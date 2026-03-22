Cultura

La pasión de Frida Kahlo y Diego Rivera tendrá una serie en streaming

Netflix anunció una adaptación del libro “Nada es negro”, de la autora francesa Claire Beres, que buscará reconstruir una mirada auténticamente mexicana y femenina sobre la pareja

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La pasión de Frida Kahlo
La pasión de Frida Kahlo y Diego Rivera tendrá una serie en streaming

Menos de seis meses después de que Frida Kahlo estableciera un récord como la artista femenina más cotizada del mundo, Netflix anunció la producción de una nueva serie centrada en la vida de Kahlo y su relación con el muralista Diego Rivera.

El proyecto, ideado para una audiencia internacional, buscará reconstruir una mirada auténticamente mexicana y femenina sobre la pareja, bajo la dirección de Patricia Riggen y Gabriel Ripstein. Esta ficción surge al calor de una mayor presencia de producciones en México, dado que Netflix se comprometió en 2022 a invertir USD 1.000 millones en el país.

El nuevo proyecto contará con la adaptación de la escritora María Renée Prudencio, quien toma como punto de partida la biografía Nada es negro (2019) escrita por la autora francesa Claire Berest. La plataforma describió la propuesta como “la historia de una bomba envuelta en seda”, una referencia al comentario del líder surrealista André Breton, quien calificó la obra de Kahlo como “una cinta alrededor de una bomba”.

Frida Kahlo estableció un récord
Frida Kahlo estableció un récord como la artista femenina más cotizada del mundo al venderse por más de USD 54 millones (Foto AP/Kirsty Wigglesworth, archivo)

La serie aún no tiene reparto confirmado ni fecha de estreno, pero contará con la producción de la actriz y productora mexicana Mónica Lozano, reconocida por su aporte a proyectos de raigambre local. Esta presencia nacional distingue el proyecto de otras aproximaciones previas de Hollywood a la figura de Kahlo, incluyendo la aclamada película “Frida” (2002), protagonizada por Salma Hayek, cuya interpretación fue reconocida con una nominación al Premio Oscar a Mejor Actriz.

En 2004, especialistas accedieron al baño clausurado de la Casa Azul, residencia donde Kahlo vivió la mayor parte de su vida, y hallaron cientos de documentos y obras pertenecientes a la pareja. Este hallazgo renovó el interés académico e histórico por la figura de ambos artistas, ampliando la comprensión de su legado y sus vínculos personales.

Las directoras Riggen y Ripstein enfatizaron su intención de alejarse de los tópicos habituales. Riggen declaró a Variety que la serie abordará la relación desde una óptica “femenina y mexicana, pero también global”, y buscará explorar el amor, los conflictos y la vida creativa conjunta de la pareja “de una manera moderna, íntima y poderosa para las nuevas generaciones”. Ripstein agregó que desea trascender los lugares comunes de la historia romántica: “La serie es una narrativa deconstruida, traviesa y por momentos desbordante, construida sobre dos ejes fundamentales: su relación amorosa y su vida artística compartida”.

Los artistas Diego Rivera y
Los artistas Diego Rivera y Frida Kahlo se divorciaron en 1939, pero volvieron a casarse el 8 de diciembre de 1940 en el Ayuntamiento de San Francisco

La producción también dará relevancia al contexto social y político en el que se forjaron las obras de Kahlo y Rivera. La pareja fue llamada “el elefante y la paloma”, expresión acuñada por la madre de Kahlo en referencia a la desproporción física entre ambos, poco antes de su primer matrimonio.

El marxismo fue un punto de unión para ambos: pese a su divorcio inicial y múltiples relaciones extramatrimoniales—incluyendo un romance entre Rivera y la hermana menor de Kahlo, y una vinculación de Kahlo con León Trotsky—la afinidad ideológica sostuvo la relación hasta la muerte.

En paralelo al anuncio de Netflix, la figura de Frida Kahlo sigue recibiendo atención internacional. El Museum of Fine Arts de Houston exhibe en la actualidad una muestra dedicada a la construcción de su mito personal, mientras que el Museum of Modern Art de Nueva York prepara para este mes una exposición mayor centrada en Kahlo y Rivera, inspirada en una producción de la Metropolitan Opera que explora su historia amorosa.

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