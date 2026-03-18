Caravaggio: la historia detrás del cuadro que Italia compró por USD 35 millones

El proceso de atribución de la pintura a Caravaggio, liderado por Roberto Longhi en 1963, incrementó su valor de 1.500 a 35 millones de dólares

En Infobae al Regreso, Mica Mendelevich analizó el reciente desembolso del Estado italiano por una pintura de Caravaggio, un hecho que reabre el debate sobre el valor cultural, económico y simbólico de las obras maestras.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Mica Mendelevich detalló: “El Estado italiano, ni más ni menos, compró una obra de Caravaggio por 35 millones de dólares”. Explicó que, a pesar de tratarse de una cifra que impresiona, en el universo del arte se considera “barata” para una pieza de semejante autor y contexto.

El precio de un Caravaggio y la ley que lo protege

Mendelevich ilustró la magnitud de la compra con una comparación: “Una pintura de 60x40 vale 70 Ferraris de lujo”, pero sostuvo que, en el mercado internacional, la cifra es inferior a lo que podría alcanzar en una subasta abierta. “Si Caravaggio saliera a la venta en una subasta, alcanzaría fácil los 100 millones de dólares”, aseguró, y destacó el rol clave de la legislación italiana: “El Estado tiene dos recursos para frenar que se venda y se vaya para afuera. El primero es que cualquier oferta el Estado la puede igualar y el vendedor sí o sí se la tiene que vender a Italia. El segundo, que el Estado italiano decide si ese Caravaggio puede o no salir de Italia”.

El trasfondo legal y patrimonial fue central en la conversación. Mendelevich subrayó que en Latinoamérica no existen mecanismos similares para impedir la exportación de bienes culturales. “En el MALBA tenemos una obra emblemática de Brasil, que es ridículo que no esté dentro de Brasil, el Abaporu de Tarsila do Amaral, y la tenemos nosotros en Figueroa Alcorta”, ejemplificó.

El Estado italiano desembolsó 35 millones de dólares para adquirir una pintura de Caravaggio y evitar su salida del país (EFE/EPA/ANSA/MASSIMO PERCOSSI)

La especialista recordó el proceso que elevó el valor de la obra: “Por la mirada clínica de un académico, esta pintura pasa de costar 1.500 dólares a 35 millones”. La identificación de Roberto Longhi en 1963, sumada a análisis técnicos posteriores, consolidó la atribución a Caravaggio y disparó su cotización.

De la vida de Caravaggio al mercado global

La vida turbulenta del pintor también fue eje del análisis: “Caravaggio era un rockstar, era un artista que estaba desquiciado. Vivió en cinco ciudades, acuchilló a un tipo, estuvo dos veces en la cárcel, se escapó y así vivió 38 años”, relató Mendelevich, quien remarcó la escasez de su producción: “Caravaggio, 60 obras en total, solamente cinco retratos. Picasso, 16.000”.

El equipo de Infobae al Regreso indagó sobre cómo el contexto social y la percepción del arte inciden en su precio. “Arte es todo lo que los hombres llaman arte y no cualquier hombre. Arte es lo que el director de un museo, el dueño de una revista, el comprador, Sotheby’s, Christie’s. Arte es lo que esas personas llaman arte”, sostuvo Mendelevich.

El caso de Caravaggio contrasta con el de autores modernos y contemporáneos, cuyas obras suelen alcanzar cifras aún mayores sin el consenso histórico que acompaña a los viejos maestros. “Hay una sola obra de Da Vinci que batió récord en 400 millones de dólares. Después tenemos un Caravaggio, 170 millones de dólares en el 2019, y un Rubens en 76”, puntualizó la columnista.

La compra de la obra de Caravaggio reavivó el debate sobre el valor cultural y económico del arte en el mercado global (REUTERS/Remo Casilli/File Photo)

La paradoja del arte contemporáneo: precio, estatus y reserva de valor

La discusión avanzó sobre la volatilidad y construcción social del valor en el arte actual. “Hay artistas vivos que cuestan esta cantidad de guita”, remarcó Mendelevich, citando ejemplos como Jeff Koons y Damien Hirst. “Esto tiene que ver con la construcción que hace el mercado de arte de esos artistas”, explicó, ante la sorpresa del conductor por los precios de obras abstractas y contemporáneas.

“En un momento el arte moderno se vuelve reserva de valor”, sintetizó, para luego agregar: “Si la vieron 450 mil personas en un año esa pintura, llevó a 450 mil visitantes y les cobraba una entrada”. Así, el arte se convierte en activo financiero y bien cultural, con retornos tangibles para el Estado.

El debate, que incluyó referencias al Mingitorio de Duchamp y a obras emblemáticas como el Abaporu y el Salvator Mundi, dejó una reflexión sobre la percepción y los mecanismos que determinan el precio de una obra. “La pintura empieza a reflexionar sobre sí misma. Aparece una reflexión que hace la pintura sobre sí misma”, concluyó Mendelevich.

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