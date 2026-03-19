La mirada íntima y sin límites de Sofia Coppola al proceso creativo de Marc Jacobs

Marc Jacobs, a la izquierda, y Sofia Coppola posan para un retrato fotográfico de la película "Marc by Sofia" durante la 82.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el martes 2 de septiembre de 2025. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP, Archivo)

Ni Sofia Coppola ni Marc Jacobs estaban convencidos de que un documental fuera una buena idea. Jacobs no estaba seguro de querer ser el sujeto de uno y Coppola no estaba segura de querer la presión de ser la persona detrás de la cámara. Después de todo, era su amigo de más de 30 años. ¿Y si la película no era buena?

Sin embargo, la idea, que atribuyen a los productores RJ y Jane Cha Cutler, empezó a tomar forma. Coppola siempre se había interesado por la moda y el proceso creativo. Jacobs sabía que si alguien podía ayudarlo a sentirse menos cohibido, sería ella. Y decidieron lanzarse a lo desconocido. Al menos, lo harían juntos.

“No había límites”, dijo Jacobs en una entrevista, junto a Coppola, antes del Festival de Cine de Venecia en septiembre. “Era como si cada quien fuera como era y aceptara lo que le tocara, y así iba a ser”.

Marc por Sofia, que se estrena en cines de Estados Unidos el viernes, es un collage evocador, muy al estilo de Coppola, de las influencias de Jacobs, su biografía y su equipo trabajando en la creación de una colección de prêt-à-porter.

Trailer de "Marc by Sofia" de Sofia Coppola

“Nunca había hecho nada parecido sin un plan ni un guion”, dijo Coppola. “Lo que intentaba era mostrar su proceso creativo en torno a esta colección y luego entrelazar la inspiración, las referencias y los artistas que colaboraron con él para lograr este retrato completo”.

Creando “Marc, por Sofía”

Según comentaron, fue una producción muy sencilla. A veces, Coppola llegaba a la oficina con su propia cámara de mano. Otras veces, su hermano Roman Coppola venía a ayudarla. Coppola nunca antes había realizado un documental de larga duración y el proceso le resultó emocionante, aunque aclaró que no representa una nueva etapa ni un nuevo rol como directora.

También pudo ver algunas de las cosas que suceden entre bastidores a las que rara vez tiene acceso, como estar detrás del escenario en un desfile de moda.

“Tenía total libertad, lo cual fue genial. Simplemente filmaba lo que me interesaba”, dijo. “Era como tomar instantáneas, algo que ya conocía”.

Las dos se conocieron a principios de los 90 en Nueva York, cuando Coppola le preguntó a su madre si podía ir a ver el desfile de Perry Ellis en el que Jacobs estaba trabajando. Conectaron enseguida, gracias a su pasión compartida por el arte, la música, la moda y el cine, y han colaborado en numerosas ocasiones en bolsos, vestidos, anuncios y mucho más. Jacobs ha visitado sus platós e incluso ha proporcionado ropa para algunos de sus personajes, incluyendo algunos de los abrigos que Scarlett Johansson lució en Lost in Translation (Perdidos en Tokio).

Si bien Coppola quería reconocer su amistad, incluso haciendo un pequeño cameo en su película, tampoco quería que la historia girara en torno a ella ni a ellos, necesariamente. El foco seguiría estando en Jacobs.

“No quería que se tratara demasiado de mí”, dijo Coppola. “Pero quería que se sintiera personal, hecho por mí, que yo formara parte de ello y que, en ese sentido, no fuera simplemente una entrevista o un retrato genérico”.

Las influencias de Marc Jacobs

Además de mostrar el proceso de diseño de la colección prêt-à-porter Primavera 2024, Marc by Sofia está repleto de referencias cinematográficas y artísticas, con fragmentos de Hello, Dolly!, All that Jazz, Sweet Charity y muchas otras de las películas favoritas de Jacobs. Le impresionó especialmente que ella consiguiera los derechos para usar los fragmentos.

Esta imagen, difundida por A24, muestra a la cineasta Sofia Coppola (izquierda) en el set junto a Marc Jacobs durante el rodaje del documental "Marc by Sofia". (A24 vía AP)

“Me hizo sentir muy especial. Y no podía imaginar que todo eso le sucediera a cualquiera”, dijo Jacobs. “Sentí que estaba bien porque era para Sofía. Puede que no sea cierto, pero así es como me gusta pensarlo”.

También incluye algunos datos biográficos, momentos clave de su carrera y breves vistazos a la abuela de Jacobs, una figura influyente en su vida con quien vivió de adolescente en Nueva York y quien le inculcó la importancia de cuidar la ropa bonita. Tras el desfile, Coppola y su hermano visitan a Jacobs en su casa, donde, en pijama de seda, habla de su bajón anímico. Le gusta usar una frase acuñada por su amiga, la cineasta Lana Wachowski, para describir la sensación: «Post-arte».

“Simplemente sentí que podría haber sido cualquier conversación”, dijo Jacobs. “No sentí que hubiera una relación entre director y entrevistado. Fue algo totalmente natural”.

Aun así, Jacobs estaba nervioso la primera vez que ella se lo mostró. Le preocupaba cómo se vería, cómo sonaría y qué resultado obtendría.

“Como es típico en mí, cuando terminó dije que no me odiaba después de verlo”, dijo Jacobs entre risas. “Simplemente pensé que todo se sentía natural. No estaba fingiendo. No había nada artificial ni falso. Así que, le guste o no a la gente, sé que me sentí bien siendo yo mismo y Sofía, ya sabes, viéndolo a su manera”.

Fuente: AP