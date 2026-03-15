Cultura

Videos y selfies con drones convierten las terrazas de la favela Rocinha en el nuevo fenómeno turístico de Río de Janeiro

La nueva tendencia en redes sociales impulsa el debate sobre las narrativas de la vida cotidiana en los barrios periféricos de las grandes ciudades

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El video viral de dron
El video viral de dron desde Rocinha desata un debate mundial sobre el turismo en favelas de Río de Janeiro

Una fila de turistas retoca su maquillaje antes de desfilar por la azotea de la favela más grande de Río de Janeiro, posando para un dron que se aleja mostrando impresionantes vistas aéreas de la comunidad en la ladera.

Con un ritmo contagioso, el video de la favela Rocinha ha explotado en redes sociales, justo cuando la ciudad atrae cifras récord de turistas. También ha generado cierta preocupación, con decenas de comentarios que acusan a los visitantes de glamourizar la pobreza y el crimen en una comunidad de bajos ingresos dominada por narcotraficantes.

Sin embargo, Renan Monteiro, de 42 años, fundador de la empresa de turismo Na Favela Turismo, dijo parea esta nota que las imágenes del dron son fruto de los esfuerzos para mostrar a los turistas “el lado positivo de la favela”. “No estamos romantizando la pobreza. Queremos cambiar el prejuicio que existe en la mente de las personas”.

Explicó que los turistas no pueden simplemente ir a la azotea Porta do Céu, donde en ocasiones ha habido una espera de hasta dos horas para tomarse la selfie con dron, la cual cuesta al menos 150 reales (30 dólares).

Influencers y turistas buscan las
Influencers y turistas buscan las codiciadas selfies aéreas en la azotea Porta do Céu, punto emblemático de Rocinha

Solo pueden llegar a ese lugar mediante un tour, recorriendo un laberinto de callejones estrechos mientras los residentes siguen con su vida diaria y se hacen paradas para visitar a artistas locales o ver un espectáculo de capoeira.

Rocinha “tiene esa imagen de que es algo mala, algo peligrosa... Me pareció muy bonito ver el ambiente”, dijo Gabriel Pai, de 38 años, trabajador de entregas de Costa Rica, tras posar para su foto con dron.

El éxito del video de dron ha atraído a influencers, funcionarios locales e incluso ha habido una propuesta de matrimonio. Ingrid Ohara, una influencer brasileña con 12 millones de seguidores en Instagram y 20 millones en TikTok, cruza la azotea con gorro de ducha y toalla, que se quita para mostrar un vestido atrevido, girando mientras el dron se aleja.

“Estos videos que hago siempre consiguen muchas vistas, así que quería hacer uno aquí en Rocinha porque se está haciendo viral en todo el mundo”, dijo. Afirmó que los videos estaban “mostrando nuestro país, mostrando nuestro Río de Janeiro, esto es parte de nuestra cultura”.

Turismo “safari” en Río de Janeiro

Monteiro, quien creció en Rocinha, recuerda los primeros días del turismo “tipo safari” en la favela, cuando los visitantes guiados por forasteros llegaban en jeeps abiertos, para disgusto de los locales.

Influencers y turistas buscan las
Influencers y turistas buscan las codiciadas selfies aéreas en la azotea Porta do Céu, punto emblemático de Rocinha

En 2017, una turista española fue asesinada durante un tiroteo entre la policía y narcotraficantes, y todo el turismo se detuvo. Cuando se reanudó años después, los visitantes nuevamente “deambulaban por caminos equivocados” sin supervisión.

Monteiro se inspiró para encontrar una forma segura de mostrar a los visitantes la extensa favela, que alberga a más de 70.000 personas. Trabajando con líderes comunitarios, trazó rutas turísticas establecidas, monitoreadas por los lugareños. También creó una aplicación para rastrear la ubicación de los guías y manejar el flujo de turistas.

Si hay una operación policial contra narcotraficantes, los guías se comunican por la aplicación para cancelar los tours en curso. La empresa ha capacitado a 300 guías locales y a diez pilotos de dron. Los propietarios de 26 azoteas y terrazas en Rocinha y Vidigal ganan dinero por permitir visitas turísticas.

Guías locales lideran recorridos turísticos
Guías locales lideran recorridos turísticos por Rocinha, mostrando arte, capoeira y la vida cotidiana de la comunidad

Pedro Lucas, piloto de dron de 19 años, dijo que tenía pocas perspectivas antes del trabajo, que “le cambió mucho la vida”. “Gano una buena cantidad de dinero y sería bueno que más personas de la favela tuvieran la misma oportunidad”.

El contraste de Río de Janeiro

Con playas famosas en el mundo, Carnaval y lugares emblemáticos como la estatua del Cristo Redentor, el turismo en Río se ha disparado. La agencia gubernamental de turismo Embratur dijo que casi 290.000 visitantes internacionales llegaron solo en enero, todo un récord.

En febrero, Na Favela Turismo registró 41.000 visitantes en Rocinha y la cercana Vidigal. Claudiane Pereira dos Santos, de 50 años, empleada de limpieza, celebra la “fiebre” turística. “La gente asocia inmediatamente (Rocinha) con el crimen, lo malo. Y no es así. Hay mucha gente trabajadora, gente maravillosa”.

La empresa Na Favela Turismo
La empresa Na Favela Turismo crea rutas y aplicaciones para garantizar tours seguros en favelas y controlar el flujo de visitantes

Si la gente quiere criticar algo, agregó, podrían centrarse en la falta de servicios básicos y electricidad con la que luchan los residentes. “Reconozco que algunos residentes ven esto como una fuente legítima de ingresos”, dijo Cecilia Olliveira, directora ejecutiva del Instituto Fogo Cruzado, que monitorea la violencia armada en comunidades de bajos ingresos.

“El problema surge cuando la favela deja de ser un barrio vibrante y complejo atravesado por desigualdades estructurales y se convierte simplemente en un contraste exótico o en un telón de fondo para un contenido impactante”.

[Fuente: AFP]

[Fotos: Pablo Porciuncula/AFP]

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