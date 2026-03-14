Cultura

Reaparición del mercado del arte global: subastas millonarias en Nueva York, auge de maestros clásicos y el desafío del costo operativo

La recuperación financiera tras años de descenso motiva optimismo entre especialistas. La concentración en Estados Unidos y el rol de las ferias marcan una transformación incierta. Nuevos actores emergen en un escenario competitivo

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Las subastas globales de arte
Las subastas globales de arte alcanzaron USD 59.600 millones en 2025 tras dos años de caída, marcando una recuperación del mercado -  REUTERS/Jeenah Moon

El mercado del arte internacional logró un repunte en 2025 tras dos años consecutivos de descenso, según el último informe Art Basel - UBS Art Market Report elaborado por Clare McAndrew. Las ventas globales ascendieron a USD 59.600 millones, lo que representa un crecimiento del 4% con respecto al año anterior, aunque el sector no recuperó sus niveles máximos previos a la pandemia.

En 2025, el mercado global del arte mostró signos de recuperación luego de un periodo de contracción, impulsado principalmente por las subastas y transacciones de alto valor. Estados Unidos, el Reino Unido y China concentraron el 76% de la facturación, con Estados Unidos retomando el liderazgo y ventas de USD 26.000 millones.

Estados Unidos, Reino Unido y
Estados Unidos, Reino Unido y China concentraron el 76% de la facturación del mercado del arte internacional, liderando las ventas mundiales - REUTERS/Benoit Tessier

Resultados diferenciados: subastas al alza, galerías rezagadas

El informe señala que hubo un comportamiento dispar entre los principales segmentos del mercado. Las subastas públicas registraron un incremento del 9% en su facturación, impulsando el avance general.

Las galerías aumentaron solo un 2%, alcanzando USD 34.800 millones a nivel global, mientras que las ventas privadas en casas de subastas disminuyeron un 5%. El número total de transacciones creció apenas un 2%, rondando los 41,5 millones, lo que indica que el repunte estuvo asociado a precios más elevados de ciertas obras, y no a un mayor volumen de operaciones.

Buena parte del crecimiento se debió a transacciones de alto valor, particularmente en Nueva York, donde las ventas de obras por encima de los USD 10 millones aumentaron en conjunto cerca de un 40%. En el sector de subastas, la facturación de obras valoradas en más de USD 1 millón creció un 21%. Las piezas de más de USD 10 millones elevaron su volumen de ventas un 30%, mientras que las operaciones por debajo de USD 50.000 experimentaron una ligera caída.

El dinamismo se reflejó especialmente en los sectores de arte impresionista y posimpresionista, con un alza del 47%, así como en el mercado de maestros antiguos, que subió un 30% tras dos años de retroceso. Por el contrario, la categoría posguerra y contemporáneo se redujo un 2%, hasta alcanzar USD 4.500 millones.

El crecimiento del mercado del
El crecimiento del mercado del arte en 2025 se debió principalmente a transacciones y subastas de obras de alto valor y precios elevados - REUTERS/Lam Yik TPX IMÁGENES DEL DÍA

Liderazgo de Estados Unidos y concentración del mercado

La concentración geográfica sigue siendo una característica clave del sector. Estados Unidos, el Reino Unido y China representaron el 76% del valor total del mercado global.

El mercado estadounidense se mantuvo en primer lugar, con ventas de USD 26.000 millones y un 44% del total global. El Reino Unido y China aportaron el 18% y el 14%, respectivamente.

La recuperación de las subastas se apoyó en obras de alto valor y un renovado interés por artistas históricos. Al mismo tiempo, se amplió la brecha entre los segmentos de mayor y menor valor, ya que las ventas de obras por debajo del umbral de USD 50.000 descendieron.

En cuanto a las galerías, el informe destaca que aquellas con menor volumen de negocio, es decir, ventas anuales inferiores a USD 500.000, experimentaron los mayores incrementos porcentuales. En contraste, el segmento intermedio se mantuvo estable, y los agentes con ventas superiores a USD 10 millones lograron apenas un incremento del 3% tras dos años de caída.

Las ventas de piezas de
Las ventas de piezas de más de USD 10 millones crecieron cerca de un 40% en Nueva York y un 30% a nivel global durante 2025 - REUTERS/Benoit Tessier

Desafíos y nuevas tendencias para el mercado del arte

El Art Basel - UBS Art Market Report subraya el aumento de los costos operativos como uno de los principales retos. Los galeristas reportaron gastos más altos en envíos, logística y ferias de arte, con un alza promedio de aproximadamente el 5% en 2025, por encima del ritmo de crecimiento de las ventas.

A pesar de varios cierres de galerías ampliamente difundidos, el balance neto fue positivo gracias a la apertura de nuevos espacios, lo que indica una reconfiguración del entorno más que una contracción, según el informe.

Las ferias de arte continúan ocupando un lugar central en el negocio. En 2025 representaron el 35% del volumen de ventas de galerías, frente al 31% del año previo, lo que refuerza su papel como encuentro clave con coleccionistas internacionales.

Por otra parte, la digitalización acelerada durante la pandemia perdió fuerza. Las ventas en línea bajaron a USD 9.200 millones, el nivel más bajo desde 2019, y representaron apenas un 15% del mercado, lejos del 25% alcanzado en 2020. Este descenso evidencia la preferencia de los compradores por realizar las grandes operaciones de forma presencial.

Las importaciones de arte y antigüedades al país crecieron un 13%, alcanzando USD 9.900 millones, en parte por el temor a nuevas restricciones.

El arte impresionista, posimpresionista y
El arte impresionista, posimpresionista y maestros antiguos registraron fuertes alzas, mientras que el arte posguerra y contemporáneo cayó un 2% - REUTERS/Benoit Tessier

Perspectivas del sector según Art Basel

Según Noah Horowitz, director ejecutivo de Art Basel, “este año los datos muestran una recuperación de las ventas y un retorno de la confianza. Sí, el desempeño es mixto. Algunas áreas del mercado muestran mayor solidez que otras, y los costos siguen siendo un reto real. Pero la tendencia es positiva”, afirmó según declaraciones recogidas en el informe.

Horowitz remarcó que el aumento de los costos obliga a los galeristas a gestionar sus recursos con mayor rigor, incluso en un escenario de crecimiento de ventas. A su juicio, la apertura de espacios independientes y proyectos innovadores evidencia la capacidad del sector para regenerarse.

La estabilidad general del ecosistema demuestra que el mercado se adapta y evoluciona antes que reducirse, aunque persistan desafíos como el alza de los costos y la concentración de ventas en obras de alto valor.

El impulso de las ferias de arte y la entrada de nuevos agentes dieron paso a una fase de transformación, marcada por nuevos modelos y propuestas en el escenario global. Según el Art Basel - UBS Art Market Report, el predominio de las grandes ventas y la fortaleza de las subastas perfilan un panorama de crecimiento desigual, pero sostenido, para el mercado del arte internacional en los próximos años.

El surgimiento de nuevas galerías y propuestas jóvenes alimenta la expectativa de una etapa más dinámica, en la que la creatividad y la innovación funcionen como motores clave del sector.

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