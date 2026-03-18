Samanta Schweblin, entre los cinco finalistas del millonario Premio AENA de literatura de habla hispana

Samanta Schweblin, entre los cinco finalistas del millonario Premio AENA con su libro “El buen mal” (Foto: Alejandra López)

La escritora argentina Samanta Schweblin figura entre los cinco finalistas del Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana, que distingue al mejor libro publicado en 2025 con una dotación de un millón de euros. Schweblin compite con su libro de relatos El buen mal (Seix Barral), obra que ha recibido elogios de la crítica y ha reforzado su posición como referente internacional de la literatura en español.

El anuncio de los finalistas se realizó en la librería La Mistral, en Madrid, con la presencia de Rosa Montero, presidenta del jurado, quien destacó el impulso que supone este nuevo galardón para escritores y lectores. El premio, creado por AENA, busca situarse entre los más reconocidos del ámbito hispanohablante y su primera edición ha puesto especial énfasis en la narrativa latinoamericana. Junto a Schweblin, fueron seleccionados Héctor Abad Faciolince (Colombia), Nona Fernández (Chile), Marcos Giralt Torrente (España) y Enrique Vila-Matas (España).

La autora ha consolidado una trayectoria internacional luego de residir más de una década en Berlín, donde enseña escritura creativa. “Desde que me fui del país, mis libros son más argentinos que nunca”, le dijo en una entrevista a Infobae. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas y ha recibido distinciones como el National Book Award en Estados Unidos. Libros anteriores como Distancia de rescate y Kentukis la llevaron a ser finalista del Premio Booker Internacional en dos ocasiones.

Portada de "El buen mal"

En entrevistas con Infobae, Schweblin ha señalado que el cuento es el género donde se siente más cómoda, pese a que muchas veces se lo considera menor en relación a la novela. “Siempre estoy escribiendo cuentos, en mi caso es la novela la que es la excepción”, explicó la autora sobre el proceso de escritura de El buen mal, compuesto por seis relatos creados entre 2021 y 2024. Según detalló la escritora, el último cuento le llevó más de un año de trabajo y describió su relación con el género: “Intelectualmente demanda mucho más, eso no significa que un libro de cuentos sea mejor ‘per se’”.

La crítica ha destacado la capacidad de Schweblin para crear universos inquietantes y explorar temáticas como la maternidad, el miedo, la culpa y el cuidado, líneas recurrentes en su narrativa. En diálogo con Infobae, la autora se refirió a la función del malestar en su literatura: “Un malestar que enciende la rabia, un dolor punzante por una injusticia innecesaria, algo ocurre y nos obliga a detener la vorágine y prestar verdadera atención. Los cuentos de este libro van directo al corazón de este estado de alarma, a qué podríamos ver cuando finalmente nos detendremos a mirar”.

El Premio AENA pertenece a la empresa pública y primera operadora aeroportuaria. Su dotación es de un millón de euros para la obra ganadora y con 30 mil euros para cada uno de los cuatro finalistas. El jurado, presidido por Rosa Montero, está conformado por los argentinos Leila Guerriero y Jorge Fernández Díaz, el escritor mexicano Elmer Mendoza, los españoles Pilar Adón y Luis Alberto de Cuenca, y el presidente de AENA, Maurici Lucena. Anunciarán la decisión final el 8 de abril durante un almuerzo en Barcelona. Hasta entonces, habrá que esperar.