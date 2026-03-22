La obra de Frank Frazetta, el más grande dibujante de cómics, continúa marcando el ritmo del arte fantástico

Frank Frazetta regresa al primer plano del mercado del arte con la subasta de una de sus obras más codiciadas: Princesa cautiva

Frank Frazetta regresa al primer plano del mercado del arte con la subasta de una de sus obras más codiciadas: Princesa cautiva, el óleo creado en 1973 como portada para la reedición en libro de bolsillo de La gente del tiempo perdido, de Edgar Rice Burroughs.

La pieza lidera la próxima gran subasta de memorabilia de entretenimiento de Propstore, programada entre el 25 y el 27 de marzo, con una estimación máxima de USD 1 millón, cifra que refleja la creciente demanda y los precios en ascenso por el arte fantástico del artista.

Costas, vicepresidente de Propstore, explicó que la fijación del precio de Captive Princess se basa en los resultados recientes de otras pinturas de portadas de Frazetta. En septiembre, la obra Man Ape (1966), realizada para una edición de Conan, alcanzó USD 13,5 millones en subasta a través de Heritage Auctions, rompiendo el récord para una pintura de Frazetta.

En octubre, la portada de Luana (1972) se vendió por USD 1,75 millones, mientras que una versión de 1970 de A Princess of Mars superó los USD 1,4 millones. Estas cifras marcan una tendencia de valorización sin precedentes para el género, que refuerza el atractivo comercial de Captive Princess.

"Egyptian Queen" se vendió por USD 5,4 millones en 2019 (Masterpieces of Fantasy Art publicado por Taschen)

El cuadro muestra la escena del secuestro de una mujer por parte de dos seres simiescos, situados ante un árbol gigantesco cubierto de musgo. Ese detalle, junto con las profundizaciones que Frazetta sumó tras la impresión inicial —como indicó Costas a Artnet News—, convierte la pieza en un ejemplo paradigmático de la capacidad del artista para fusionar dinamismo físico e imaginación narrativa.

Costas afirmó: “Con Captive Princess, Frazetta demuestra que no fue solo un pintor de figuras dramáticas, sino un verdadero arquitecto de mundos imaginados. Ese equilibrio entre el vigor muscular y la construcción inmersiva de escenarios es esencialmente Frazetta, y explica por qué obras como esta siguen capturando el interés de los coleccionistas”.

En noviembre, otra portada de Frazetta para la edición de 1974 de The Moon Men de Burroughs fue subastada en USD 718.750. Aunque de menor tamaño, compartía los mismos motivos narrativos y el estilo visual que definen a las portadas más representativas del artista, utilizando la espectacularidad de la fantasía para trascender el marco del papel y penetrar otras áreas del coleccionismo.

En noviembre, otra portada de Frazetta para la edición de 1974 de The Moon Men de Burroughs fue subastada en USD 718.750

Frazetta ocupa una posición singular en la intersección entre arte fantástico, cómic y cine. El propio Costas destacó la capacidad de obras como Luana para conectar distintos públicos, al haber sido portada de la novela de Alan Dean Foster, de la revista Vampirella en su número 31 (1969) y ser utilizada en el póster estadounidense de la película Luana (1968). The People That Time Forgot también tuvo adaptación al cine en 1977, lo que permite prever que obras como Captive Princess seguirán expandiendo su alcance entre diferentes tipos de coleccionistas.

Costas proyectó que la demanda generacional, el aval de instituciones y el coleccionismo cruzado continuarán impulsando nuevos récords en el mercado del arte relacionado con la fantasía y el cómic. “Espero que las pinturas de Frazetta sigan estableciendo nuevos referentes”, afirmó.