El New Museum de Nueva York reabre tras 2 años y una inversion de USD 82 millones

El New Museum de Nueva York reabre sus puertas tras dos años de cierre y una inversión de 82 millones de dólares

El New Museum de Nueva York, único museo de Manhattan dedicado exclusivamente al arte contemporáneo, reabre sus puertas el sábado tras dos años de cierre y una inversión de 82 millones de dólares en obras que permitieron duplicar su superficie.

Instalado desde 2007 en el barrio de Bowery, en el sur de la isla, el edificio, que parece un conjunto de grandes cajas apiladas unas sobre otras de forma desfasada, está ahora adosado a otro inmueble de acero y vidrio, completamente diáfano.

La nueva ala, de 5.500 metros cuadrados, fue diseñada por los arquitectos Shohei Shigematsu y Rem Koolhaas, en colaboración con Cooper Robertson.

Además de nuevos espacios de exposición, alberga un pequeño anfiteatro, una azotea con vistas a la ciudad y un restaurante.

La exposición inaugural 'Nuevos humanos: memorias del futuro' reúne a más de 200 participantes de arte, ciencia, literatura y cine

La reapertura llega con una exposición titulada Nuevos humanos: memorias del futuro, que reúne a más de 200 participantes provenientes del arte, las ciencias, la literatura y el cine, y explora cómo los artistas han imaginado históricamente el futuro de la humanidad ante las transformaciones tecnológicas, políticas y biológicas.

La exposición pone a dialogar obras contemporáneas con otras pertenecientes a la historia, firmadas por Francis Bacon, Salvador Dalí o Marcel Duchamp.

El museo, que no tiene colección permanente, se consolidó en la década de 2000 como un lugar de descubrimiento de la creación emergente, dentro de un ecosistema cultural neoyorquino dominado por instituciones mucho más poderosas, como el MoMA, el Whitney y el Guggenheim.

“Desde nuestra fundación hace casi 50 años, el New Museum es un lugar de acogida para el arte más innovador de hoy y un refugio para los artistas que lo crean”, declaró Lisa Phillips, directora del New Museum, que dejará su puesto en abril después de 27 años al frente de la institución.

Obras de artistas históricos como Francis Bacon, Salvador Dalí y Marcel Duchamp dialogan con creaciones contemporáneas en la muestra principal del New Museum

“Nuestro nuevo edificio (...) da testimonio de un compromiso renovado con el arte contemporáneo y las ideas nuevas, así como de una visión del museo como un espacio en constante evolución, dedicado a asumir riesgos, a la colaboración y a la experimentación”, añadió.

Fuente: AFP.

Fotos: Ángel Colmenares/ EFE.