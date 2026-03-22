Rock, dictadura y prejuicios: 34 pensamientos Charly García que vuelven en un libro de entrevistas de Pipo Lernoud

Charly Garcia en el recital de presentación de su disco "Piano Bar" en Chile, junio de 1985

1. Creo que muchos pibes que me escuchan no entienden parte de mis letras, pero de alguna manera les gusta mi forma de ser.

2. No pienso que el rock vaya a cambiar el mundo. Aunque de alguna manera cambió el mundo. Creo que ni John Lennon ni Bob Dylan existieron al pedo. Si no fuera por John Lennon yo estaría haciendo otra cosa. Por lo menos cambió mi mundo.

3. Sucede que ahora el rock se ha convertido en un entretenimiento masivo, y entonces hay buenos y malos discos de rock.

4. En los tiempos del Proceso, ser rockero era medio kamikaze, pues en los recitales la cana se llevaba hasta a los músicos. Los pibes que iban a los recitales sabían que podían volver a dormir en sus casas como también podían dormir en prisión. Creo que hubo una valentía increíble en el sentido de aceptar que “’yo no soy igual a los demás” e ir a un recital con la paranoia de que te agarre un cana y te mate a trompadas simplemente porque estabas en un recital de rock.

5. No me gusta lo seguro. En cuanto algo se vuelve previsible y seguro pierde todo atractivo para mí.

6. En la época de Sui Generis sólo faltaba que nos pusieran alitas para que pareciéramos ángeles. Cortar Sui Generis me permitió crecer, porque estábamos mostrando una imagen muy diferente a lo que éramos realmente.

7. Yo siempre tengo confianza en la gente. Nunca pienso que no van a entender nada. Parto de la premisa de que la gente entiende todo. Siempre creí que haciendo cosas buenas, la gente me iba a responder.

8. Cada uno tiene que encontrar su camino. Por eso digo que no soy hippie ni punk, respeto todas las filosofías, pero no me gustan los uniformes, ordenar mi vida a partir de lo que piensa otra persona.

9. Hay muchos rockeros que cultivan una nostalgia del rock. Muchos hay que dicen que el rock era el de antes y no aceptan la música nueva. Pero la música cambia todos los días, como el mundo.

10. A medida que te hacés más famoso perdés más libertad. Ganás libertad artística y creativa para hacer lo que más te guste, podés poner tu profesionalidad al servicio de algo creativo, pero a la vez, ya casi no podés salir a la calle porque enseguida estás rodeado de gente. Por eso me gusta, de vez en cuando, borrarme y hacerme un lavado de cerebro.

11. Cuando tenga ochenta años tal vez estaré con mis recuerdos de lo que me sucedió con Sui Generis o Serú Girán, y entonces me como la galocha. Intuyo que voy a seguir tocando toda mi vida y voy a seguir componiendo, me escuche o no me escuche la gente. Cuando uno está conectado con la creatividad siempre tiene su tabla de salvación. Quizás la mejor música que componga la haga a los sesenta años. Sólo quiero ser un artista fiel a sus sentimientos.

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12. Es una cosa muy argentina: llegás a los veinticinco años y cortás todo. De los quince a los veinticinco el tipo vive a fondo, hace de todo. Cuando llega a los veinticinco se pone la corbata y se acabó la joda.

13. Los pibes de ahora (El Proceso) no vienen con tanta información. Entonces es sano tirarles una buena onda. Nosotros (Serú Girán) no damos soluciones, pero de alguna manera estamos planteando conflictos que tarde o temprano los afectarán.

14. Hoy no nos pasan mucho por la radio, porque piensan que nuestra música es extranjerizante (Serú Girán). O porque tuvimos algún tema censurado. Pero un día nos pasarán y dirán: “Uy, esto, en esa época era impresionante!”. Porque va a pasar esto, estoy seguro. Por eso no me preocupa mucho que hoy no nos pasen por la radio.

15. Yo estoy siempre como cagándome en los prejuicios, y eso me tira mucha gente en contra, lo sé. Pero alguien tiene que hacerlo, porque si nos quedamos todos en la cueva no pasa nada.

16. A mí me importa un toco la gente. Me importa más lo que opina la gente que lo que opinan los músicos.

17. Me gustaba más la música que se hacía antes del 70 que la que se escucha hoy (1977). Era música más original, con más polenta. Ahora, con el rock sinfónico y el jazz rock hay mucha musicalidad, mucho virtuosismo, pero no hay compositores, no sé. Ahora un grupo suena parecido a otro, hay un par de sintetizadores y mellotrones por ahí, y la música se embellece mucho pero también se estandariza. Pronto va a volverse a admitir que nuestro folklore está en los años sesenta, en un montón de cosas que pasaron y que en su momento no entendimos. Aquello fue muy potente, y hay mucho que sacar todavía.

18. A las máquinas electrónicas de hacer música hay que manejarlas. Al principio te fascinan con sus sonidos y te hacen desviarte de lo que querés hacer. Tiene que ser una onda de música, no de efectos y ruidos. A mí me preocupa mucho la canción, o sea la melodía y la letra. Y con los aparatos, lo lindo es encontrarles un lenguaje nuevo para tocar la canción. Hay que tener todos los aparatos para embellecer tu música, pero es inútil coparse tratando de embellecer la nada.

19. Yo no soy una estrella. No me siento así. Me revienta eso. Tampoco voy a decir que soy un pobre vagabundo. ¿Soy lo que soy? Por ahí la gente lee una revista y ve tu foto y dice: “¡La estrella!” No se ponen a pensar más allá de eso. A veces ese asunto me trae un sentimiento de frustración.

20. La música que hacemos nosotros tiene que ver con una cosa super primaria, una comunicación super instantánea. Y me parece que sentarse al piano duro y tocar duro para que la gente te escuche duro ¡es de una dureza terrible! Hay una energía que tiene que ver con los intestinos y con los pies, y no solamente con la cabeza. Yo creo que siempre voy a tocar así, y que cada vez me voy a largar más para afuera.

21. Si yo sintiera que cuando voy a tocar no pasa nada, revisaría todo lo que hago, me encerraría a componer. Pero creo que pasa algo con lo que hago, y eso que pasa con la gente es super sagrado, tiene una fuerza invisible. Es lo que me hace vivir, lo que me alimenta para componer.

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22. En el escenario el cuerpo y la mente van a una velocidad impresionante. El músico tiene que meterse la mano adentro y darse vuelta como un guante.

23. Ahora no hay un gran avance hacia la libertad de la gente, fuera de que ya no te piden documentos por la calle. La democracia o la revolución para mí también pasa por dejar a la gente ser como quiere. Yo puedo ser como quiero porque soy famoso, pero eso me distancia de la gente con quienes tengo que vivir esa libertad y ese cambio.

24. Mi revolución fue que con Sui Generis todos los pibes empezaron a cantar y se vistieron como quisieron y pudieron hacer el amor con más libertad que las generaciones anteriores. Fue una ínfima revolución en la historia argentina, pero yo la rescato. Quebramos un poquito la careta, empezamos a sacarnos el mocasín. Los pibes de pronto dijeron: “¡Ah, pero entonces yo no soy el único raro!”.

25. Lo único que me importa es estar al remango, vivir mi vida y que cada uno pueda vivir la suya. En este país todo te está pidiendo: “Calmate, flaco, portate bien”. Yo quiero sacarme toda esa culpa que llevamos dentro; la profesora de piano, el colegio, los militares... Es un ¡BASTA! enorme. Bancate ese defecto…

26. Con la separación de Sui Generis fue muy bueno decir que no por primera vez. Es como estar en una fiesta en la que todo el mundo la está pasando bien menos el dueño de casa, porque está cansado, ve todo en desorden y no se divierte. Entonces de pronto dice: “Bueno, se acabó, me voy a dormir, ¡se acabó la fiesta! Decir que no, que se terminaba, fue la afirmación de alguna polenta, de alguna nueva rebeldía. Fue como decir: “¡Voy a ser yo mismo, no me van a llevar de aquí para allá!”.

27. Cada vez que disuelvo un grupo empiezo de nuevo. Lo mejor que hay es volver a empezar de abajo, porque tenés todo el camino para crecer. Si empezás de arriba, sólo te queda ir para abajo.

La tapa de 'Clics modernos', uno de los discos más famosos de la historia de Charly García

28. A veces vas a tocar a un recital como si fueras a la guerra, totalmente histérico: O me aplauden o los mato. Y los aplastás con una bola de ruido, acción y actitudes que quizás confunden a la gente. Yo ya pasé por eso cuando era muy criticado y no estaba dispuesto a rendirme. Salía a pelear y a ganar. Ahora (1985) es diferente porque estoy más tranquilo y tengo ganas de que gocemos todos.

29. Hay que tener cuidado con el asunto de la imagen, porque se te queda pegada y tenés que obedecer un estilo determinado. De todos modos, a mí no me importa: Hoy me pongo gomina, mañana me la saco…

30. En la época de “Demoliendo hoteles” me cansé de tratar de ser normal y “conectarme con la realidad”. Me salió eso de decir: “Ma sí, yo ya pasé por Videla, estoy a mil revoluciones por minuto, soy como un bicho raro en mi propio país”. Me hizo bien ir al choque, decirle a los monos que no me iban a domesticar así nomás.

31. Por fin los argentinos tenemos un buen sonido de grabación, que se puede presentar en cualquier país. Siempre tuvimos un “movimiento” muy creativo, pero nos faltaba el nivel técnico para salir a España y Latinoamérica, donde escuchan mucha música anglosajona bien hecha.

32. Aquí es como si hubiese dos países diferentes. Hay un tajo generacional entre los que aceptan la vida como un permanente cambio, los que quieren lo nuevo, y aquellos que están agarrados con uñas y dientes a una vieja misión del mundo.

33. Creo que no hay que tratar de explicar el rock. Hay que dejar que suceda, que se produzca esa magia. El rock es un sentimiento que te pega o no, vivas donde vivas y hagas lo que hagas.

34. Después de que “El sueño terminó” como dijo Lennon, vino un bajón tremendo. Pero llegó el momento de aceptar que la vida sigue, que aunque no tenemos ninguna verdad, sólo se trata de vivir. Que cada uno es diferente al otro, pero a pesar de eso tenemos que conectarnos, ponernos de acuerdo, porque estamos todos en el mismo barco.

Publicado originalmente en Canta Rock Año 4, N° 73 (XI-1986).