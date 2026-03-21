La intimidad del amor, el dolor en la espera y los ecos de la migración: 7 poemarios para leer en el Día Mundial de la Poesía

El Día Mundial de la Poesía destaca la vigencia del género y su papel transformador en la cultura global (Imagen ilustrativa Infobae)

El Día de la Poesía es un recordatorio de la vigencia y la capacidad transformadora de un género que persiste en la vida cultural global. Cada 21 de marzo, editoriales, lectores y autores se reúnen para rendir homenaje a la palabra poética, un lenguaje que atraviesa generaciones y permite explorar lo sensible, lo íntimo y lo colectivo. Las novedades editoriales, junto a las reediciones y las antologías, ocupan un lugar central en las celebraciones y se convierten en una excusa para descubrir voces nuevas, regresar a clásicos y compartir lecturas.

La poesía, lejos de ser una experiencia estática, se renueva en cada libro y encuentro, deslizándose entre la oralidad, la escritura y las redes sociales contemporáneas. Esta fecha invita a recorrer diferentes modos de decir, sentir y pensar el mundo, a través de autores que proponen caminos diversos: desde la exploración del deseo y la memoria hasta la reivindicación de la identidad y el refugio en la palabra.

En este marco, siete poemarios recientes permiten acercarse a distintas formas de la palabra poética, desde la intimidad contemporánea hasta la tradición universal.

1. Cerezas y fuego – Florencia Dapiaggi

Florencia Dapiaggi, con tan solo 22 años, se consolida como una de las voces jóvenes más destacadas de la poesía argentina contemporánea. En Cerezas y fuego, su segundo poemario, la autora se sumerge en una exploración honesta del deseo, la culpa y la reconciliación, apostando a una mirada directa sobre la experiencia femenina y la identidad lésbica.

Florencia Dapiaggi, autora de 'Cerezas y fuego', visibiliza la identidad lésbica y la experiencia femenina contemporánea desde su poesía (Gentileza de la editorial)

La obra surge de un proceso de transición personal: escrita entre los 18 y los 20 años, durante los años de confinamiento y los primeros pasos en la universidad, la autora narra su recorrido íntimo a partir del cuerpo y el erotismo. Dapiaggi derriba tabúes y desafía prejuicios, exponiendo sus emociones con una voz que va del miedo y la culpa a la afirmación y la confianza.

El cuerpo, el placer y la identidad son ejes que atraviesan la obra, en la que la poeta apuesta por legitimar el goce propio y el lenguaje directo, situando su escritura en la reivindicación de las experiencias reales y la sensibilidad contemporánea.

2. Cuando el mundo me hablaba de vos – Valentín Carrera

Valentín Carrera, nacido en Tres Arroyos en el 2000, debuta en la escena literaria con Cuando el mundo me hablaba de vos, un poemario que explora todas las formas del amor a través de la evocación de recuerdos, inviernos compartidos y la nostalgia de los vínculos.

'Cuando el mundo me hablaba de vos', de Valentín Carrera, retrata la intensidad de los sentimientos y la búsqueda de refugio en el amor (Gentileza de la editorial)

Carrera, quien comparte su escritura y sensibilidad en redes sociales bajo el seudónimo “valencarrera_”, aborda en sus poemas la intensidad de los sentimientos y el deseo de permanecer en la memoria del otro. La obra se caracteriza por una voz poética sutil y melancólica, que recorre el duelo, la esperanza y la búsqueda de refugio emocional.

3. La persistencia de las olas – Antología

La persistencia de las olas de Albura ediciones propone un recorrido poético latinoamericano donde el mar se transforma en punto de encuentro para distintas generaciones y estilos. Esta antología reúne cien poemas que exploran la relación entre el ser humano y el océano, abordando desde la fascinación por su inmensidad hasta las huellas históricas y sociales que deja en quienes lo habitan o lo atraviesan. El mar aparece aquí como símbolo de viaje, frontera, herida, refugio y esperanza.

La antología 'La persistencia de las olas' explora el mar como símbolo de migración, frontera y transformación personal en cien poemas (Gentileza de la editorial)

Las voces que integran el libro dialogan entre sí, reflejando tanto la tradición como la renovación de la poesía de tema marítimo. El mar sirve de escenario para pensar en la migración, la pérdida, el turismo, la crisis ambiental y la posibilidad de transformación personal. Los poemas invitan a sumergirse en aguas conocidas y desconocidas, y a regresar a tierra con nuevas perspectivas.

4. Escapar del frío – Juliana Del Pópolo

En Escapar del frío, Juliana Del Pópolo presenta una poesía en la que el amor se convierte en territorio de conflicto y de búsqueda. Los poemas exploran cómo la pasión puede convivir con la incertidumbre, el dolor y la contradicción.

La autora se detiene en los momentos en los que el deseo irrumpe y altera lo cotidiano, y examina la manera en que la escritura ofrece refugio frente a las emociones que desbordan.

Juliana Del Pópolo, con 'Escapar del frío', profundiza en el conflicto amoroso y la escritura como refugio frente al dolor y la incertidumbre - (Gentileza de la editorial)

La propuesta de Del Pópolo no esquiva la vulnerabilidad ni la complejidad de los sentimientos. La autora, oriunda de Mendoza y activa como editora y tallerista, utiliza una voz clara y directa que interpela sobre la dificultad de escapar de lo que se siente.

5. Poet X – Elizabeth Acevedo

En Poet X, Elizabeth Acevedo da vida a Xiomara Batista, una adolescente del barrio neoyorquino de Harlem que encuentra en la poesía una vía de expresión frente a las restricciones familiares y sociales.

Elizabeth Acevedo, en 'Poet X', utiliza el verso para dar voz a la autoafirmación e identidad en un contexto de adversidad social (Gentileza de la editorial)

La protagonista, marcada por los desafíos de su entorno y el peso de las expectativas, recurre a la escritura para procesar sus vivencias y afirmar su identidad. La novela, construida en formato de versos, retrata el crecimiento personal y la lucha por hacerse oír en un contexto donde la voz propia suele ser silenciada.

Acevedo plasma en este libro el poder de la palabra para canalizar emociones, romper silencios y abrir caminos de pertenencia y autoafirmación.

6. Poemas para almas torturadas – Liz Ison

Poemas para almas torturadas, a cargo de Liz Ison, reúne una selección de textos de algunos de los nombres más reconocidos de la poesía en lengua inglesa. Esta antología recorre temas como el amor, el dolor, la melancolía y la nostalgia, y teje un puente entre la tradición literaria y sensibilidades contemporáneas, inspirándose en la figura de Taylor Swift como letrista.

Poemas para almas torturadas conecta la lírica de Taylor Swift con grandes poetas universales y temas como amor y venganza - (Gentileza de VR Editoras)

El libro incluye poemas de autores como Emily Dickinson, William Shakespeare, Oscar Wilde y W. B. Yeats, entre otros, y propone una lectura que acompaña tanto en momentos de sosiego como de tormenta emocional, ofreciendo consuelo a quienes buscan respuestas en la experiencia poética de generaciones pasadas.

7. Poesía de paso – Alvaro Garat

Alvaro Garat, nacido en 1991, propone en este libro una invitación a alojarse temporalmente en la poesía. Poesía de paso utiliza la metáfora de un hotel donde los lectores pueden quedarse antes de volver al mundo, enfrentando recuerdos y exhalando dolor.

'Poesía de paso', de Alvaro Garat, transforma el poema en hotel de paso, invitando a la introspección y la experiencia colectiva del dolor - (Gentileza de la editorial)

Garat estudia Letras, trabaja en el sector editorial y comparte su amor por los libros en redes sociales como “Alvinbooks”. Este primer proyecto en papel condensa su escritura diaria y su vínculo con la poesía como viaje introspectivo.