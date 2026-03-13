Tip de ortografía del día: premios Óscar, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Con motivo de la 98.ª edición de los premios Óscar, que se celebra en Los Ángeles ( EE. UU. ) el 15 de marzo, se proponen una serie de claves de redacción al respecto.

En la expresión premios Óscar , la escritura adecuada de los dos términos que la conforman, de acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas , es la siguiente:

• La palabra premio se escribe con minúscula , ya que no forma parte del nombre propio del certamen anual en el que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos premia a los profesionales del cine, que es solo Óscar : «Este domingo se celebran los premios Óscar», «¿Quiénes acudirán a los Óscar?».

• Sucede lo mismo si premio(s) Óscar se refiere a cada uno de los galardones : «La película puede recibir hasta cuatro premios Óscar», «El actor opta a su primer premio Óscar». En cambio, si se emplea solo la palabra óscar , lo habitual es escribirla con minúscula : «La película recibió cuatro óscars», «El actor opta a su primer óscar». También se aplica la minúscula si esta voz se refiere a la estatuilla que materializa el galardón: «Posó con su óscar».

• Si se refiere a la persona que lo recibe, tanto premio óscar como óscar se escriben con minúsculas iniciales : «La última premio óscar a mejor actriz reveló quién cree que ganará este año», «El óscar a mejor director ha concedido una entrevista».

El nombre se puede adaptar con tilde ( los premios Óscar , los Óscar ) o, como marca registrada, se puede mantener la grafía original Oscar ( los premios Oscar , los Oscar ). Si se emplea como nombre común para hablar de los galardones, las estatuillas o los premiados, se usa la forma con tilde óscar , no oscar .

El sustantivo común óscar admite dos plurales: óscars y óscares , ambos con tilde en la o .

Para aludir al hecho de premiar a alguien con un premio Óscar, es apropiado el verbo oscarizar , frecuentemente usado en la forma de participio: «La oscarizada intérprete repite nominación».

Las diferentes especialidades de estos premios cinematográficos se escriben con minúsculas , como indica la Ortografía de la lengua española : premio Óscar a mejor actor , premio Óscar al mejor diseño de vestuario .

Para hablar de la edición de 2026, el ordinal correspondiente es nonagésima octava (o nonagesimoctava ). Puede abreviarse como XCVIII edición o 98.ª edición . Al leerlo, puede hacerse como ordinal o como cardinal ( noventa y ocho ).

Se recuerda, además, que el sustantivo gala se escribe con minúscula : «La gala de la 98.ª edición de los Óscar».

La ceremonia de los premios se celebra en la ciudad de Los Ángeles , con tilde , que se suele abreviar mediante la sigla LA , sin puntos y sin tilde .

A partir de Hollywood , se crean los adjetivos derivados hollywoodiense , hollywoodense y hollywoodiano . Ninguno de estos requiere comillas ni cursiva : «Un estreno al más puro estilo hollywoodiense».

Los títulos de las películas , como obras de creación, se escriben en cursiva y con mayúscula solo en la inicial de la primera palabra y los nombres propios: Una batalla tras otra , Valor sentimental .

En alusión a una obra cinematográfica, película es el término recomendable , según el Diccionario panhispánico de dudas , pero también son válidas las voces —⁠comunes entre los críticos cinematográficos⁠— filme y film , la primera preferible a la segunda . Sus plurales son filmes y films .

Como denominación común, la expresión el séptimo arte se escribe con minúsculas .

Se recuerda que el sustantivo arte , de acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas , se puede usar en masculino o en femenino, aunque lo normal es utilizarlo como masculino en singular y como femenino en plural .

La palabra guion presenta un diptongo ortográfico ( -⁠io- ) y , como monosílabo al que no afecta la tilde diacrítica, se escribe sin tilde .

En plural lo recomendado es hablar de los palmareses , no de los palmarés , como a veces se puede ver.

Para referirse a la alfombra por donde desfilan los invitados a la gala, es preferible emplear alfombra roja como alternativa al innecesario anglicismo red carpet .

Las palabras mejor y peor se mantienen invariables cuando aparecen antes de un participio , ya que en ese caso funcionan como adverbios y, como tales, no varían en número: las mejor/peor vestidas , no las mejores/peores vestidas .

¿Para qué sirve la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.