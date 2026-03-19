Cultura

Una carta de Monet revela las dificultades económicas del movimiento impresionista

El manuscrito, dirigido a un hermano de Édouard Manet, describe cómo el creador de "La Japonaise" gestionó recursos y refleja la búsqueda de estrategias para sostener su producción artística durante el siglo XIX

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La carta inédita de Claude
La carta inédita de Claude Monet revela el difícil inicio financiero del impresionismo

En una carta recientemente revelada, Claude Monet documentó su decisión de entregar varias de sus pinturas como garantía para obtener un préstamo. El documento, fechado el 18 de octubre de 1875, forma parte del archivo personal del pintor y será subastado por Autograph Auctions el 25 de marzo, según informó Artnet News.

La correspondencia, dirigida a Gustave Manet, hermano de Édouard Manet, detalla cómo Monet recibió mil francos de préstamo, suma que se comprometió a devolver con el producto de la venta de 35 pinturas de su autoría. En el texto, Monet indica haber entregado ya ocho de esas obras al subastador Charles Oudart, y menciona la inclusión de un cuadro en proceso que representa a una mujer japonesa de tamaño natural. Esta pieza, conocida posteriormente como La Japonaise, retrata a Camille Doncieux, esposa del artista, vestida con un kimono. Actualmente, la obra se exhibe en el Museo de Bellas Artes de Boston y su valor estimado ronda los 100 millones de dólares.

La información destaca que la misiva de Monet arroja luz sobre las complicaciones económicas que enfrentaron los primeros exponentes del impresionismo. Según declaraciones recogidas por el medio, Francisco Piñero, director ejecutivo de International Autograph Auctions Europe, subrayó la relevancia histórica del documento: “Lo que hace que este documento en particular, firmado por Claude Monet, sea tan importante históricamente es la luz que arroja sobre las dificultades financieras de los primeros impresionistas. Más que una simple lista de cifras, refleja la determinación de Monet ante los inicios inestables del movimiento”.

El interés por las obras de Monet ha crecido de manera sostenida en el mercado internacional. En 2019, su pintura Meules alcanzó los 110,7 millones de dólares en una subasta de Sotheby’s Nueva York, y estableció un récord para una pintura impresionista. Los almiares, los nenúfares y los paisajes urbanos venecianos del artista han atraído a coleccionistas de todo el mundo.

La pintura "Meules" de Claude
La pintura "Meules" de Claude Monet estableció en 2019 el récord de subasta para una obra impresionista

La próxima subasta de la carta añade un nuevo capítulo al legado documental de Claude Monet y a la historia del impresionismo, y revela detalles sobre cómo los artistas de la época buscaron distintas estrategias para sostener su trabajo en períodos de incertidumbre económica.

Fuente: Artnet News.

Fotos: Reuters/ Eduardo Munoz; archivo y International Autograph Auctions Europe.

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