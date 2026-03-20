Descartes, filósofo y matemático: “Todo lo complejo puede dividirse en partes simples”

El método cartesiano propone analizar los problemas dividiéndolos en partes manejables para facilitar su comprensión y solución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

René Descartes, uno de los pensadores más influyentes de la modernidad, expuso en su obra un principio que transformó la filosofía y la ciencia: “todo lo complejo puede dividirse en partes simples”. Esta máxima, que atraviesa su método, ha sido clave tanto en la investigación científica como en el análisis filosófico, según explicó la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Su impacto sigue vigente en la manera en que se abordan problemas en matemáticas, ciencia y distintas áreas del conocimiento.

Qué significa la frase de Descartes

La frase central del método de Descartes se traduce en la necesidad de abordar los problemas complejos descomponiéndolos en elementos más sencillos para analizarlos y resolverlos con mayor claridad. Según la Stanford Encyclopedia of Philosophy, Descartes propuso en su “Discurso del método” dividir cada dificultad en tantas partes como fuera posible para facilitar su resolución. El medio Capital Ideas Online detalló que esta estrategia permite aislar los aspectos más simples de un problema, entenderlos de manera individual y, a partir de allí, reconstruir la comprensión del fenómeno general.

Esta forma de proceder se ha trasladado al método científico, la matemática y la resolución de problemas en la vida cotidiana. De acuerdo con Capital Ideas Online, la idea de dividir lo complejo en partes simples se replica en la investigación científica, la psicología y hasta en la gestión de proyectos. Así, el abordaje cartesiano facilita el análisis sistemático y reduce la sensación de que los desafíos resultan insuperables.

El origen de la frase de Descartes

El principio de descomponer lo complejo surge de la metodología que René Descartes desarrolló en el siglo XVII, en plena revolución científica. En su obra Discurso del método (1637), el filósofo francés estableció cuatro reglas para orientar el pensamiento. Lla Stanford Encyclopedia of Philosophy señala que la segunda regla indica que cada dificultad debe fraccionarse en tantas partes como sea necesario para resolverla mejor.

La célebre consigna de René Descartes influyó en la filosofía, la ciencia y la matemática, sentando bases para el pensamiento racional moderno

La frase exacta de Descartes es: “Dividir cada una de las dificultades que examinaré en tantas partes como sea posible y como se requiera para resolverlas mejor”. Esta cita, incluida en la segunda regla de su método, aparece en numerosas traducciones y comentarios. Si bien la expresión “todo lo complejo puede dividirse en partes simples” no es textual, resume el núcleo de la propuesta cartesiana y se utiliza habitualmente para explicar su método de análisis.

Este enfoque se consolidó también en sus “Reglas para la dirección del espíritu”, donde la división de los problemas se presenta como una vía para alcanzar certezas. El análisis de lo simple y lo compuesto permitió a Descartes deducir principios fundamentales y sentar las bases de la ciencia moderna, como subraya la Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Quién fue René Descartes

René Descartes nació en 1596 en La Haye, Francia, y falleció en 1650 en Estocolmo, Suecia. Fue filósofo, matemático y científico, reconocido por su aporte decisivo al pensamiento occidental. De acuerdo con Britannica y Biography.com, es considerado el “padre de la filosofía moderna” y uno de los fundadores del racionalismo. Su célebre frase “pienso, luego existo” resume su búsqueda de certezas indudables a partir de la duda metódica.

En el ámbito de la matemática, desarrolló la geometría analítica, que unió la geometría y el álgebra y dio origen al sistema cartesiano de coordenadas. Su método influyó en la física y la biología, y su dualismo mente-cuerpo originó debates filosóficos que continúan hasta la actualidad. El legado de Descartes abarca desde la lógica y la epistemología hasta la óptica y la teoría de autómatas, con una influencia decisiva en el desarrollo de la ciencia y el pensamiento crítico.