabeth Clephan, quien quiso honrar la memoria de su padre, Edwin Clephan. Durante mucho tiempo, la obra fue registrada simplemente como “Throwing the Dice” y almacenada sin mayor atención.

El reconocimiento de su autoría se produjo cuando Christopher Wood, especialista de Christie’s, revisó el inventario del museo durante una valoración en 1972. Este momento marcó un punto de inflexión y permitió que la pintura se convirtiera en el principal atractivo de la institución.

El museo, a través de sus portavoces, ha recordado que la obra pasó de ser un cuadro inadvertido a convertirse en un símbolo para la ciudad y la región. La notoriedad internacional que alcanzó Stockton-on-Tees en el ámbito del arte barroco se debe en gran parte a la presencia de esta pieza excepcional.

La comunidad local y el orgullo por la obra recuperada

La luz y el claroscuro
La luz y el claroscuro en “Los jugadores de dados” cautivan a expertos y visitantes

El regreso de “Los jugadores de dados” ha generado una renovada sensación de orgullo entre los habitantes de Stockton-on-Tees. El concejal responsable de cultura, Nigel Cooke, enfatizó en declaraciones al medio citado: “Hay algo muy especial en recibirla nuevamente en casa”.

Para Cooke, compartir la obra con públicos de otros países resulta honroso, pero su presencia en la ciudad representa un motivo de celebración para toda la comunidad.

La importancia simbólica de la pintura trasciende la mera exhibición: refuerza la conexión de Stockton-on-Tees con el patrimonio europeo y consolida el papel del museo como custodio de bienes culturales de alto valor.

“El recién nacido” es una
“El recién nacido” es una de las obras más emblemáticas de Georges de La Tour

La recuperación y difusión de la obra también ha impulsado el interés por el arte barroco entre nuevas generaciones de visitantes, quienes ahora pueden contemplar de cerca una pieza maestra de la pintura francesa del siglo XVII. El hecho de que la exposición esté prevista hasta finales de 2026 ofrece una oportunidad prolongada para quienes deseen descubrir o reencontrarse con el talento de Georges de La Tour.

“Los jugadores de dados” continuará siendo un punto de referencia para la cultura local y un atractivo ineludible para quienes visitan el museo. La historia de su redescubrimiento y restauración pone de manifiesto cómo el trabajo de conservación y valoración de los museos puede rescatar auténticas joyas del pasado y devolverlas al presente con todo su esplendor.

Temas Relacionados

Arte BarrocoPatrimonio CulturalArteNewsroom BUEGeorges de La Tour

Últimas Noticias

“No hay palabras que puedan calmar ese dolor”: de la confesión de Sharon Stone al libro de Giselle Krüger

La actriz estadounidense contó que perdió nueve embarazos y sacó de abajo de la alfombra lo que sufren las mujeres cuando ocurre una pérdida perinatal. La escritora argentina pasó por el streaming de Infobae para hablar sobre este tema tan complejo y silencioso

“No hay palabras que puedan

La comedia musical ‘Francisco, el Papa del Fin del Mundo’ ingresa en la vida del gran líder religioso

El joven compositor Nicolás Crespo aborda la espiritualidad y conciencia social del líder católico en la obra que se presenta mañana en el Teatro Picadero

La comedia musical ‘Francisco, el

Qué referentes de la cultura integraron las listas negras durante la última dictadura

Actores, escritores, periodista, cineastas y músicos. Con la apertura de archivos históricos, salen a la luz los nombres de decenas de talentos que vieron sus carreras limitadas por sus ideas políticas

Qué referentes de la cultura

Un siglo del Nobel Dario Fo, el padre del teatro irreverente que ridiculizó al poder

Su legado revolucionó el teatro y sacudió los cimientos del poder. Un aniversario que revive su irreverencia, su vínculo con la resistencia antifascista y un galardón que dividió opiniones

Un siglo del Nobel Dario

Takashi Murakami llega a Australia: 150 obras, el legado de Superflat y un depósito convertido en templo del arte

El artista japonés protagoniza la mayor retrospectiva jamás vista en Sídney, abarcando tres décadas de creación. La cita promete un recorrido vibrante por sus piezas icónicas y nuevas producciones

Takashi Murakami llega a Australia:
DEPORTES
El emotivo video de Tomás

El emotivo video de Tomás Aranda a los 12 años que compartió Boca tras su primer gol: “Los sueños se cumplen”

“¡Preste atención, señor!“: la dura crítica de Romario a Ancelotti por la ausencia de Neymar en la selección de Brasil

“Está mi mamá escuchando”: el reclamo de Ruggeri al Pollo Vignolo por la palabra que usó para explicar el gol de Aranda para Boca

Tensión en el Miami Open: el motivo por el que el juez del partido entre Francisco Cerúndolo y Medvedev debió bajarse de la silla

Las imágenes de Lewis Hamilton y Kim Kardashian juntos en Tokio: el gesto del piloto de F1

TELESHOW
Maxi López se defendió tras

Maxi López se defendió tras los dichos de su exsocio y la acusación de estafa: “Yo decidí enfocarme en mi familia”

¿Emilia Mernes chateaba con Leandro Paredes?: “Los rumores en redes vienen desde hace rato”

El mal momento de Brenda Asnicar en las redes: “Se están haciendo pasar por mí”

El comediante y streamer libertario Martín “Negro” Almeida: “El humor político es clave en la batalla cultural”

Adiós a Rómulo Berruti: Función Privada, la gran ventana del cine argentino y mundial que llegó con la democracia

INFOBAE AMÉRICA

Descubren cómo una planta prehistórica

Descubren cómo una planta prehistórica podría generar agua en escenarios extremos

La dictadura cubana negó la liberación anticipada del artista opositor Luis Manuel Otero Alcántara tras cinco años de cárcel

Largas filas en Teherán para comprar generadores ante la amenaza de Trump de atacar las centrales eléctricas de Irán

Cómo funcionan los humedales flotantes que ya muestran resultados prometedores en la lucha contra la polución

Megapiranha y la evolución de un mito: cómo un pez prehistórico se convirtió en “estrella” del cine de terror