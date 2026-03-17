A 50 años de la muerte de Luchino Visconti, el director que revolucionó el cine con su desafiante neorrealismo

Luchino Visconti junto a Ingrid Bergman, en diciembre de 1975. Se cumplen 50 años de la muerte del director italiano (Foto: UPI/archivo EFE)

El director italiano Luchino Visconti , de cuya muerte ocurrida el 17 de marzo de 1976 se cumplen 50 años, consolidó una impronta decisiva en la industria cinematográfica al estrenar su película Ossessione (Obsesión) en 1942, considerada una de las películas fundacionales del neorrealismo italiano. La obra enfrentó censura bajo el régimen de Benito Mussolini y restricciones por derechos de autor que impidieron su circulación en Estados Unidos. Este hito técnico y narrativo impulsó una transformación en el lenguaje fílmico de posguerra: Visconti, junto a Federico Fellini, Vittorio de Sica, Michelangelo Antonioni y Roberto Rossellini, redefinió el paradigma productivo y estético al priorizar los conflictos sociales y personales en entornos realistas sobre los artificios escénicos previos del cine italiano.

La consolidación internacional del director no llegó hasta 1961, con el lanzamiento de Rocco y sus hermanos, película que permitió a Visconti acceder a financiamiento de Hollywood para abordar proyectos de mayor escala. La repercusión de este título propició la adaptación de El gatopardo, una producción de 5 millones de dólares -una cifra abultada para la época- que, pese a disputas con 20th Century-Fox sobre su edición para el mercado estadounidense, obtuvo la Palma de Oro en Cannes y consolidó la reputación del realizador en los circuitos de festivales globales.

Quién fue Luchino Visconti

Formado en una familia aristocrática de Milán, Luchino Visconti recibió una educación artística clásica bajo la tutela de su madre y mantuvo contacto directo con la élite cultural italiana desde la infancia. Su entrada profesional en la industria cinematográfica ocurrió en 1935, al integrarse como asistente de Jean Renoir en Francia por recomendación de Coco Chanel. Esta experiencia marcó una orientación temática hacia las tensiones sociales y políticas, nutriendo una visión que lo distanció tanto de la Nouvelle Vague francesa, a la que criticó por priorizar la técnica sobre el contenido, como de los esquemas convencionales italianos de pre-guerra.

Fotograma de 'El Gatopardo' (1963), la película más famosa de Luchino Visconti

El impacto del neorrealismo

El aporte de Visconti encuentra sustento en la decisión de emplear actores no profesionales y locaciones naturales en títulos como La Terra tiembla (1947), filmada en Sicilia. El proyecto, originalmente concebido como documental, derivó en una saga ficticia de tres horas en la que el realizador retrató las condiciones de vida de familias de pescadores, financiado por el Partido Comunista Italiano a pesar de no militar formalmente en sus filas. El método evidenció la búsqueda de un naturalismo radical, capaz de dotar de “cualidad mítica” a escenarios y personajes a través del detalle y la ambientación.

En los años posteriores, Visconti alternó incursiones en cine, ópera y teatro, destacándose por montar en Italia obras de Arthur Miller, Tennessee Williams y Jean Paul Sartre, y por impulsar el talento actoral de figuras como Maria Callas en producciones operísticas. El rigor escénico y la obsesión por la verosimilitud se tradujeron en prácticas inusuales para la época: desde utilizar vodka real en escenas hasta datar periódicos con exactitud en el set. Dirk Bogarde, protagonista de Muerte en Venecia” -un clásico en la filmografía de Visconti-, reconoció el nivel de exigencia y concentración impuesto al equipo: “Uno debe hacer su trabajo a la perfección, porque él también lo hace”, sostuvo el actor.

‘El Gatopardo’, una obra maestra

El salto productivo de Visconti quedó registrado en las etapas de pre y posproducción de El gatopardo. El presupuesto de 5 millones de dólares y la intervención de 20th Century-Fox permitieron una puesta en escena opulenta, que retrató la decadencia de la aristocracia siciliana. La compañía redujo la duración para el mercado estadounidense, generando disputas creativas que no mellaron el reconocimiento internacional: la versión original recibió elogios unánimes en Europa y la Palma de Oro en Cannes.

El actor sueco Björn Andrésen, protagonista de 'Muerte en Venecia'

En Los malditos (1969), el realizador abandonó el foco social de las obras iniciales para abordar un melodrama operático, ambientado en una dinastía industrial alemana, inspirado en mitos como los Nibelungos y tragedias shakesperianas. Con Muerte en Venecia (1971), Visconti modificó el registro dramático y se adentró en los conflictos internos de su protagonista, adaptando la novela de Thomas Mann y recibiendo distinciones especiales en Cannes.

La influencia de Visconti se extendió al ámbito institucional. Participó junto a Gian Carlo Menotti en la fundación del Festival de Dos Mundos de la ciudad de Spoleto (región de Umbría) en 1958 y dirigió numerosos montajes que redefinieron las convenciones escénicas, instando a sus intérpretes a actuar como “personas reales”, aún a costa de romper con las prácticas tradicionales del canto operístico.

Postura ideológica de Visconti

A pesar de sostener posiciones públicas afines a la izquierda y al por entonces influyente Partido Comunista italiano, Visconti defendió su estilo de vida privilegiado al margen de militancias formales. Respondió a las críticas sobre su contradicción personal afirmando que el confort material no invalidaba su voluntad de transformación social. La tensión entre aristocracia y marxismo definió tanto sus obras como su posicionamiento público, hecho que se reflejó en la controversia crítica a lo largo de su carrera.

En 1976, el director dejó inconclusa la edición de El inocente, adaptación de la novela de Gabriele D’Annunzio. El equipo preparó la obra para su lanzamiento en el Festival de Cannes, aunque Visconti falleció antes de ver el montaje completo. El realizador sostenía una premisa que condensaba su perspectiva sobre el oficio: “Si no tengo nada que decir en una película, no la hago. No me interesa trabajar solo por trabajar. Las cosas deben estar completamente calientes o completamente frías, nunca tibias”.