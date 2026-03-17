Una lesión de Marianela Núñez obliga a reprogramar la agenda de esta semana del Teatro Colón

La suspensión de las funciones de Marianela Núñez en el Teatro Colón sacudió la agenda cultural de Buenos Aires, donde su presencia había generado una ola de entusiasmo que se reflejó en la venta récord de entradas, agotadas en apenas media hora en febrero. La bailarina principal del Royal Ballet de Londres, cuya presentación en El lago de los cisnes estaba prevista para el viernes 20 y el domingo 22 de este mes, no podrá cumplir con este compromiso a causa de una lesión lumbar.

Este contratiempo obliga a reorganizar la grilla del máximo coliseo argentino y pospone un esperado reencuentro entre la artista y su audiencia porteña, según informó el Teatro Colón a través de sus canales oficiales.

Uno de los datos que subraya la magnitud de este fenómeno es el récord de demanda de entradas que generó Núñez: la boletería alcanzó el lleno absoluto en menos de treinta minutos, un hecho inusual en la historia reciente del Teatro Colón.

La cancelación se produce después de que Núñez, en plena función de Giselle en la Royal Opera House de Covent Garden, sufriera una fuerte caída durante el segundo acto el pasado viernes. El episodio, que se manifestó primero como una “molestia dolorosa” en la cintura, derivó horas más tarde en un espasmo lumbar intenso, según relató la propia artista en un mensaje de video difundido por el Teatro Colón en sus redes sociales.

La bailarina principal del Royal Ballet de Londres no podrá cumplir con este compromiso a causa de una lesión lumbar

“Me resbalé y me di un golpe fuertísimo. Pude terminar el show, pensé que iba a estar bien, pero cuando llegué a mi casa toda la zona lumbar entró en espasmo; empecé a experimentar muchísimo dolor y lo que más me preocupó es que iba perdiendo movilidad en la zona”, explicó. La recomendación médica impidió que tomara el vuelo de diecisiete horas entre Londres y Buenos Aires, situación que forzó su ausencia en las funciones programadas.

En respuesta a la baja de Núñez, el director del Ballet Estable, Julio Bocca, confirmó a través de un comunicado en video la continuidad de las presentaciones del viernes 20 y el domingo 22, aunque con cambio en el rol principal. El bailarín invitado Alejandro Virelles y la solista del ballet del Colón, Romina García Vázquez, asumirán los papeles de Odette/Odile en El lago de los cisnes.

En su mensaje grabado, Núñez transmitió su pesar por “perderme estas dos funciones y la posibilidad de estar con ustedes”, y destacó el valor que tienen sus visitas a la Argentina como “los momentos más especiales de mi temporada”. Afirmó que regresará en diciembre para encabezar El Cascanueces y habló de su deseo de compensar a quienes se quedaron sin verla: “Estoy viendo si puedo planear algo muy lindo que tengo en mente hace mucho tiempo para recuperar este momento perdido y compartirlo con quienes iban a estar conmigo este viernes y domingo, y también para todos aquellos que se quedaron sin entradas”.

Marianela Núñez está ya confirmada para diciembre, cuando protagonizará "El Cascanueces" (Télam)

La situación reconfigura la temporada del Ballet Estable, que había previsto el debut de El lago de los cisnes como episodio fundamental en la agenda 2026 de la compañía. La próxima aparición de Marianela Núñez está ya confirmada para diciembre, cuando protagonizará El Cascanueces, según reiteró el Teatro Colón.

En el plano internacional, la bailarina argentina deberá retomar su agenda tras recuperarse de la lesión, en particular el estreno de Timeless, su primera gran producción de autor programada para el verano europeo en la Royal Opera House.

Este espectáculo, que se presentará del 29 de julio al 2 de agosto, se anuncia como “una celebración del arte perdurable de la aclamada bailarina del Royal Ballet, y de la compañía y el público que tanto ama”, y será además un homenaje a los 28 años de trayectoria de Núñez en la emblemática sala londinense.

Fotos: Máximo Parpagnoli/prensa Teatro Colón