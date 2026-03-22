Cultura

Una nueva generación de restauradores se forma para proteger el patrimonio de Bolivia

Un programa educativo especializado brinda a mujeres y hombres conocimientos para la preservación de edificaciones y objetos históricos, promoviendo la apropiación social y el rescate de tradiciones en distintas regiones bolivianas

Guardar
Patrimonio de Bolivia

Una nueva generación de jóvenes tomó sus herramientas en Bolivia para iniciar su preparación en la Escuela Taller de Restauración de La Paz (ETRLP) e iniciar un camino que, tras dos años, los colocará como personal cualificado para defender y promover el patrimonio del país.

El sonido de los martillos, las amoladoras, los destellos de la soldadura y la fricción en la madera de las sierras se escuchan de nuevo en un recinto que dotó la Alcaldía, cerca del centro histórico de La Paz, para que casi medio centenar de jóvenes se forjen como restauradores con el apoyo de la cooperación española.

“Este programa está dirigido a proteger y revalorizar el patrimonio cultural”, explicó para esta nota Ximena Auza, arquitecta y técnica de la ETRLP, sobre la capacitación que ya inició y que creará una nueva generación de restauradores tras 16 años continuos de labor.

Auza mencionó que la mirada hacia el patrimonio cultural, que abarca los edificios antiguos, el mobiliario o las esculturas, “está sufriendo nuevas dinámicas”, ya que es un factor de identificación de la población con sus raíces y, por lo tanto, de carácter “social” en el que se tiene que intervenir.

La Escuela Taller de Restauración
La Escuela Taller de Restauración de La Paz capacita a jóvenes bolivianos para proteger el patrimonio cultural del país

La experta señaló que en La Paz, como en otras ciudades de Bolivia, hay un “desconocimiento” sobre el valor del patrimonio, lo que ocasiona que muchos bienes, como las casonas antiguas, colapsen y su legado desaparezca por la “falta de apropiación” y el “desinterés” en preservar la historia común.

Por lo que acá aparece el valor de espacios como la ETRLP y otras que funcionan en las ciudades de Potosí, Sucre y la región oriental del país, para contar con “mano de obra cualificada para hacer esos procesos”.

“Disposición para aprender”

La Escuela Taller en La Paz tiene las especialidades de construcción civil, para la conservación de cimientos, fachadas, techos y cielos falsos; carpintería para la restauración, para la preservación de muebles; el tallado y la policromía, para el trabajo en madera o imágenes religiosas o retablos a los que también se debe devolver el color; y la carpintería metálica.

“Lo que yo valoro son las ganas que puedan tener (los estudiantes) para asimilar y aprovechar la oportunidad de estar acá (...) también su disposición de tiempo para aprender”, dijo Javier Gutiérrez, maestro de tallado en madera y policromía.

Medio centenar de estudiantes se
Medio centenar de estudiantes se forman como restauradores en un programa apoyado por la cooperación española y la Alcaldía de La Paz

La Escuela Taller de La Paz ha estructurado el proceso de formación mediante un currículo que dura dos años y que es 80% práctica y 20% teórica, bajo la filosofía de “aprender haciendo”, y en la que se forma a hombres y mujeres bajo las mismas exigencias.

El programa es para jóvenes de 18 a 30 años, con varias horas a la semana que se deben cumplir para concluir con el máximo conocimiento de la técnica.

Uno de los casos más importantes es el de Olga Quispe, maestra de construcción civil para la restauración, que estudió en la primera generación de la ETRLP, en 2009, y que encontró en esta actividad su “vocación” y las puertas a nuevas experiencias, según relató.

Quispe heredó su interés por la construcción civil de su padre, a quien veía de niña cómo construía la casa familiar, a lo que se sumó el deseo de transmitir el conocimiento que adquirió, lo que calificó como “lo que más” le ha llenado de orgullo hasta ahora.

El currículo de la Escuela
El currículo de la Escuela Taller de La Paz combina 80% de práctica con 20% de teoría y dura dos años de formación intensiva

El conocimiento en la Escuela Taller también incorpora técnicas actuales para la realización de mobiliario, así como técnicas extranjeras como el kumiko japonés, que es una técnica de unión de madera sin la utilización de clavos para formar figuras geométricas, además del arte hispánico mudéjar.

Las Escuelas Taller de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) son parte de alrededor de 340 proyectos en 74 ciudades de 24 países de América, África y Asia, además que han formado a decenas de miles de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Fuente y video: EFE.

Fotos: EFE/ Gabriel Márquez.

Temas Relacionados

Escuela Taller de RestauraciónLa PazAlcaldía de La PazCooperación EspañolaPatrimonio CulturalFormación Profesional

Últimas Noticias

La obra de Frank Frazetta, el más grande dibujante de cómics, continúa marcando el ritmo del arte fantástico

Un óleo creado en 1973 para una portada de un libro de Edgar Rice Burroughs encabeza una subasta y refleja el aumento del interés por el artista estadounidense que no para de romper récords

La obra de Frank Frazetta,

Eugenio Dittborn muestra sus enigmáticas pinturas aeropostales en el Bellas Artes

La exposición “Historias del rostro” invita al público a descubrir el distintivo método uno de los más destacados artistas chilenos, donde retratos y sudarios viajan por el mundo en sobres, cuestionando los límites de las tradiciones artísticas y la permanencia de la obra presencial

Eugenio Dittborn muestra sus enigmáticas

Sale a subasta un esbozo de un emblemático retrato de Napoleón

El dibujo de Antoine-Jean Gros, que sirvió de preparación para el cuadro “Bonaparte en el Puente de Arcole” saldrá a la venta en París

Sale a subasta un esbozo

La pintura que nadie esperaba: así fue el increíble redescubrimiento de John Constable en el corazón de Texas

Tras exhaustivas investigaciones y análisis modernos, la pieza “The Cornfield” revela pistas inéditas sobre la técnica y evolución del pintor británico, obligando a reescribir parte de su historia

La pintura que nadie esperaba:

El Recoletazo: una jornada artística por la memoria

La propuesta del 25 de marzo del CC Recoleta reúne intervenciones performáticas y actividades abiertas al público, enmarcadas en los cincuenta años del golpe de Estado

El Recoletazo: una jornada artística
DEPORTES
La áspera reacción del Cuti

La áspera reacción del Cuti Romero tras la derrota del Tottenham que lo dejó a un punto del descenso

Tomás Etcheverry frenó a la revelación española y avanzó a octavos de final en el Miami Open

A cuánto quedó Messi de convertirse en el futbolista con más goles de tiro libre: la pelea de los 1000 gritos con Cristiano Ronaldo

River Plate visita a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura

La patada por la que Tagliafico fue expulsado por segunda vez consecutiva en el Olympique de Lyon

TELESHOW
El conmovedor mensaje de Marisa

El conmovedor mensaje de Marisa Brel a su padre a 28 años de su muerte: “Se me rompió el corazón”

Rocío Marengo contó que usó la inteligencia artificial para hacer terapia: “No me juzga”

Terciopelo, encaje y trenzas: así fue el look otoñal de Juana Viale en la mesa de su programa

Entre cultura, sabores y afectos: Julieta Ortega mostró cómo fue su escapada a Nueva York

En plena polémica con Emilia Mernes indican que una amiga suya le copió un particular look a María Becerra en un show

INFOBAE AMÉRICA

El partido del canciller alemán

El partido del canciller alemán Merz se perfila ganador de las elecciones regionales en Renania-Palatinado

Elecciones municipales en Francia: el socialista Emmanuel Grégoire se impuso en París y la extrema derecha ganó Niza

Zelensky ve señales de nuevos intercambios de prisioneros con Rusia tras las reuniones de su equipo negociador con EEUU

La obra de Frank Frazetta, el más grande dibujante de cómics, continúa marcando el ritmo del arte fantástico

Israel advirtió que seguirá atacando a Hezbollah “hasta que la amenaza sea retirada de la frontera” con Líbano