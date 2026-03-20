El realismo mágico de Isabel Allende llega al cine animado con los productores de ‘Kung Fu Panda’ y ‘El gato con botas’

El cuento 'Dos palabras' de Isabel Allende será adaptado a cortometraje animado por ICON Creative Studio y los productores Pilar Flynn y Rafael Agustín

El célebre cuento “Dos palabras”, de la escritora chilena Isabel Allende (1942), será adaptado a cortometraje animado por los productores Pilar Flynn y Rafael Agustín, según publicó este jueves el semanario estadounidense Variety. Este proyecto, que se suma a una serie de adaptaciones audiovisuales de la galardonada escritora –La casa de los espíritus, Inés de Alma Mía y De amor y de sombras–, contempla la reinterpretación visual de uno de sus relatos más emblemáticos, originalmente incluido en el libro Cuentos de Eva Luna (1989). “Estoy encantada de ver pronto uno de mis cuentos más antiguos adaptado por un equipo increíble. Es una historia sobre el poder de las palabras, y no puedo esperar a verla cobrar vida”, dijo Isabel Allende a Variety.

La historia, escrita en 1989 por Isabel Allende y considerada la adaptación más solicitada de sus relatos, será llevada por primera vez a la pantalla gracias a un acuerdo sin precedentes con el estudio ICON Creative de Canadá, según confirmó la compañía. El cortometraje será dirigido por Pilar Flynn, quien también asumirá los roles de productora ejecutiva y coguionista. Flynn, nacida en Chile y con más de veinte años en la industria de la animación, expresó: “Dirigir y escribir esta película es un sueño hecho realidad. Estoy emocionada por la oportunidad de entrelazar mi herencia y mi expresión artística para dar vida al realismo mágico de Isabel”.

La obra destaca por su impronta de realismo mágico y, como ocurre de forma transversal en el trabajo de Allende, por la fuerza de sus protagonistas femeninas, la memoria, la identidad y la experiencia latinoamericana. “Dos palabras” cuenta la historia de Belisa Crepusculario, una mujer que sobrevive a la pobreza vendiendo la escritura de cartas y discursos en un contexto marcado por la violencia política y la persecución, donde luego de conocer a un militar que aspira al poder desarrolla una relación marcada por la influencia simbólica de las palabras, eje central del relato.

Isabel Allende participará activamente en la adaptación de 'Dos palabras' para garantizar la fidelidad al texto original y a su temática literaria

La producción cuenta con Isabel Allende como productora ejecutiva, junto a Rafael Agustín (responsable de la serie Jane The Virgin), quien compartirá tareas de guion y producción ejecutiva. Agustín señaló que “es un honor que Isabel haya confiado en Pilar y en mí para esta historia. Fiel a su inquebrantable celebración de las mujeres en el mundo a través de su obra y filantropía, es significativo verla sumarse para impulsar el debut como directora de Pilar. Estamos sinceramente honrados y emocionados de llevar su trabajo a nuevas generaciones”.

El equipo se completa con Rafael Chaidez, productor galardonado con dos premios Emmy y Annie por títulos como Kung Fu Panda, El Gato con Botas y Moon Girl y Devil, el Dinosaurio de Disney. Shea Wageman, directora general y presidenta de ICON, y Carson Loveday, vicepresidente del estudio, también actuarán como productores ejecutivos, junto a Damián Perea, fundador del Animayo Film Festival. Wageman afirmó: “Nos sentimos honrados de colaborar para llevar por primera vez a la pantalla el extraordinario relato de Isabel Allende. Esta historia posee una relevancia profunda para nuestra época; trata sobre el poder transformador de las palabras, el triunfo del espíritu humano y la elección de la inspiración. Con nuestro equipo artístico de primer nivel y este liderazgo creativo excepcional, estamos creando algo especial que respeta tanto las raíces latinoamericanas como los temas universales de la obra”.

La iniciativa buscará capturar la esencia del texto original mediante una propuesta audiovisual innovadora, con la participación activa de Allende en el proceso creativo para priorizar la fidelidad a la narración y a la temática de la obra. “Estoy emocionada por la oportunidad de entrelazar mi herencia y mi expresión artística para dar vida al vívido realismo mágico de Isabel”, dijo Pilar Flynn. Con esta nueva apuesta, la obra de Allende, laureada con múltiples reconocimientos internacionales y el Premio Nacional de Literatura 2010 en Chile, sigue expandiéndose más allá del libro, acercando su trabajo a nuevas generaciones. Sin ir más lejos, para abril de este año se espera el estreno de la nueva adaptación de la aclamada novela La casa de los espíritus (1982), el primer libro de la escritora en el que narra la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, amores secretos y una revolución sangrienta.

Fuente: EFE

[Fotos: archivo Infobae]